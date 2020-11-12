NASA获准将火星岩石带回地球 预计2030年才能获取石头样本

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NASA获准将火星岩石带回地球 预计2030年才能获取石头样本

2020-11-12 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:一项独立的审查给美国国家航空航天局（NASA）在火星样本返回运动开了绿灯，允许NASA将火星岩石带回地球。

美国当地时间周二，NASA宣布了独立审查委员会（IRB）对计划中的火星样本返回(MSR)任务的评估结果，该项任务最终将为科学家带回这颗红色星球的一部分样本进行研究。

NASA (1)

NASA在周二的一份声明中表示:“在对NASA雄心勃勃的火星样本返回计划进行审查后，该委员会的报告得出结论，基于数十年来在火星探测方面的科学进步和技术进步，NASA已经为此次任务做好了准备。”

IRB还发布了一系列广泛的建议，比如建立办公室，帮助NASA和它的合作伙伴欧洲航天局（ESA）更顺利地合作。它还呼吁对硬件和资源进行独立评估，并重新审视预算。在竞选初期，预算预计将超过40亿美元。

NASA已经为这项更大的任务准备好了一个关键部分。“The Perseverance”探测器正在前往火星的路上，计划于2021年2月到达火星。该探测器装备了一系列的样管，它将用来收集岩石和土壤，为MSR项目收集样本。

NASA和欧洲航天局希望21世纪20年代中后期发射MSR进入下一个阶段。如果一切顺利，可能会在21世纪30年代将原始的火星碎片送到地球。

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