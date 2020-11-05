蛋壳公寓再度成为被执行人 总标的为500万元

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:企查查APP显示，蛋壳公寓所属的紫梧桐（北京）资产管理有限公司于11月4日新增被执行人信息，执行标的为519.1万元，案号为(2020)沪0112执10617号，执行法院为上海市闵行区人民法院。
企查查显示，目前该公司自身风险为194条，此前已卷入多项买卖合同纠纷。
截至昨日收盘，蛋壳公寓股价报1.67美元，其上市时每股为13.5美元，近两个月股价跌幅超84%。
站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:企查查APP显示，蛋壳公寓所属的紫梧桐（北京）资产管理有限公司于11月4日新增被执行人信息，执行标的为519.1万元，案号为(2020)沪0112执10617号，执行法院为上海市闵行区人民法院。
企查查显示，目前该公司自身风险为194条，此前已卷入多项买卖合同纠纷。
截至昨日收盘，蛋壳公寓股价报1.67美元，其上市时每股为13.5美元，近两个月股价跌幅超84%。
在外打拼多年,很多人似乎已经习惯回到家的孤独感,与此同时,越来越多的人开始重视租住的幸福感,那么如何才能卸下一身的疲惫,享受家的温馨呢?蛋壳公寓更懂年轻人的心,多方面提高大家的租住幸福感。致力于为年轻人提高高品质租住生活,蛋壳公寓努力为都市年轻人打造安心的家。旗下房源均进行统一改造升级,装修设计风格多样且年轻化;家具家电配备齐全,真正实现拎包入住。此外,还提供贴心的服务管家、优质保洁、专业维修等租后服务,免除?
今天，有网友在社交媒体爆料称杭州蛋壳公寓断网多天无人维修，系财务跑路，公司破产倒闭。对此，蛋壳公寓官微回应称以上消息均为谣言。近期部分合作方因与公司存在商业纠纷，散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论。
对于初入社会的年轻人而言,尚没有能力购买属于自己的房子,那么租房就成为他们99%的选择,可想要在能力范围内得到最大化的幸福感和舒适感就成为一大难题。如何提高自己的租住幸福感,在城市中租到一个温馨的家?我想蛋壳能够为你解答这个问题。 创办于2015年初的蛋壳公寓，通过不断提升自身在互联网科技、房源品质和服务质量等方面的水平，成为互联网长租公寓精细化和标准化运营的行业样本，走出一条独特的成长之路。据了解，蛋壳公寓
今日，针对“杭州蛋壳公寓公司破产倒闭”的传闻，蛋壳公寓官方微博回应称，近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。
10月14日消息，蛋壳公寓登上微博热搜，原因是网传该公司已破产倒闭。据媒体报道，疑似蛋壳公寓工作人员在朋友圈发布消息称，杭州蛋壳公寓的公司财务跑路，公司破产倒闭，为避免最大损失请联系
说起联名界的知名品牌，可口可乐必须有一席之地。从服饰、包包到彩妆、食品，只有你想不到的，没有它做不到的。而在今年，可口可乐就携手来自北欧芬兰的著名冰箱品牌HCK哈士奇带来了一款复古冰箱，它拥有既复古又时尚的外观以及强大的储鲜技术，独特的设计让中国消费者感受到一次冰箱的颠覆性“革命”。这款冰箱运用了HCK哈士奇经典的抛光一体成型制作工艺，圆润优雅的80°黄金弧度，流畅的完美曲线，绝对能够轻松征服每一双挑剔的
据外媒报道，旧金山极高的公寓租金正在迅速下降。据Realtor.com周二公布的数据显示，9月份，旧金山单间公寓的月租金中值较上年同期下降了31%，降至2285美元，而全美房价降幅为0.5%。旧金山一居室和两居室的月租金则分别下降了24%和21%，分别降至2873美元和3931美元。
10月28日，2020领航|租赁式公寓行业国际先锋论坛在上海成功举办，乐乎公寓集团作为行业头部企业受邀出席。大会上，乐乎公寓集团副总裁何光受邀参会，并获得品牌价值TOP 20等4项大奖。在本次论坛中，28位来自行业协会、头部公寓品牌、金融机构和媒体的大咖倾情分享，从行业标准化、租赁是社区发展和企业投融资三大维度解读了行业的走势。乐乎公寓集团副总裁何光，在现场带来了名为《品牌运营之于资产管理的价值》的主题演讲，从行业
近年来,受消费升级以及政策红利的影响,租赁市场变得愈发火爆。尽管受到疫情影响,市场整体依然利好。而在当前租赁市场中,长租公寓仍旧是以中端为主,高端服务式公寓仍处于市场开拓阶段,目前还是一片蓝海。尤其在一线城市,越来越多的高净值商务人士旅居需求为服务式公寓发展提供了稳定的客群,高端服务式公寓迎来了发展黄金期。瑰悦服务式公寓电梯厅但在目前高端服务式公寓这片蓝海市场里,许多业主依旧面临着巨大的挑战、难以盈利。即?
