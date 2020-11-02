酷派集团公告：终止收购精威企业75%权益

小时候，我们心中美的定义是蔚蓝的大海，这份美存在于浪花翻涌间，是大自然的辽阔与壮美。长大后，我们心中美的定义是肤如凝脂，是明眸皓齿，这份对美的追求贯通古今，需要用护肤品来维护。其实，真正的美是可持续的恒久，是可相处的和谐。森田药妆集团等越来越多的护肤企业都开始行动起来，肩负起企业的社会责任，让自然之美与肌肤之美合而为一。童眼看海洋要问海洋是什么样的，还是得让孩子们来回答。在 2020 第十届气候变迁国中