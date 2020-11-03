上交所：暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市

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上交所：暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市

2020-11-03 21:09 · 稿源：站长之家

11 月 3 日晚间，上海证券交易所官网发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）科创板上市的决定，蚂蚁集团原申请于 11 月 5 日上市。

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