大调整！LG集团将分拆多个子公司，成立新的企业集团

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大调整！LG集团将分拆多个子公司，成立新的企业集团

2020-11-26 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:据路透社报道，韩国LG集团周四表示，其董事会已决定重组旗下LG集团，将剥离部分子公司，如芯片制造商硅芯片有限公司（Silicon Works Co . Ltd），在明年组建一个新的企业集团。

这是韩国家族企业集团一系列交易和重组的最新一例，重组还应有助于缓解监管压力，以限制家族企业集团的集团内部交易。

LG

根据LG公司的监管文件，Koo Bon-joon将出任新控股公司的CEO。他将从侄子Koo Kwang-mo手中接过这些子公司的控制权。Koo Kwang-mo在其父2018年去世后接任LG集团董事长。

LG集团是韩国第四大企业集团，其核心业务包括消费电子产品、化工产品、家用产品和化妆品，以及通用汽车、特斯拉和苹果产品所用的电池和显示器等零部件。

监管文件称，将于2021年5月剥离的子公司还包括贸易公司LG国际公司、住房和汽车内部部件制造商LG Hausys，以及未上市的化学制品制造商LG MMA。

此次重组还包括剥离未上市的Pantos物流有限公司。根据LG提交给监管机构的文件，该公司2019年收入的64%来自LG集团的其他子公司，包括LG电子（LG Electronics）和LG化学(LG Chem)。

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