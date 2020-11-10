苹果回应iPhone12信号差 建议重插SIM卡、更新运营商设置

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苹果回应iPhone12信号差 建议重插SIM卡、更新运营商设置

2020-11-10 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:近日，在苹果社区、贴吧等有不少iPhone12用户反应手机信号差的问题，切换飞行模式也没用，必须重启手机才行。

苹果手机，iPhone12 pro(2)

而且无信号问题不仅出现在双卡双待机子，还包括联通等合约机。在很多场景，不是信号弱，而是彻底没信号。有用户称10天内至少8次彻底没信号，开关飞行模式、切换主卡副卡、系统更新到14.2等都无法解决。

对此，苹果官方客服回应称不是硬件方面的问题，可能是软件冲突和间歇性问题，建议用户重插SIM卡、更新运营商设置、更新系统。

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