10 月 14 日，易居克而瑞发布了第三季度长租公寓排行榜，乐乎公寓集团以全国近五万间房的开业数量，位居长租公寓运营商规模第二名，三季度全国范围内累计开业 21 家门店。 乐乎公寓集团作为行业中最早提出轻资产托管模式的长租公寓运营商，现已覆盖全国十个一二线及主要城市。在疫情阶段，乐乎公寓集团维稳经营效果显著，实现公司的全面盈利，并在第三季度全面发力。以北京为例，开业的 8 个项目中，有 2 个项目为“起程企业服务?
南京自如自2011年10月18日成立以来，凭借优质的房源和人性化服务吸引了一批又一批的自如客。在成立9周年之际，自如举办品质租房节，开展“打造自如梦想家”活动，新签约租客最高可以减免一个月租金。南京自如优惠享不停，服务不减分。南京自如 打造品质租房节南京自如“打造自如梦想家”活动规则如下：2020年10月19日10：00-2020年11月30日23：59：59期间，租客邀请6位好友为自己解锁生活角色，好友全部解锁完成后即可领取新签福利
北上广深作为我国的一线城市，像是一座没有围墙的围城。每天都有无数人想融入进来，也有无数人想逃离它。对于那些在大城市租房的人，一定知道的铁律就是便携!如果你也是租房党，买便携投影仪绝对不会后悔。老话说的好“房子是租的，但生活不是租的”，即便租房也要给自己一个舒适的环境。买电视成本划不来，搬家也不方便，假如让房东给你换个大电视，更可能是痴心妄想。所有买个投影仪是不错的选择，没事刷刷剧看看电影，生活还是?
对于漂泊在外的人来说，“租房”最常见不过了。离家在外，没有家人的陪伴，更需要好好照顾自己。只要热爱生活，认真布置居家物品，租房也可以有家的温馨。租房，90后年轻一族主要的生活方式。小小房间不能辜负美好的生活时光，可以试着添置几件智能家居好物，选择可移动又不占地方的小家电，即使搬家也能方便于随时打包带走。今天我们要说的是租房一族的平价投影仪。对于租房族来说，平价投影仪的选择是有局限性的，一般需要大动干
日前获悉，《2020中国青年租住生活蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）发布会在新华媒体创意工场举行。《蓝皮书》指出，在深圳，近6成租客热衷选择大且好的长租机构，租房8年以上人群占比与北京持平，并列全国第一，且对于不房结婚，深圳是唯一一个接受度超过6成的城市。此外，深圳长租机构业主租房居住比全国最高，超过25%。深圳近3成租客接受“一直租房“，比例全国最高租房在传统观念中是一种退而求其次的选择。而作为一座 " 移民城
2020 年 8 月 31 日，工业和信息化部向社会通报了 101 家存在侵害用户权益行为App企业的名单。工信部称，截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 23 款App未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》
2020 年 9 月 18 日，第九届金砖论坛 2020 房地产金融峰会在上海隆重举办，乐乎公寓获得“第九届金砖价值榜”中的“ 2020 年度最值得信赖公寓运营商”奖项认可，乐乎公寓创始人CEO罗意受邀出席圆桌论坛，发表行业观点。 乐乎公寓作为行业中较早提出轻资产代运营模式的集中式长租公寓运营商，已累计 13 年的运营经验，服务全国 10 个城市超过400+委托方，其中包含大中型企事业单位、政府机构，如武汉洪山区大学生公寓、北京大兴新?
青客又一次推迟了二季度财报发布的时间，对于一家美股上市公司而言，这是一个危险的信号。通常来说，从 7 月中旬开始，美股上市公司将在一个月的时间内陆续发布二季度财报，而如今时间已经即将来到 10 月份，青客的二季度财报在多次预告之后却迟迟未能露面。
9月1日，当杨瑜和陈欣下班，房东已经在门口等候多时了。这是她们通过青客公寓租住的房子，搬过来还不到2个月。房东告诉她们，自己已经很长时间没有收到青客的房租，至于去留，大家可以再商量。
【央视曝长租公寓高收低租卷款跑路】据央视新闻消息，近日，上海多名租客和房东报案称，已签协议的房屋托管公司倒闭，卷款跑路。目前当地警方正在调查此案。【央视曝长租公寓高收低租卷款跑路】据央视新闻消息，近日，上海多名租客和房东报案称，已签协议的房屋托管公司倒闭，卷款跑路。目前当地警方正在调查此案。
对于精耕房屋租赁市场的巴乐兔而言，如何在服务客户的过程中，发现、解决用户痛点是首要大事。近年来，巴乐兔发现在租房环节交订金提前预定房源已成为默认规则，而“订金”引发的骗局频频出现。“订金”作为房东与租客私下协定的预付款，往往一张简单的收据或一份转账记录就是全部凭证，但实际上订金并非法律语言，在司法实践中一般被视为预付款，不能作为有效担保。这一环节产生大量纠纷，成为租房交易的灰色地带，众多人倒在了租
最近微信视频号动作频出，堪比过年。浑水今日发现，微信视频号已经开始灰度内测朋友圈分享置顶功能。更新完微信7.0. 18 版本后打开微信，当微信视..
