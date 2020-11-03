美团或明年二次上市 股价再创历史新高

10月10日消息，近日，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，将实行以“扁平职级，宽带薪酬”为原则的新职级与激励体系。据了解，此番美团升级现有职级与激励体系，其目的是为了更好地服务下一个十年，聚焦于“以客户为中心”，建设面向未来的人才发展体系。新职级与激励体系，将更加提倡业绩导向，让业绩突出的员工除晋升之外还能获得更充分的薪酬激励，获得的激励和认可更及时、更直接、更灵活