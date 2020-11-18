荣耀品牌关联企业法定代表人变更为万飚

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 荣耀最新资讯 > 正文

荣耀品牌关联企业法定代表人变更为万飚

2020-11-18 11:10 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，11月17日，深圳市智信新信息技术有限公司法定代表人变更，从饶俊祥变更为华为消费者业务首席运营官万飚，此外，该公司注册资本由1亿元人民币增加至约30.73亿元人民币，增幅约2973%。

image.png

image.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 王者荣耀荣耀共创卡怎么开 荣耀共创卡开启方法

    王者荣耀荣耀共创卡活动在最近五周年开启了，很多玩家还不清楚荣耀共创卡怎么开，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

    王者荣耀

  • 华为出售荣耀:不再持有任何股份 荣耀高层及团队将保持稳定

    【华为出售荣耀:不再持有任何股份】 11 月17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

    华为 荣耀

  • 养猫游戏玩家超王者荣耀

    近日，有网友发帖称双十一养猫小游戏用户数已经超越王者荣耀，双十一养猫小游戏仅用10天就完成了超越。据悉，每年双11或618都会产生出一个爆款小游戏，养猫团队去年还设计了盖楼游戏。

    养猫 王者荣耀 阿里

  • 神州数码回应参与收购荣耀：传闻 不回应

    据经济观察网报道，今日，针对“参与收购荣耀”的传闻，神州数码方面回应称，传闻，我们不回应。

    神州数码 荣耀

  • 王者荣耀：这个游戏成了外媒口中的"神话"

    2020 年至今，日活跃用户日均 1 亿。11 月 1 日，《王者荣耀》公布的这个数据，轰动了整个游戏界。2018 年亚运会评论员、 2019 年WCG评论员Jeff Chau声称，这是重大的世界纪录，是任何多人游戏都达不到的令人印象深刻的里程碑（a significant world record——I dont think any other multiplayer game has reached such an impressive milestone YTD）。瑞典商业银行投资顾问Alexander Eliasson更是将《王者荣耀》创造的营收称为"

    王者荣耀

  • 荣耀游戏本优势有哪些？这几点你一定不知道

    荣耀游戏本是一款极具天赋的的游戏笔记本，在性能上最高有十代i7-10750H处理器加RTX2060这对神仙组合作为基础，散热采用的更是由升降式风谷结构设计打造的超级散热黑科技，核心战斗力十足，而且它在游戏体验、机身轻薄程度、智慧联动方面也非常用心钻研，以至于它成为了一个全方位的“游戏选手”。视觉效果无论是看电影还是玩游戏，荣耀游戏本的电竞级理想屏都能带来前所未有的视觉冲击体验，这是一块144Hz高频、100%高色域的16.1?

    荣耀游戏本

  • 《王者荣耀》的下一步，是迪士尼还是Hello Kitty

    在日均日活一亿之后，《王者荣耀》正在去往IP的路上。在刚刚结束的《王者荣耀》五周年盛典上，《王者荣耀》官方宣布其日均DAU（日活跃用户数量）达到一亿，是全球首个日均DAU达到亿级的游戏产品。

    王者荣耀 迪士尼 游戏

  • 神州数码：与华为未就荣耀出售一事达成任何协议

    今日，神州数码发布公告称，与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。

    神州数码 华为

  • 平均1亿日活并不是《王者荣耀》的终点

    五周年庆典上，《王者荣耀》公布了近一年来的平均日活数据，这打破了游戏业界的历史记录。游戏工委发布的《2020年第三季度中国游戏产业报告》中提到，如今中国拥有6.5亿游戏用户。这意味着每6个中国玩家中，就会有1个人每天登陆《王者荣耀》。外界对此并没有感到特别意外，尽管1亿日活完全是一个游戏公司无法想象的天文数字。许多人早已意识到，《王者荣耀》已经坐实了“国民级游戏”的宝座。年初曾有业内人士爆料，这款游戏在2020

    王者荣耀 王者荣耀用户 王者荣耀游戏

  • 荣耀发起全民种草活动 边买边赚佣金无上限

    随着双十一大促的大幕拉开，网友们立马就从打工人变成了尾款人，纷纷表示自己一夜之间变了户籍。补尾款补到手抖的小编发现有一群有趣的种草人正在来的路上，荣耀昨天在其双十一的直播中发起了全民种草带货行动，让消费者们不仅能买买买，还能赚赚赚。众所周知，每年双十一也是“剁手节”，很多网友在商家们推出的各种优惠促销下变成了存款为负的尾款人，而荣耀全民种草带货活动的双十一新玩法，突破了过去消费者只剁手的单行道，?

