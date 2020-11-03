美团或明年二次上市 股价再创历史新高

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:据财联社报道，美团点评正在考虑明年在中国内地二次上市，创业板成为其在中国二次上市的选择之一。目前，该计划正处于早期阶段，尚未作出最终决定。
受该消息影响，美团股价再创历史新高，涨幅一度超2%，股价最高达302.4港元。
截至发稿，美团股价涨1.77%，报价299.8港元，目前总市值为1.76万亿港元。
站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:据财联社报道，美团点评正在考虑明年在中国内地二次上市，创业板成为其在中国二次上市的选择之一。目前，该计划正处于早期阶段，尚未作出最终决定。
受该消息影响，美团股价再创历史新高，涨幅一度超2%，股价最高达302.4港元。
截至发稿，美团股价涨1.77%，报价299.8港元，目前总市值为1.76万亿港元。
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、Meituan。10月
10月19日消息，美团点评发布公告称，建议发行美元优先票据。票据条款落实后，预期公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited、UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及其他初始买家（如有）将订立购买协议。美团方面称，公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。公告内容显示，建议票据发
10月9日，美团点评正式发布公告，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
10月23日消息，美团点评对外发布公告称，公司股份于联交所进行买卖的中文股份简称将由“美团点评 -W”更改为“美团-W”，自2020年10月29日上午九时正起生效。同时，公司股份于联交所进行买卖的英文股份简称“MEITUAN-W”将维持不变。股份代号“3690”将维持不变。截至港股周四收盘，美团点评股价报收于270.8港元，目前总市值约1.39万亿港元。
昨日晚间，美团点评发布公告称，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
10月12日消息，美团点评盘中股价创下历史新高达282港元，截至发稿，美团报278.4港元，涨3.11%，最新市值1.64亿港元。日前，美团点评发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，该项变更已于9月30日生效。另外，近日，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，将实行以“扁平职级，宽带薪酬”为?
近期，美团联合创始人、高级副总裁王慧文再次回到清华，用 3 个故事聊了聊 “不设限”。“对于一家公司来说，不要用‘核心竞争力’这种概念把自己束缚住，给自己设限。最重要的只有两个，第一个是捕捉真正行业机会的能力。第二个是发现行业机会之后根据行业需要的能力，快速学习去建设这个能力。” 在王慧文看来，商业中常讲的“核心竞争力”，便是典型的“设限”。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，美团美妆业务近日已正式启动全面招商。其同时发布的消费者调研数据显示， 90 后新一代消费者在线下有妆品购买行为的比例达86%，线下购买妆品的消费金额约为平台总体美妆销量的一半。
据Tech星球报道，内部人士透露称美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务。该项目将在今年10月底正式对外开放，主要采取邀请制的形式。目前，该项目已完成内部测试，并上线了“美团团节社武汉站”公众号。
另一件事是在腾讯的主导下，传了很久的斗鱼、虎牙合并绯闻，终于要尘埃落定了。之所以断断续续、沸沸扬扬了将近一年，却一直没有落定，原因在于当腾讯开始提出合并建议时，在斗鱼和虎牙两家公司都不存在实际障碍，双方实际争夺的地方在于“合并后公司的控制权争夺”与“各方如何在合并后的公司保留更多利益”。双方花了将近一年，来争论这些事情。
接近美团内部人士透露，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务，以文章的形式，通过当地的团节社微信公众号向本地用户推送，用户可以通过在文内扫码或者点击小程序的方式进行跳转。该项目将于10月底以邀请制的形式对外开放。
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
10月21日消息，据Tech星球报道，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目。对此，美团方面向TechWeb回应称，“美团团节社”是美团计划在2020年底推出的吃喝玩乐分享平台，将应用全网大数据和专业销售服务团队，为用户筛选热门优质好店，提供更优惠的价格，为商户提供高性价比解决方案，为社群达人提供长期合作方案。据报道，“美团团节社”主打本地团购特惠秒杀服务，聚合商品优惠活动信息并以文章形式通过当地团节?
京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。
10月29日消息，美团在港交所发布公告称，公司发行7.5亿美元2025年到期的2.125%优先票据和12.5亿美元于2030年到期3.05%优先票据。公告称，预期票据的上市及买卖批准将自2020年10月29日起生效。此外，根据美团发布的公告内容显示，公司拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途及进行再融资。
美团内部已将“社区团购”业务定为一级战略项目。今年7月，美团宣布成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务。
10月10日消息，近日，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，将实行以“扁平职级，宽带薪酬”为原则的新职级与激励体系。据了解，此番美团升级现有职级与激励体系，其目的是为了更好地服务下一个十年，聚焦于“以客户为中心”，建设面向未来的人才发展体系。新职级与激励体系，将更加提倡业绩导向，让业绩突出的员工除晋升之外还能获得更充分的薪酬激励，获得的激励和认可更及时、更直接、更灵活
对于经历过「九败一胜」的王兴而言，不断扩张的美团帝国虽然足够成功，但他的精神世界却不在此处。从2007年5月13日注册饭否开始至今，王兴在饭否上共更新了一万余条消息。其中的内容有个人爱好也有商业思考，有些更是对竞争对手直接开怼。
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