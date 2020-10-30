华为Mate40系列国行正式发布 保时捷版最高售价12999元

在10月22日全球发布之后，华为今天下午召开了Mate40系列国行发布会，而让大家最关心的价格也正式公布了。

首先，我们来看看华为Mate40系列各版本的价格情况:

华为Mate408+128GB 售价4999元，8GB+256GB版售价5499元。

华为Mate40Pro 8GB+128GB版售价6499元，8GB+256GB版售价6999元，8GB+512GB版售价7999元。

华为Mate40Pro+12GB+256GB版售价8999元。

华为Mate40RS保时捷设计12GB+256GB版售价11999元，12GB+512GB版售价12999元。

外观配色方面

Mate40系列延续了Mate30系列的超曲面环幕屏设计。Mate40提供了2种材质，5种颜色，亮黑色、釉白色和秘银色三种是常规材质，另外还有素皮黄色与绿色2种配色。

Mate40Pro同样有亮黑色、釉白色、秘银色、秋日胡杨素皮、夏日胡杨素皮等多种风格，而Mate40Pro+还有陶瓷黑、陶瓷白两款高端造型。

屏幕方面

Mate40是6.5寸OLED屏，2376x1080分辨率，单打孔屏全面屏设计，支持90Hz高刷。Mate40Pro、Mate40Pro+则是6.76寸OLED屏，2772x1344分辨率，前置双打孔屏。

配置方面

Mate40/40Pro/40Pro+三款手机，配备了5nm麒麟9000系列处理器，升级了全新超感知徕卡电影影像系统。Mate40配备了4200mAh电池，支持40W有线超级快充，而Mate40Pro/Pro+是4400mAh电池，支持66W超级快充、50W无线快充，支持反向充电。

拍照方面

Mate40使用的是星环徕卡三摄，有1600万像素超广角、800万像素长焦镜头，支持17mm超广、5倍光学变焦范围。

Mate40Pro配备后置徕卡三摄，包括5000万像素主摄、2000万像素超广角镜头、1200万像素长焦镜头，还有激光对焦辅助镜头，通过潜望式光学变焦结构实现5x光学变焦、10x混合变焦、50x数码变焦，另支持8K视频录制。

Mate40Pro升级为后置徕卡五摄，主摄5000万像素、超广角镜头2000万像素不变，长焦镜头变为两个，均为800万像素，分别支持3x、10x光学变焦，并支持20x混合变焦、100x双目数码变焦。