近日，移动广告平台 Mintegral 宣布旗下 Mintegral SDK 等一系列程序化广告产品和技术(支持COPPA设置)已通过 kidSAFE Seal Program 的年度审核，确..
2020年10月14日佳能(中国)有限公司发布单眼望远照相机PowerShot ZOOM，作为一款有颜值有“远见”的远摄变焦照相机，佳能PowerShot ZOOM兼具望远、..
摘要:微信视频号已正式接入微动天下旗下「微尘」小程序商城系统。微信视频号又双叒更新了!闷声干大事的微信视频号，正在“冲刺式”改版:有内部爆料..
11 月 3 日天极网爆料某电子签约企业迎来D轮融资，融资额高达 10 亿元，蚂蚁占股比例或达30%。今日传闻正式落定，该电子签约企业为e签宝，e签宝对..
11 月 3 日，知名创投媒体 36 氪发布《 2020 年度中国新经济独角兽TOP100》榜单，国内领先特色住宿预订平台小猪民宿入选，也是唯一入选的在线旅游..
XISEM西圣刺客ASN今年八月刚上市发布，就狂卖3000条，预售补货3次，基本上只要有货就卖空，一度碾压300-500元价位耳机品牌，被无数旅游运动达人、..
每年双十一都是各大品牌争奇斗艳，今年双十一也不例外，作为一直主打高价低配耳机品牌XISEM西圣，更是推出“王炸”杀手锏XISEM西圣刺客ASN大型降价..
2020年11月1日，轻奢平价神器，xisem西圣战神Ares蓝牙耳机正式在各大电商平台开启双十一促销活动！xisem西圣战神Ares号称是耳机界的性价比鼻祖，它..
2020年1月8日，西圣战神Ares蓝牙耳机在各大电商平台同步开启双十一促销活动！西圣这款战神Ares蓝牙耳机自上市以来就稳居全店销量第一，不仅拥有超..
近日有媒体报料，因高配置低价格而出名的西圣耳机，将于双十一开启活动大促，XISEM西圣刺客ASN秒杀抢购，届时各大电商平台同步上线！XISEM西圣刺客..
骨传导耳机的概念，经过前几年的铺垫，在大众中已经慢慢变得耳熟能详。如果说前几年，它仍然属于资深运动用户中间的香饽饽，现在，越来越多的用户..
双十一可以说是越来越近了，大家都在不断地帮自己的给自己选择最划算的东西，为的就是最后能够买到最心仪最划算的东西。如果你最近在考虑买无线充..
Hello小伙伴们，今天我们来聊一聊耳机，一个更新潮的耳机形式——骨传导耳机，聊之前请允许我先问几个问题：1.长期佩戴耳机你会有明显的耳部疲劳吗..
玩数码产品将近 10 年的时间了。对于蓝牙耳机这几年玩的也比较多。由于市面上的蓝牙耳机琳琅满目，很多朋友都不懂什么蓝牙耳机好？所以我也通过我..
苹果iPhone12手机已经发售有一段时间了，现在很多人还是没有买到这款手机，部分颜色和型号还是比较紧缺的情况，在线下门店iPhone12有现货了吗，什..
魔兽世界9.0中选择DK死亡骑士的玩家肯定不在少数，很多玩家还不清楚在这个版本中血DK手法是什么，天赋要怎么加点，导灵器的选择是什么最好，下面就..
近期，知名培训机构优胜教育“爆雷”一事引行业广泛关注。今日，优胜教育创始人陈昊发布致歉信，就优胜教育困局给学生、家长、同事、加..
11月5日消息，胡润百富发布《2020胡润Under30s创业领袖》。来自KEEP、拉面说、网易有道、水滴等184家企业的208位青年才俊荣登2020胡润30岁以下创业..
11月5日消息，根据天眼查公开信息显示，11月4日，深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司发生工商变更，该公司注册资本由10亿人民币增加至25亿人民..