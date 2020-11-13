强势！任天堂Switch已经连续23个月成为美国最畅销的游戏机

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强势！任天堂Switch已经连续23个月成为美国最畅销的游戏机

2020-11-13 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:不得不说，对于任天堂Switch来说，这两年在美国的日子过得相当滋润。

任天堂日前表示，Switch游戏机已连续23个月成为美国最畅销的游戏机。根据NPD集团的数据，它刚刚迎来了有史以来最好的10月份数据，在美国售出了735926台Switch和Switch Lite。

该公司表示，这一数字与去年相比增长了136%。到目前为止，Switch已在美国售出2250万台。任天堂在上周还透露，Switch在全球已售出6800万台。

Switch 任天堂

分析公司将任天堂十月份的业绩归结为两个主要因素。一个是更好的库存供应，疫情和动森的火爆，可以看到对任天堂Switch前所未有的需求。

第二个原因是今年年初 Switch 引入的动物跨界主题，这吸引了很多女性玩家。

这一消息发布之际，本周索尼PlayStation5和微软的两款新Xbox主机也相继发布。这意味着，随着至关重要的假日季的到来，竞争自然会加剧，这可能会让任天堂连续23个月最佳表现被竞争对手夺走。

对此，任天堂方面则十分自信的表示，很高兴看到PS5和Xbox系列进入市场，但witch已经占据了一个完全不同的位置。至于未来数据表现会如何还有待继续观察。

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