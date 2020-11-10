苹果回应iPhone12信号差 建议重插SIM卡、更新运营商设置

今天晚上 8 点（10 月16 日）就是首发预购iPhone 12 ／iPhone 12 Pro的时间了，相信很多人也期待。此前有报道称，由于苹果采取了更加实惠的定价策略，到今年年底，iPhone12 的出货量将达到 8000 万部。报道称，更快的A14 处理器，改进的产品设计和相机功能等技术更新，有望为iPhone带来新一轮的销售增长。不过，很多人也会问，究竟该买iPhone 12 或是iPhone 12 Pro 呢？本文为大家详细分析。