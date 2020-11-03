联想二季度业绩超预期：净利润21.5亿元 同比增长53％

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:全球最大的个人电脑制造商中国联想集团周二公布了好于预期的季度利润。该公司表示，其营收和净利润都创下了新纪录，三大业务部门6个季度来首次实现同比增长。

联想董事长杨元庆在财报发布后接受路透采访时表示:"我认为上季度是联想是完美的一个季度。我希望本季度能更好。"

根据Refinitiv的数据，联想在截至9月的季度净利润增长53%，至3.1亿美元（人民币21.5亿），超过分析师平均估计的2.24亿美元。收入增长7%，至145亿美元(人民币1005亿元)。杨元庆透露，联想游戏pc和轻薄pc实际上比其他产品的利润率增长更快。

前不久，研究公司Gartner的数据显示，受家庭娱乐和远程教育需求的影响，今年7-9月全球个人电脑发货量增长3.6%，同时美国个人电脑市场出现了10年来最强劲的增长。杨元庆预计，明年整个行业的个人电脑总潜在市场还将增长5%至10%。

联想以25.7%的市场份额巩固了其在个人电脑市场的领先地位，超过了惠普公司（21.6%）和戴尔科技公司(15.2%)。

联想方面表示，零部件供应短缺，特别是显示器和集成电路，使公司无法满足100%的客户需求。如果有足够的供应，公司就能销售更多的产品。