北京通信管理局：瓜子二手车、聚美优品等违规收集用户信息

我没上过大学，早早就开始混社会了，那时候年纪小不成熟，就知道挥霍家里的钱，跟一些酒肉朋友浪费生命。就那样浑浑噩噩的混了两三年，终于觉得那样糜烂的生活真是太没意思了。因为家里断了我的经济来源，我过得朝不保夕，最后患难才知道所谓的朋友不过是过眼云烟。自那以后我就很少跟他们鬼混了，为了先养活自己，找了个饭店打工，用了一年的时间算是稳定下来了。这一年的时间里我在后厨不仅仅是打下手那么简单，我也为了能够有个