    荣耀

  • 养猫游戏玩家超王者荣耀？阿里：不建议做此类对比

    中国最大手机游戏悄悄易主?近日，有网友发帖称双十一的养猫小游戏用户数已经超越王者荣耀，数据显示，上线5年的王者荣耀日均活跃用户为1亿，而双十一养猫小游戏仅用10天就已超越。

    双十一 阿里巴巴 养猫小游戏

  • 下月不只有nova8顺便还有荣耀V40和新手环

    继10月22日全球首发后，全新的华为Mate40系列国行也即将于10月30日在上海正式亮相。而除了Mate 40系列之外，此前有媒体表示华为还将在近期更新nova产品线，届时将推出全新的nova8系列。现在有最新消息，近日有数码博主透露了该机的更多信息，并称还有荣耀V40系列和新手环。据知名数码博主@科技涅槃说最新发布的消息显示，全新的华为nova 8系列将在下个月发布，“顺便还有荣耀V40系列和新手环”。不出意外的话，全新的no

    荣耀V40

  • 荣耀押宝京东11.11，服务升级再创行业先河

    每年11.11已然成为了全民期待的年度消费狂欢节，荣耀也迎来寻找年度增量主场获取销售提升的最佳契机。荣耀已锁定京东11.11，在京东重磅推出了系列升级服务，让消费者体验优质的放心服务;荣耀火力全开积极备战京东11.11，让消费者享受最潮的产品，最放心的服务，是荣耀11.11最重要的事。

    荣耀

  • TCL回应参与收购荣耀：今明两天或发公告回应

    据第一财经报道，今日，针对“参与收购荣耀手机股权”的报道，TCL科技回应称，今明两天或发公告回应市场传闻。

    TCL 荣耀

  • 王者荣耀河道底部在哪 峡谷任务探索河道底部位置攻略

    王者荣耀最近开启了峡谷异闻的任务，其中需要你调查河道底部，很多玩家还不清楚这个河道底部的位置到底在哪，下面就来为大家详细的介绍一下任务的攻略。

    王者荣耀

  • 荣耀天猫共建首个淘宝直播基地 双11将正式启用

    今日，荣耀与天猫联合宣布，将在今年天猫双11期间正式启用行业内首个共建的淘宝直播基地。

    荣耀淘宝直播

  • 华为回应出售荣耀:一场自救行为 为了渠道和供应商能够得以延续

    【华为回应出售荣耀:一场自救行为】11 月17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

    华为 荣耀

  • 《王者荣耀》官方授权电视剧官宣：迪丽热巴扮演女主

    今天下午，《王者荣耀》官方微博发布了一段宣传短片，《王者荣耀》官方授权剧集《你是我的荣耀》主创团队出镜献上祝福。根据官方微博介绍，《你是我的荣耀》是《王者荣耀》首部官方授权影视剧

    王者荣耀

  • 荣耀Magic UI 4.0今日公测：30、V30系列抢先体验

    Magic UI 4.0公测今日开启，荣耀30系列和荣耀V30系列抢先体验。荣耀介绍称，全新升级的Magic UI 4.0在分布式技术、UX设计、隐私安全保护、AI智慧等领域都有重大突破。此外，还有诸多新玩法升级

    荣耀

  • 继618之后再次刷榜双11，用户为什么选择了荣耀智慧屏？

    一年一度的双11购物节已经结束，各大的厂商的战绩也逐渐出炉。在大屏市场，荣耀智慧屏再次以标杆品质和用户口碑创造了新的销售额记录。作为一款年度标杆大屏，荣耀智慧屏在此前的618购物节中也上演了同样的霸榜刷屏好戏，直接“在18天中成功霸榜12天，斩获10项冠军，打破了4项历史记录。”作为刚刚进入大屏市场的后浪，为何荣耀智慧屏能够迅速登顶用户口碑，实现全年的好评霸榜？品牌理念从品牌理念角度看，变革性是荣耀智慧屏形成

    荣耀智慧屏 双11
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM