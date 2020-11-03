上交所：暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市

11 月 3 日晚间，上海证券交易所官网发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）科创板上市的决定，蚂蚁集团原申请于 11 月 5 日上市。
11 月 3 日晚间，上海证券交易所官网发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）科创板上市的决定，蚂蚁集团原申请于 11 月 5 日上市。
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
在第二届外滩金融峰会上，马云透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”马云指出，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。不过，马云并未透露上市定价的具体金额。此前，据多家媒体报道，蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌，现将提前一日至11月5日。而日前，蚂蚁集团也已经发布科创板上市招股意向书，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，?
富途资讯 10 月 28 日获悉，麦格理发表研究报告，称参考了蚂蚁估值，估计微信支付在 2022 年前价值可能达到 2640 亿至 3460 亿美元，故将腾讯目标价由 797 港元调高至 815 港元，维持「跑赢大市」评级。该行下调对腾讯 2020 年非通用会计准则每股盈利预测2%，维持 2021 年预测不变，并上调 2022 年预测2%。截止发稿，腾讯创新高，股价突破 600 大关。行情来源:富途证券 麦格理称，最近几个月该行与腾讯进行了几轮交流，并对其及蚂?
据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。
日前，蚂蚁集团AH股定价大约68.8元，由此引发对蚂蚁集团员工激励计划的关注。根据蚂蚁集团公布的招股书，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股
【蚂蚁集团公布上市发行方案】 10 月 21 日晚间，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
近日，一篇名为《支付宝，我手里的板砖还等着你》的文章在社交媒体刷屏。文章历数几次支付宝曾经历的“全网黑”事件，把自己自封为支付宝CPO（首席拍砖官），结果引发一众网友跟风“自封CPO”。
蚂蚁集团A股打新开始。蚂蚁上市或将创下新的IPO世界纪录，而同样创下世界纪录的，是蚂蚁及其生态伙伴在不同领域的数字化升级，改善了公众的生活方式。出行便是最典型的领域之一。
10月23日至25日，中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会，联合国数字合作高级别小组联合主席马云出席并发表演讲。据国内媒体报道，马云今日在2020外滩
今日，针对“蚂蚁集团IPO推迟”的报道，蚂蚁方面回应称，上市流程正在两地有序推进，任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
马云表示，昨天晚上在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。
据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。
蚂蚁集团，作为有望创造历史上最大IPO规模的巨无霸公司，虽然最近因为蚂蚁新股战略配售基金事件造成利益冲突，引发证监会介入调查，进而影响在A股及H股的IPO进程，但是这一事件最多拖延蚂蚁集团的IPO进度，而不会导致其IPO流产，毕竟蚂蚁集团有望成为A股第一家真正意义上的互联网巨头公司，不仅对于科创板和A股意义重大，而亿万投资者也是期待久矣!另外，考虑到蚂蚁集团自身的体量(营收、净利等)、其超强的核心竞争力以及在各个细?
昨日晚间，证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册。同时，蚂蚁集团更新招股书并公布上市发行方案。根据招股书，蚂蚁集团称，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市，股票代码为688688，申购代码为787688。
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
不知不觉，蚂蚁集团承包了我们的生活。除却日常的支付、转账、收能量，现在连新闻上、话题中、讨论间，哪里都有蚂蚁。连金融圈外的朋友都好奇地问：你打了吗？别问，问就是打。一时间，蚂蚁上市，人人喊打。那怎么打，才能接稳了马爸爸的福报呢？本文将从 7 个方面对蚂蚁进行评分并送上申购策略，拿走不谢~1、基本面和市场行情(总分40，共34. 9 分）蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开发平
微软近日承认了Windows10中的一个新Bug，该公司表示，要解决这个问题，只有回到之前的操作系统版本。问题表现在更新到较新版本的Windows10后，证书..
11月3日，安兔兔公布了2020年10月份Android手机的性能排行榜，在旗舰机型中，最近上市的华为Mate40 Pro以685339分位居第一的位置。而上月排在第一..
据外媒TECHPOWERUP消息，英伟达已将其GeForce RTX 3060 Ti性能细分显卡的发布时间从11月中旬推迟到了12月初。RTX 3060 Ti原定于11月17日发布，但其..
在中国科幻销售界，刘慈欣已经成为一个招牌。最难的《三体》电影一直没有拍出来，但《流浪地球》创历史的票房也刺激了国内科幻电影，刘慈欣又一个..
11月3日消息，近日，秒针系统线下测量解决方案OOH-Monitor 2.0版本全新上线。新版本在线下数字屏监播领域迎来三大更新，可实现系统化自助监测、设..
11月3日消息，新东方在港交所公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份1190港元。公告显示，新东方参照纽交所美国存托股于..
11月3日消息，格力电器发布关于股份回购进展情况的公告，截至2020年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,66..
“打工人”这个网络词汇最近十分的火热，而有人发现已经有多家公司申请注册“早安打工人”，“打工人”等相关商标，最早申请时间为10月20日，由一..
今日晚间，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。公告称由于近日蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行..
真无线耳机此刻已经成为时代的宠儿，手机玩家的标配。这种毫无束缚轻松携带的音乐体验可以为我们的生活中带来一些乐趣，驱散掉更多压力与烦闷。不..
随着科技的发展，人们生活水平的不断提升，耳机已经成为生活必备的数码产品之一了。我们经常会在工作之余或是运动之中听听音乐，以此放松疲惫的身..
谈及真无线蓝牙耳机，就不得不说全球首款真无线耳机—AirPods，正是它的出现才带火了真无线耳机。AirPods从发布到现在已经有四年的时间了，在这四..
随着蓝牙耳机市场的持续火爆，蓝牙耳机已经成为很多人日常生活中不可或缺的实用物品了，无论居家娱乐还是运动跑步都离不开它。虽说先进的蓝牙耳机..
上海证券交易所官网发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）科创板上市的决定，蚂蚁集团原申请于 11 月 5 日上市。..
蓝牙耳机已经成为大家生活中不可或缺的一件实用物品了，我们使用耳机的时间也是日益增加，不少人通勤时间使用耳机听歌，下班回家打游戏看剧时也会..
11月3日晚间消息，上交所今晚发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。全文如下：..
随着蓝牙技术的不断进步，现在耳机无线化的趋势是越来越明显了，无线耳机时代的到来，让大家再也不用担心耳机缠绕与携带繁琐的问题了，此前一直被..
据外媒报道，沃尔玛结束了与机器人公司Bossa Nova Robotics Inc的合作，放弃使用巡视机器人来扫描货架和监控库存。据了解，Bossa Nova Robotics I..
前不久特斯拉宣布在国内召回3万辆Model S、Model X电动车，此前这两款车在国内出现过多次“断轴事件”。在国家市场监督管理总局介入调查..
3日，据外媒报道，特斯拉CEO马斯克表示，将向加拿大和挪威推出全自动驾驶测试版。此前，特斯拉FSD测试版已经向部分美国用户推送。据报道，FSD Bet..