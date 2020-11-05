蛋壳公寓再度成为被执行人 总标的为500万元

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蛋壳公寓再度成为被执行人 总标的为500万元

2020-11-05 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:企查查APP显示，蛋壳公寓所属的紫梧桐（北京）资产管理有限公司于11月4日新增被执行人信息，执行标的为519.1万元，案号为(2020)沪0112执10617号，执行法院为上海市闵行区人民法院。

蛋壳公寓 (1)

企查查显示，目前该公司自身风险为194条，此前已卷入多项买卖合同纠纷。

截至昨日收盘，蛋壳公寓股价报1.67美元，其上市时每股为13.5美元，近两个月股价跌幅超84%。

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