富士通将在日本开发用于人工智能研究的超级计算机

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 富士通最新资讯 > 正文

富士通将在日本开发用于人工智能研究的超级计算机

2020-11-16 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:日本国家高级工业科学技术研究所（AIST）柏市中心将是富士通最新超级计算机系统的所在地，该系统将用于进一步协助工业、政府和学术界的人工智能研究和开发。

据介绍，该超级计算机新系统将配备120台4U富士通Primergy GX2570服务器，11.2千兆字节的存储、两个第三代英特尔Xeon可扩展的处理器，和八个英伟达 A100高端GPU，预计将达到19.3千兆次的峰值性能。

这台超级计算机将与AIST现有的富士通（fujitsu）建造的人工智能桥接云基础设施系统(ABCI)一起使用，该系统于2018年8月推出，此后被初创公司和通用电器制造商的人工智能处理中心使用。

机房 云计算 服务器

富士通表示，AIST将引入一个新的人工智能桥接绿色云基础设施系统，以支持其现有的ABCI，将高性能计算系统与大容量存储系统相结合，同时遵循ABCI的基本结构。

新的超级计算机系统计划于2021财年推出。

就在上周，富士通宣布东京医科齿科大学（TMDU）使用Fugaku超级计算机在不到一天的时间内完成了癌症基因分析，而不是几个月。

Fugaku是由日本理化研究所（RIKEN）和富士通(Fujitsu)联合开发的，已经被日本研究人员用于各种事务，包括帮助该国抗击新冠肺炎。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 英伟达将为全球最快人工智能超级计算机提供Ampere架构GPU

    10月20日消息，据国外媒体报道，图形处理器厂商英伟达在今年5月份推出了他们首款基于安培（Ampere）的GPU A100，他们基于安培架构的GPU，将用于建设全球最快的人工智能超级计算机。从外媒的报道来看，已规划的全球最快人工智能超级计算机，将建在欧洲，由意大利多所大学组建的CINECA联盟建设，新的超级计算机名为Leonardo（莱昂纳多）。外媒在报道中表示，Leonardo将有非常强悍的人工智能性能，将成为全球最快的人工智

    英伟达

  • 惠普企业将在芬兰建造一台价值1.6亿美元的超级计算机

    惠普企业（HPE）今天宣布获得超过1.6亿美元的资金，将在芬兰建设一台名为LUMI的超级计算机。LUMI将由欧洲联合企业EuroHPC资助，EuroHPC是各国政府和欧盟之间的联合超级计算合作项目。这台超级计算机的理论峰值性能将超过550petaflops，有望在2020年6月超过理研计算科学中心性能最高的Fugakupetascale计算机，后者达到415.5petaflops。

    惠普

  • 信用飞聚焦人工智能，为了让平台更安全吗？更可靠吗？

    随着人工智能技术的不断发展，各行各业都将迎来巨大的变革。专家表示，人工智能最大的价值在于“赋能”。信用飞作为数字科技行业的领军企业，将不断探索人工智能的场景应用，助力航旅产业转型，这会让平台更安全吗?更可靠吗?当前中国的AI市场正在处于局部向整体发展的上升期。近几年，政府开始逐渐重视对金融科技的培养，尤其是AI方面，中国政府将人工智能上升到国家战略层面。智能化、数字化的"后浪"正在席卷每一个行业。 据艾瑞

    信用飞 人工智能

  • 人工智能到底有没有未来，两位大咖给出结论

    随着AI投资浪潮的退去，最后剩下的玩家开始讨论如何打破这一僵局。11 月 4 日， 11 月 4 日，在广东举办的 2020 企业创新生态大会上，云从科技创始人周曦与波士顿动力创始人马克·雷波特展开了一场世纪对话，共同讨论当下AI行业的发展趋势和技术应用。这场对话因为两家公司的背景显得格外亮眼。波士顿动力是当今仿生智能机器人领域的“执牛耳者“，旗下产品的每一次升级都挑动着行业里敏感的神经，眼下刚刚完成商业化的探索，立志?

