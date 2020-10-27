蚂蚁网上路演引00后围观，提问出人意料：要竞争上岗支付宝小编

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:10月27日，蚂蚁集团面向公众的网上投资者交流会结束，路演异常火爆，3小时回答近200个提问。令人意外的是，路演还引来大波90后、00后围观，提问同样出人意料，有人大胆求职，应聘支付宝小编岗位和蚂蚁森林护林员;还有人提出请求，希望蚂蚁森林可以到海底种珊瑚。

蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO胡晓明、首席财务官韩歆毅、数字金融总裁黄浩参加网上路演，在15分钟的简要介绍后，进入近3个小时的问答环节。记者汇总问题发现，投资者主要关注蚂蚁集团的经营状况、合作生态及未来规划等，还出现了不少英文提问。

由于蚂蚁集团旗下的支付宝等产品公众认知度高，与以往路演不同的是，此次路演还得到许多年轻人关注，围绕蚂蚁森林、人才招聘等话题展开提问。

有人提问“现在不少珊瑚要灭绝了，请问蚂蚁森林可以到海底种珊瑚吗?”。井贤栋表示，这是一个很有意思的想法，公司最近升级了社会公益和绿色发展事业群，将转达相关同事，如果可以实现、尽快实现。其余提问还包括“小鸡产生的肥料是否可以用到蚂蚁森林”、“蚂蚁森林是否可以多上一些柠条”等。

一位中国地质大学的大二学生自我介绍“跑过半马，走过沙漠、戈壁、草原”，希望可以加入蚂蚁森林的护林大军。井贤栋热情回应:欢迎明年开春和我一起去种树，不见不散!

风格独特的支付宝公众号小编意外成为焦点。有人向胡晓明提问:是否可以给小编增加KPI?甚至还有00后大胆求职，想要和现任小编比拼业务能力。

昨晚，蚂蚁集团IPO初步询价完成。参与初步询价的机构投资者账户近1万个，其中符合资质的配售对象超7000家，约为科创板平均询价数的两倍。有业内人士表示， “僧多粥少”的情况下，蚂蚁“打新”一定会比预想的更加激烈，网下申购打新总量已经达到284倍。当晚，港股发行价确认，开售仅1小时，蚂蚁港股IPO就已超额认购。