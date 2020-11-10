2020年十大热词出炉：后浪、打人工、尾款人等上榜

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:近日，《青年文摘》公布了2020年度十大热词，十大热词中，既有后浪、打工人、双节棍等趣味新词，也有云监工、逆行者等正能量称呼。

01.打工人

打工人是职场人的一种自称，是成年人在职场在职场中的一种黑色幽默，他们的内核是苦中作乐。

02.尾款人

尾款人，付完定金欠下尾款的人，他们的内核是买中带泪。“李佳琦熬夜赚钱白天补觉，尾款人熬夜花钱早起打工”~

03.双节棍

双节棍，过完双十一还是单身的人。单身年轻人一边渴望爱情，一边创造新梗自嘲单身，形成了独特的亚文化。

04.后浪

后浪，指年轻一代，因今年五四节前夕B站推出的演讲视频《后浪》刷屏而被广泛引用。

05.集美

集美，姐妹的谐音。原是厦门市的地名，寓意“集天下之美”。今年因为某快手主播把“姐妹”读成“集美”，由此成为网络热门称呼。

06.专业团队

专业团队这个梗源自一段非洲加纳的“黑人抬棺”视频，视频中加纳人肩上抬着棺木鼓掌跺脚，用狂野的舞蹈送别逝者，被中国网友称为“专业团队”。代表的是后疫情时代的生死观。

07.工具人

工具人，指如同工具一般被使唤的人，是被异己需求物化的人格。

08.网抑云

网易云音乐因为评论区出现大量颓废、矫情的“伤痛文学”，被网友戏称为“网抑云”。

09.云监工

云监工，现象级直播下的新身份。疫情期间网友通过看直播监工建医院、送快递，俗称“云监工”。

10.逆行者

逆行者，指的是疫情期间逆风前行的抗疫英雄们，包括医护人员、消防员、抗洪战士、志愿者等。

《青年文摘》将这十大热词总结成了一句顺口溜:“双节棍打工魂，后浪集美尾款人。云监工敬逆行，专业工具网抑云。“