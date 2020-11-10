苹果回应iPhone12信号差 建议重插SIM卡、更新运营商设置

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:近日，在苹果社区、贴吧等有不少iPhone12用户反应手机信号差的问题，切换飞行模式也没用，必须重启手机才行。
而且无信号问题不仅出现在双卡双待机子，还包括联通等合约机。在很多场景，不是信号弱，而是彻底没信号。有用户称10天内至少8次彻底没信号，开关飞行模式、切换主卡副卡、系统更新到14.2等都无法解决。
对此，苹果官方客服回应称不是硬件方面的问题，可能是软件冲突和间歇性问题，建议用户重插SIM卡、更新运营商设置、更新系统。
站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:近日，在苹果社区、贴吧等有不少iPhone12用户反应手机信号差的问题，切换飞行模式也没用，必须重启手机才行。
而且无信号问题不仅出现在双卡双待机子，还包括联通等合约机。在很多场景，不是信号弱，而是彻底没信号。有用户称10天内至少8次彻底没信号，开关飞行模式、切换主卡副卡、系统更新到14.2等都无法解决。
对此，苹果官方客服回应称不是硬件方面的问题，可能是软件冲突和间歇性问题，建议用户重插SIM卡、更新运营商设置、更新系统。
10 月 14 日凌晨，苹果公司正式发布了iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 四款新机型，让用户有更多不同的选择。其中iPhone12 mini 和iPhone12 因为尺寸小巧，价格实惠，也被更多人拿出来比较，那么这 2 台手机之间都有什么具体区别呢？
苹果iPhone12手机已经开始发售上市，很多人已经拿到自己预定的机子或者在线下门店体验了真机，但还是有不少人担心iPhone12的直角边框设计会割手，那么到底这样的设计手感会怎样，手感好不好呢，我们来一起看下吧。
对此，苹果iPhone营销副总裁Kaiann Drance在采访中表示，带磁条的信用卡磁力较强，应该不会有问题，但部分卡片比如房卡等需要小心，可以选择苹果做了屏蔽处理的吸附皮革卡包存放。
自iPhone12 发布以来备受消费者欢迎，甚至久违的加价出售现象。此前有消息称苹果为了打击电商百亿补贴降价促销甚至推出严管渠道策略，区域代理商串货给电商每台将罚款 40 万。那么目前华强北iPhone12 的售价是多少呢？
iPhone12正式公布了，大家吐槽最多的就是没有配备充电头了，那么iPhone12要用什么充电呢？iPhone12的充电接口是什么？下面就来为大家详细的介绍一下。
iPhone12 mini怎么样价格多少值得购买吗？苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。从今年开始，iPhone 12 这代机型也踏入了全系 5G 的时代，发布会中多次提到 5G 技术带来的体验提升。更快的上传、下载速度，更流畅的游戏和视频体验，「智能数据模式」可以自动判断何时切换 5G，从而延长手机续航。iPhone12 mini 怎么值得买吗 iPhone12 mini 支持双卡吗？
苹果iPhone12手机已经正式发售，作为今年苹果新款旗舰手机，iPhone12在处理器、屏幕、拍摄能力等多个方面都有不少提升，但有人担心iPhone12会不会发热严重，这里我们来一起看下。
苹果iPhone12手机采用了全面屏的设计，在很多功能上和以前的iPhone6s、iPhone7、iPhone8有所不同，比如说关机，这里我们来看下iPhone12手机要怎么关机，如何强制关机。
今天晚上 8 点（10 月16 日）就是首发预购iPhone 12 ／iPhone 12 Pro的时间了，相信很多人也期待。此前有报道称，由于苹果采取了更加实惠的定价策略，到今年年底，iPhone12 的出货量将达到 8000 万部。报道称，更快的A14 处理器，改进的产品设计和相机功能等技术更新，有望为iPhone带来新一轮的销售增长。不过，很多人也会问，究竟该买iPhone 12 或是iPhone 12 Pro 呢？本文为大家详细分析。
苹果iPhone12系列手机已经正式公布，今年的iPhone12全系列都支持5G网络，不少人也关心今年的iPhone12基带是高通还是英特尔，今年iPhone12的信号有没有改善，以下我们来一起看下具体的介绍。
苹果在10月14日凌晨将举行iPhone12发布会，这次发布会除了重点介绍iPhone12之外，预计还会带来多款新的产品以及服务相关的内容，以下我们来提前了解下苹果iPhone12发布会的新品介绍。
苹果iPhone12手机采用的是全面屏的设计，与以往带有Home键的iPhone有很多操作方法不一样，其中就包括关机和开机的操作方法，这里我们来看下iPhone12要怎么关机。
苹果iPhone12手机要怎么快速截图，在很多用户购买iPhone12手机之后，对于全面屏的iPhone12截图方式还不清楚，这里我们来介绍下如何快速截图iPhone12。
苹果iPhone12系列手机已经正式发售，很多用户已经拿到了自己的iPhone12手机，今年的iPhone12全系列都使用了康宁公司的超瓷晶面板，苹果官方表示这个屏幕的硬度有了进一步提升，那么iPhone12有必要贴膜吗，我们来一起看下吧。
苹果iPhone12手机在10月23日正式发售，不少用户已经拿到了自己的iPhone12或者iPhone12Pro。今年的iPhone12系列依然推出了多个颜色，其中还有新的配色海军蓝，这也成为很多人选择的颜色之一，今年的iPhone12哪个颜色最好看呢，我们来一起看下吧。
苹果iPhone12手机在10月23日将正式开始发售上市，不少预定了iPhone12的用户从当天开始会陆续收到手机，那么如果对于手机不满意的话能否退款，尤其是激活之后可以不可以退款呢，我们来一起看下吧。
苹果iPhone12手机在10月16日正式预售，不少用户通过苹果官网等渠道下单了新款iPhone12手机，那么多久可以发货收到iPhone12手机呢，这里我们来一起看下苹果12手机的发货时间。
苹果iPhone12系列手机在10月14日正式发布，这款手机是苹果第一款支持5G网络的手机，不少人想要知道iPhone12的基带是高通还是英特尔的，信号到底好不好呢，我们来一起看下吧。
iPhone12 系列发布不久，虽然iPhone12 还没有发售，但是新机的性能已经提前曝光。在Geekbench网站已出现疑似iPhone 12 Pro的跑分成绩。其中出现iPhone13， 3 这款尚未正式命名的iPhone，日期为 10 月 14 日，估计iPhone13， 3 是iPhone 12 Pro。
iPhone12价格多少？距离上次发布会不到一个月，苹果就迎来了秋季的第二场发布会。今天凌晨，苹果正式发布了 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 四款新机，新机均支持 5G 网络，并采用全新外观设计，屏幕边框更窄，整机尺寸也更加轻薄，影像拍摄能力也都得到了不少提升。此外，苹果还发布了售价 749 元的 HomePod mini、以及 MagSafe 磁吸配件。
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