富士通将在日本开发用于人工智能研究的超级计算机

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:日本国家高级工业科学技术研究所（AIST）柏市中心将是富士通最新超级计算机系统的所在地，该系统将用于进一步协助工业、政府和学术界的人工智能研究和开发。

据介绍，该超级计算机新系统将配备120台4U富士通Primergy GX2570服务器，11.2千兆字节的存储、两个第三代英特尔Xeon可扩展的处理器，和八个英伟达 A100高端GPU，预计将达到19.3千兆次的峰值性能。

这台超级计算机将与AIST现有的富士通（fujitsu）建造的人工智能桥接云基础设施系统(ABCI)一起使用，该系统于2018年8月推出，此后被初创公司和通用电器制造商的人工智能处理中心使用。

富士通表示，AIST将引入一个新的人工智能桥接绿色云基础设施系统，以支持其现有的ABCI，将高性能计算系统与大容量存储系统相结合，同时遵循ABCI的基本结构。

新的超级计算机系统计划于2021财年推出。

就在上周，富士通宣布东京医科齿科大学（TMDU）使用Fugaku超级计算机在不到一天的时间内完成了癌症基因分析，而不是几个月。

Fugaku是由日本理化研究所（RIKEN）和富士通(Fujitsu)联合开发的，已经被日本研究人员用于各种事务，包括帮助该国抗击新冠肺炎。