美国国家安全局成立新人工智能安全中心

文章概要: - 美国国家安全局成立人工智能安全中心，聚焦人工智能系统的安全发展。 - 安全中心由网络安全协作中心领导，旨在促进全球伙伴合作，制定人工智能技术安全发展的最佳实践。 - 安全中心负责人表示，人工智能安全关注保护人工智能系统免受攻击、盗窃和损害。

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日 消息:最近，美国国家安全局局长保罗·纳卡索内宣布，该机构将成立人工智能安全中心。国家安全局最近完成了一项关于人工智能的国会委托研究，发现在这项技术周围存在大量组织安全方面的空白。新成立的人工智能安全中心隶属于网络安全合作中心，旨在汇聚全球伙伴，制定必要的最佳实践，以安全地开发这项新技术。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

纳卡索内局长表示:“人工智能安全就是关注保护人工智能系统免受学习、做出和泄露错误事情的影响。它是一系列保护人工智能系统及其生命周期免受数字攻击、盗窃和损害的做法。”他强调，“我们必须深入了解人工智能的漏洞以及外国情报机构对这些人工智能系统的威胁。”

该中心由网络安全合作中心领导，目的是汇聚全球伙伴，共同制定人工智能技术安全发展的最佳实践。中心的建立充分体现了美国政府对人工智能技术监管的高度重视。

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