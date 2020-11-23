多个消息爆料称三星将放弃Galaxy Note系列

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多个消息爆料称三星将放弃Galaxy Note系列

2020-11-23 15:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:此前，已有消息称三星Galaxy S21Ultra和Z Fold3可折叠手机将会支持S-Pen，而Galaxy Note系列的命运却悬而未决。

据韩国商业日报Aju News报道，三星打算在Galaxy Z Fold3和Galaxy S21Ultra中新增支持Galaxy Note系列的S-Pen触控笔。Galaxy Z Fold3将为S-Pen提供插槽，并于2021年6月推出。

另外，爆料还称，除了S-Pen会出现在上述两款产品上，Galaxy Note系列将会停产。如果得到证实，这标志着一个时代的结束。三星Note系列于2011年首次推出，大屏幕智能手机得到了广泛推广，并从此成为三星产品组合中的一个重要组成部分。

三星2

除了韩媒的报道，此前知名爆料人Max Weinbach在Twitter上分享了2021年度的三星旗舰产品清单，包括了多款Galaxy S系列新品以及Galaxy Z 系列折叠产品，而Galaxy Note系并未出现在其中。

另外，数码博主@i冰宇宙今日也透露，三星Galaxy Note系列可能真的要退出历史舞台了。

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似乎越来越多的证据表明，三星可能会放弃Note系列，转而支持可折叠产品。对此你又是怎么看的呢?

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