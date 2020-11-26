2020LPL全明星周末门票在哪买 LPL全明星周末门票价格及购买方法

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2020LPL全明星周末门票在哪买 LPL全明星周末门票价格及购买方法

2020-11-26 17:35 · 稿源：站长之家

2020年的LPL全明星周末将在12月11日至12月12日于四川成都五粮液成都金融城演艺中心举行，这次活动将有全明星赛、元老赛、新秀赛等比赛以及各种奖项的颁发，这里的全明星周末门票在哪里可以买到，价格具体是多少，我们一起来看下吧。

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2020LPL全明星周末将于12月11日至12月12日在四川成都五粮液成都金融城演艺中心（成都市高新区天府大道北段1777号）举办。期间，新生挑战赛、传奇对抗赛及全明星正赛三项重磅赛事都将打响，本赛季的年终颁奖盛典与首批名人堂入选成员的荣誉授予仪式也将举行。在此之前，2020LPL全明星周末将于11月27日14:00正式开启售票!购票请前往英雄联盟赛事官网LPL.QQ.COM，或猫眼APP进行购买。

2020LPL全明星周末将延续线上售票方式。在符合疫情防控需求的情况下，本届LPL全明星周末现场将开放部分座位，门票价格分为280元、380元、480元、580元四个档位，依据不同日期和座位位置区分定价，详情如下:

12月11日，活动现场将开放底层看台座位，中心及前排区域价格为580元，以此向外扩散价格递减。

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12月12日，活动现场将开放会场底层及上层看台的部分区域。

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需要注意的是，本次购买门票的玩家需拥有一个至少30级的英雄联盟账号，每个通过验证的帐号单日可以最多购买2张LPL全明星周末门票，每张门票对应一张身份证。购票成功后，玩家需在活动当天凭有效身份证件（无纸质票）入场观赛。此外，所有入场人员需要完成必需的健康码查验和体温检测，并需佩戴口罩入场。体温高于37.3℃的观众将被安排在留观区域进行暂时隔离，并按照疫情防控的相关规范要求进行处理。拒绝健康检测者，将被拒绝入场观赛。来自疫情中高风险地区健康码为红码的人员，将由于防疫要求，将无法入场观赛。

2020LPL全明星周末为期两天，将于12月11日到12月12日举行。在12月11日的“荣耀日”中，将举行嘉宾红毯仪式、年终颁奖盛典、名人堂入选成员荣誉授予仪式及SOLO KING挑战赛。而在12月12日的“对决日”中，新生挑战赛、传奇对抗赛及全明星正赛三项重磅赛事都将如期打响。

LPL全明星周末致力于为所有玩家、观众及粉丝们呈现一场兼具娱乐性、体育性的年终盛典。在这里，大家可以看到精彩纷呈的比赛，亲眼见证年终颁奖盛典各大奖项花落谁家，更可以目睹首次LPL名人堂荣誉授予仪式的历史性瞬间。我们在此诚挚地邀请各位玩家来到现场，亲身感受LPL全明星周末赛事的魅力!

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