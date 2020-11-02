酷派集团公告：终止收购精威企业75%权益

酷派集团发布公告称，就有关收购精威企业有限公司的75%权益及根据一般授权建议发行代价股份的收购事项。于2020年11月2日，买卖协议的订约方于审慎周详考虑有关收购事项的所有情况后，出于商业理由相互同意不再进行收购事项，并于同日订立终止契据以终止买卖协议，即时生效。
酷派集团发布公告称，就有关收购精威企业有限公司的75%权益及根据一般授权建议发行代价股份的收购事项。于2020年11月2日，买卖协议的订约方于审慎周详考虑有关收购事项的所有情况后，出于商业理由相互同意不再进行收购事项，并于同日订立终止契据以终止买卖协议，即时生效。
你想象过令人梦幻的冰雪酒店吗？由朱兴良创立的金螳螂精益求精，用 BIM技术、数字化施工打造了梦幻的“冰雪世界”，火狐客房、北极熊客房、长颈鹿别墅套房等等，这就是坐标郑州的银基冰雪酒店。金螳螂创始人朱兴良表示，金螳螂承接了酒店大堂、商业街、全日制餐厅、中餐厅、儿童娱乐、主题客房等区域，整个项目历时一年多，500多个日日夜夜，金螳螂人用匠心打造。郑州银基冰雪酒店。酒店犹如一座冰雪城堡，众多寒带动物雕塑及冰雪?
东方集团创建于中国改革开放元年―― 1978 年，是一家大型投资控股型企业集团，集团公司全称为东方集团有限公司。 1978 年是中国改革开放元年，也是东方集团创建之年，多年来中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，东方集团也伴随改革开放脚步不断发展、壮大。可以说，东方集团是中国改革开放的见证者、参与者、践行者、探求者、贡献者和受益者。1978 年，张宏伟于黑龙江创建东方集团。数十年来，东方集团创始人张宏伟励精图治、敢?
小时候，我们心中美的定义是蔚蓝的大海，这份美存在于浪花翻涌间，是大自然的辽阔与壮美。长大后，我们心中美的定义是肤如凝脂，是明眸皓齿，这份对美的追求贯通古今，需要用护肤品来维护。其实，真正的美是可持续的恒久，是可相处的和谐。森田药妆集团等越来越多的护肤企业都开始行动起来，肩负起企业的社会责任，让自然之美与肌肤之美合而为一。童眼看海洋要问海洋是什么样的，还是得让孩子们来回答。在 2020 第十届气候变迁国中
日前，中国(北京)自由贸易试验区正式揭牌。随着中国(北京)自由贸易试验区的正式揭牌，北京将迎来新一轮高质量发展的重大机遇，加快形成形成具有国际竞争力的制度创新成果。立足首都优质的发展环境，玖富集团始终致力于以数字技术和金融科技助力中国数字经济持续发展，并积极响应国家战略，不断提升企业与用户的连接能力，深度促进各项业务创新，为经济恢复发展持续创造动能。玖富集团:积极响应国家战略，不断提升企业粘性玖富拥有1
随着智能家居产品不断升级和丰富我们的生活，不同消费群体对于智能产品的使用开始体现出个性化的需求特点，尤其是和生活起居最贴近的智能卫浴产品。以 85 后为代表的新世代年轻人普遍追求享乐和精致生活，高颜值、高品质、重体验、设计时尚的智能座便器逐渐成为潮流。科勒KOHLER作为全球厨卫领导品牌，在智能家居领域深耕多年，聚焦新世代消费者的需求， 2020 年10月1 8 日，上海，科勒在中国正式发布能够带来沉浸式享受的声光智能
经济全球化是世界发展的大趋势，而今年在全球范围内爆发的疫情，让中国在推动全球化方面的作用加强，逐步成为了推动全球化总体发展的中坚力量。越来越多的中国企业朝着国际市场进军，跨境电商也在此成为更多企业走海外的线上通道。从市场观察中发现，如今不再只有大型企业才可以大步流星的走出国门，很多中小企业也搭上了时代的快车，成为了快速增强“中国智造”国际影响力的主力军。有些人可能会质疑，中小企业连国内的脚跟都没站
继Intel、AMD、三星Display等后，Financial Times报道称，索尼和豪威（OmniVision）已经拿到许可，可继续向华为供应手机CMOS图像传感器。报道称，美方似乎松了口，只要厂商能够证明其向华为出
10月28日，胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》，排名第一的是蚂蚁集团，以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业，排名第二和第三的公司分别是陆金所和东方财富。
10月27日，胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》，列出了中国10强本土金融科技企业。毫无疑问，蚂蚁集团以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业。据了解，这是胡润研究院首次发
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
9月10日,由全国工商联主办,市场监管总局、国务院扶贫办、中国工商银行支持的2020中国民营企业500强峰会在京举行。本届峰会以“弘扬企业家精神 激发市场主体活力”为主题,深入贯彻落实企业家座谈会和经济社会领域专家座谈会上的重要讲话精神,结合“六稳”“六保”任务要求,弘扬企业家精神,引领广大民营企业准确把握新发展阶段的深刻内涵,努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。全国政协副主席
据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
今日，胡润百富发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》榜单，该榜单列出了中国10强本土金融科技企业，按照企业市值或估值进行排名。
日前，在苏州举办的5G自动驾驶峰会上，中国移动启动了公家5G新基建车路协同项目，并发布了“5G+高精准定位”系统。据了解，苏州5G车联网城市级验证与应用是中国移动联合苏州市政府启
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
此前几日，在苏州举办的5G自动驾驶峰会上，中国移动启动了公交5G新基建车路协同项目，并发布了“5G+高精准定位”系统。据官方介绍，该5G+北斗高精定位系统通过5G网络实时提供，亚米
DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。对此，蚂蚁..