    人工智能

  • 当健身遇上人工智能,FITURE魔镜开启家庭科技健身新时代

    从 2018 年开始，中国就已成为全球最大健身市场。物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的飞速发展，也使得健身市场逐渐向科技化转型。与此同时，人们的健身需求进一步升级。不受空间、时间限制的智能化、科技化的家庭健身服务，已经成为大众健身新诉求。一种智能化的全新家庭健身生活方式也由此诞生。在这个新赛道上，Peloton市值已突破 380 亿美元，Equinox和SoulCycle等相继上线了家庭产品线。而FITURE，在中国也以其智能

    人工智能

  • 人工智能助力金融服务 榕树贷款智能风控助力精准匹配

    近日，美国《福布斯》双周刊网站刊载题为《 2021 年人工智能的四大趋势》的报道，文章指出，人工智能在不远的将来将改变我们生活、工作。文章提到，在 2020 年全球疫情暴发和世界被彻底颠覆之前，人工智能，尤其是人工智能的分支——机器学习(ML)——已经在广泛扰乱几乎所有行业。新冠病毒疫情对我们行为方式的许多方面产生了影响，但它并没有削弱人工智能对我们生活的影响。事实上，有一点已经变得显而易见，即自学算法和智能机器

    人工智能 金融服务

  • 索尼启动人工智能无人机项目 并注册Airpeak品牌

    11月10日消息，索尼日前宣布，将以人工智能（AI）机器人技术为依托启动一个全新的无人机项目。图片来自索尼官网索尼已为该项目注册了“Airpeak”这一品牌。索尼表示，将致力于通过在无人机领域应用成像/传感技术、以及3R技术（Reality真实、Real-time实时和Remote远程），推动创新。索尼称，Airpeak将支持视频创作者最大幅度激发创造力，推动娱乐行业的进一步发展，并在众多行业提升效率、降低成本。索尼目前透露的信?

    索尼

  • AI摄像误认裁判光头为足球 人工智能追踪花钱看一颗光头

    【AI摄像误认裁判光头为足球】据报道， 10 月 24 日，在苏格兰足球队恩华尼斯足球俱乐部日前在一场比赛中，让AI操控转播镜头，并自动追踪足球的动态。在苏格兰足球冠军联赛因弗内斯与艾尔联两支球队的比赛中，俱乐部使用了一套全新的AI智能转播系统。具有内置 AI 追踪技术的摄像头被编程为自动跟随足球，减小了对摄像师的需求，但AI却被“光头”干扰了。

    AI摄像 人工智能

  • 英特尔收购SigOpt：增强在人工智能领域竞争力

    英特尔今天宣布将收购SigOpt，后者是一家总部位于美国旧金山的初创公司，开发了一个优化AI软件模型的平台。据悉本次交易预估将会在年底前完成，但目前尚未披露详细信息。英特尔表示，计划在硬件产品中使用SigOpt技术，从而为开发者加速、扩大和扩展AI软件工具。

    英特尔

  • 云从科技当选全国信标委人工智能分委会副组长

    10 月 19 日，全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会（以下简称"全国信标委分委会"）工作组/研究组组长评选结果公示，云从科技作为更高效的人机协同解决方案提供商，成功当选为产品和服务研究组副组长。全国信标委分委会公示通知在此次全国信标委分委会公示中，共有 16 家企业入选工作组/研究组组长、副组长单位。云从科技此次进入人工智能产品和服务研究工作组，是公司"定义智慧生活"的企业愿景的实践延伸，将与小米、腾讯?

    人工智能 云从科技

  • 人工智能赋能风险控制 榕树贷款助力金融机构风控升级

    智能风控在疫情下作用凸显，根据银保监会发布的最新数据显示，今年第二季度末商业银行的不良贷款余额较上季度末增加 1243 亿元，不良贷款率增加了0. 03 个百分点。专家表示，金融服务不但需要进一步提质增效，而且还需要有序应对各种风险，达到稳增长和防风险长期均衡的效果，高度依赖于人工的传统风控方式已经无法满足一些新的业务需求。 专家指出，借助金融科技，以人工智能、云计算等科技手段为金融赋能，让风控精准性显著提高

    人工智能 榕树贷款

  • 极客晨星：人工智能时代，学习少儿编程技能好处多

    在人工智能时代，编程是每一个孩子必备的基本能力。在美国，编程已经成为孩子继阅读、写作、算术这三项基本能力外所需掌握的第四项必备技能。不仅仅是美国，在英国、德国、日本等发达国家，少儿编程要么已经被列入幼龄阶段必修课，要么已经成为家长最火爆的需求。 好比英语是通向世界的语言，编程就是未来的通用语言，未来的社会必定是科技社会，没有编程思维，都没法操控电器，跟现在不会用遥控器一样。今天，极客晨星就来和家长

