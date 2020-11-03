上交所：暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市

不知不觉，蚂蚁集团承包了我们的生活。除却日常的支付、转账、收能量，现在连新闻上、话题中、讨论间，哪里都有蚂蚁。连金融圈外的朋友都好奇地问：你打了吗？别问，问就是打。一时间，蚂蚁上市，人人喊打。那怎么打，才能接稳了马爸爸的福报呢？本文将从 7 个方面对蚂蚁进行评分并送上申购策略，拿走不谢~1、基本面和市场行情(总分40，共34. 9 分）蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开发平