以“品牌授权”的模式，在阿里、京东、社交电商、唯品会等各个渠道上约有10万个产品链接的“南极电商”，2019年可统计GMV达到305亿元，同比增速高..
唯一进入星际空间的人类航天器是两个旅行者号航天器，它们经过30多年的旅行才到达那里。一旦过了冥王星的轨道，即太阳的影响结束的地方，航天器就..
针对被四部门约谈一事，蚂蚁集团回应，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续..
唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO），该任命即刻生效。鲁鹏俊毕业于复旦大学，曾先后在谷歌、百度、欢..
拼多多宣布联合国内化妆品企业丹姿集团，共同推出国货化妆品新品牌“萃润”。拼多多介绍，这是继珀莱雅、欧诗漫、上美、百雀羚之后，第五家本土化..
据@看山的叔叔 消息称：华为Watch Fit中国区发布会将在2020年11月举行。今年9月10日华为在海外发布最新智能手表Watch Fit。从海外发布会上可以得知..
前两天发布Mate40系列手机之后，华为很快还有一波新机发布，其中nova 8 SE已经入网了。最新海报显示这款手机会在3天后，也就是11月5日预售，会用上..
前几天动视暴雪发布了Q3季度财报，当季应收19.5亿美元，表现超过了预期，旗下的游戏业务表现也不错，《使命召唤》、《魔兽世界》也很稳。动视暴雪..
微信今年新能力释放频繁度堪称一绝，其中，视频号的速度简直算是顶尖，这不，这几天马不停蹄又有新能力不断“蹦”出来。..
近日知名数据分析机构IDC发布报告显示，三星智能手机第三季度出货量达到了8040万台，相比去年同期上涨了2.9%、相较第二季度增长了超过50%。据分析..
完美世界在互动平台表示，2018年完美世界与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国，公司正在积极推进Steam中国的落地。..
10月9日，AMD正式发布了基于全新Zen3架构的锐龙5000系列处理器，IPC同频性能提升多达19％，最高加速频率4.9GHz，热设计功耗完全不变，更关键的是完..
小米开发者大会定于11月5日到7日举办，议题包括充电技术、屏幕技术等诸多方面。有国外消息称，作为难得的开发者交流活动，MIUI 13有望借此机会登场..
在AMD发布RX 6000系列显卡之后，NVIDIA这边承受的压力就更大了，一方面要竞争，另一方面还要快速搞定缺货的问题，已上市的RTX 3090/3080/3070显卡..
据外媒报道，索尼和豪威科技近日已获得美国许可，可继续向华为供应图像传感器。截止目前，已有5家芯片厂商获准继续向华为供货，另外3家分别是AMD、..
映客发布公告宣布，公司于2020年11月2日斥资25.91万港元回购22.5万股，回购价格每股为1.15港元-1.16港元。..
酷派集团发布公告称，就有关收购精威企业有限公司的75%权益及根据一般授权建议发行代价股份的收购事项。于2020年11月2日，买卖协议的订约方于审慎..
Win10的问题，可谓一言难尽。日前，微软确认了用户报告已久的几个BUG，一个是意外断网导致微软商店无法访问。二是开始菜单中的磁贴程序变灰，导致..
目前学习普遍是预付费模式，首先需要缴纳全款，然后再学习，学习最终成果没有保证，培训机构跑路的事件也层出不穷。对此，曾经用信用体系解决商家..