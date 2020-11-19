北京通信管理局：瓜子二手车、聚美优品等违规收集用户信息

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北京通信管理局：瓜子二手车、聚美优品等违规收集用户信息

2020-11-19 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:昨日，北京市通信管理局发文称，在9月初开展的2020年北京市APP数据安全巡查检测专项行动中，发现闪送瓜子二手车以及聚美优品移动APP等三家公司存在违规收集使用用户信息、强制授权等问题。11月16日，北京市通信管理局约谈了相关公司负责人，就三家公司移动APP存在的问题发出书面整改通知，责令限期整改。

瓜子二手车

北京市通信管理局称，被约谈的企业要进一步认真履行企业数据安全保护主体责任，充分认识到做好APP网络数据安全的必要性，切实把问题整改落实到位。

一是对本次抽测发现的问题立即整改，并于规定时间内提交书面整改报告，同时要举一反三，杜绝类似问题发生。

二是加强对《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》等相关法律法规的学习，不断提升法律意识。

三是要进一步健全和完善企业数据安全管理和技术保障措施，强化对自身App数据安全的规范管理，不断提升自身数据安全保护治理能力。

北京市通信管理局表示，接下来将按照专项行动工作方案，继续加大对APP数据安全问题的抽查覆盖面，对问题企业责令整改。对整改不及时、不到位的企业，将依法予以行政处罚，确保北京市APP数据安全巡查检测专项行动取得实效，从根本上显著提升北京地区电信和互联网网络数据安全水平。

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