荣耀品牌关联企业法定代表人变更为万飚

随着双十一大促的大幕拉开，网友们立马就从打工人变成了尾款人，纷纷表示自己一夜之间变了户籍。补尾款补到手抖的小编发现有一群有趣的种草人正在来的路上，荣耀昨天在其双十一的直播中发起了全民种草带货行动，让消费者们不仅能买买买，还能赚赚赚。众所周知，每年双十一也是“剁手节”，很多网友在商家们推出的各种优惠促销下变成了存款为负的尾款人，而荣耀全民种草带货活动的双十一新玩法，突破了过去消费者只剁手的单行道，?