    极客晨星 人工智能

  • 沙特与华为建立合作 共同推动沙特国家人工智能发展计划

    10月23日消息，据国外媒体报道，沙特阿拉伯数据与人工智能局22日与华为建立合作伙伴关系，共同推动沙特国家人工智能能力发展计划，帮助沙特实现数字化转型。华为全球人工智能峰会由沙特数据与人工智能局主办，以视频会议方式于21日和22日举行，吸引了超过200位行业专家和决策者参与，共同探索人工智能在未来的作用。沙特数据与人工智能局（SDAIA）当天在全球人工智能峰会上与华为在线签署了国家人工智能能力发展计划谅

    华为 人工智能

  • 百度在上海成立小度人工智能有限公司

    据天眼查App显示，10月21日，上海小度人工智能有限公司成立，该公司注册资本1亿人民币，由北京百度网讯科技有限公司全资控股。

    百度 人工智能

  • 极客晨星少儿编程：人工智能时代，青少年应该具备什么核心能力？

    未来的时代是人工智能的时代，也是孩子们能力竞争的时代。孩子们要想比同龄的孩子更优越，就必须要付出比别人更多的努力，学习更多的知识技能。 首先就要必备这些核心能力: 想象力和创造力。想象力和创造力是人类发展的源泉，也是人工智能没有的核心能力。在未来高度信息化、智能化的时代，想象力和创造力将越来越重要。 计算机思维能力。未来的世界是基于计算机的智能化时代，每一个人都应该学习计算机科学知识，掌握计算机思维?

    少儿编程

  • 《中国新一代人工智能发展报告2020》：去年中国人工智能专利申请量超3万件

    DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）10月23日，在2020浦江创新论坛成果发布会上发布的由中国科学技术发展战略研究院、科技部新一代人工智能发展研究中心联合国内外十余家机构编写的《中国新一代人工智能发展报告2020》，显示：2019年中国共发表人工智能论文2.87万篇，比上年增长12.4%，在人工智能领域各顶级国际会议上的活跃度和影响力不断提升。同期，中国人工智能专利申请量超过3万件，比上年增长52.4%。报告指出，从全球看，近五

    人工智能

  • 英伟达CEO黄仁勋：希望能将人工智能技术带给Arm客户

    10月29日消息，据国外媒体报道，英伟达CEO黄仁勋当地时间周三表示，Arm最有吸引力的部分是他们的客户网络，他希望能将英伟达的人工智能技术带给Arm的客户。从外媒的报道来看，黄仁勋是在Arm母公司软银的年度供应商和客户活动上，发表远程演讲时，谈及客户网络是Arm最有吸引力的部分和他希望将人工智能技术带给Arm客户的。黄仁勋这一番表态，也再一次告知外界，他们收购Arm看重的是生态及扩展AI的潜力。英伟达是9月13日

    英伟达

  • Gartner发布2021年重要战略科技趋势 包括人工智能工程化

    10月20日消息，信息技术研究和顾问公司Gartner今日发布了企业机构在2021年需要深挖的重要战略科技趋势。Gartner认为2021年重要战略科技趋势具体如下：行为互联网（Internet of Behaviors）行为互联网（IoB）不断涌现，许多技术都在捕获并使用人们日常生活中的“数字尘埃”。IoB汇集了面部识别、位置跟踪和大数据等当前直接关注个人的技术，并将结果数据与现金购买或设备使用等相关的行为事件相关联。企业机构使用该数?

    人工智能

  • 字节跳动在福建成立新公司 经营范围含人工智能公共数据平台等

    近日，福建极准互动科技有限公司成立，注册资本3000万人民币，法定代表人为李彤，公司经营范围包括计算机系统服务、人工智能公共数据平台、线下数据处理服务、物联网技术服务、软件外包服务、物联网应用服务等。

    字节跳动 今日头条 人工智能

  • ​秀域云直播官宣 全球首款人工智能机器人正式发售

    2020 年 10 月 16 日晚，秀域科技健康在京东健康直播、天猫直播、新浪一直播等平台举行盛大云发布会，秀域集团创始人及董事长李晓宁宣布全球首台人工智能理疗热动力机器人——秀域超V热动力人工智能AR机器人正式上市。中国筋膜学之父原林教授、中国女篮传奇队长苗立杰、传奇中锋陈楠、京东健康消费医疗事业部总经理王宇方、遨博智能以及瀚维强大的研发团队等嘉宾共同见证了此次科技健康领域划时代意义的发布会。秀域人工智能机器人

    人工智能机器人
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM