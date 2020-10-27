投行人士：蚂蚁国内主导定价属全球首次 将产生强烈示范效应

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投行人士：蚂蚁国内主导定价属全球首次 将产生强烈示范效应

2020-10-27 14:53 · 稿源：站长之家

正在推进“A+H”同步上市的蚂蚁集团在港股IPO受到全球投资者抢购，国际配售份额将提前2天结束认购，刷新港股新纪录。据知情人士透露，这是有史以来首次最大规模IPO由国内资本市场主导定价，国际发行同日定价。这意味着科创板影响力日渐加大，距比肩国际成熟市场更进一步，具有标志性意义。

    今天上午，市场消息称因申购火爆，蚂蚁集团在H股的国际配售部分将于本周三（28日）下午5点结束认购，比原计划的时间表提前了2天。

国际投资者的热情从数据中可见一斑:昨晚7点半，蚂蚁启动H股国际发售部分的认购。仅仅1个小时，就已超额认购，大部分是10亿美金级别的大订单;3小时后，认购金额超过1000亿美元，堪比全球投资界“双十一”。

一位资深投行人士透露，蚂蚁的IPO是首次大规模全球发行由A股市场主导定价，先向国内机构投资者询价，国际发行同日定价，不再是以往的“国际定价，国内跟随”的模式。在国际价格确定后，国际顶级投资机构投资人纷纷抢购，已经说明了一切。

上述人士认为，这事件背后的最大意义是，证明了中国近年来大刀阔斧推动的新股发行市场化定价制度已经有了成效，科创板投资者估值日趋理性，A股市场影响力日益增强，距比肩国际成熟市场的进程更进一步，可预计今后将会有更多寻求上市的公司效仿这一做法。

华夏新供给经济学研究院院长贾康认为，从结果看，蚂蚁的最终定价可认为符合市场预期，是在市场环境、询价结果及投资者利益之间取得平衡，是对接市场化定价的一次较成功的实践。从长期来看，推动新股发行的市场化定价，将吸引更多优质企业在A股市场和科创板上市融资，对于提高A股的竞争力至关重要。

昨日晚间，蚂蚁集团发布公告称，香港上市发行价格定为每股80.00港元，A股发行价确定为每股68.8元。按照发行价计算，蚂蚁近12个月市盈率为48倍，未来3年（2022年）市盈率仅24倍，约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外，和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比，蚂蚁的定价也不高。

多家权威国际投资者和分析师在接受媒体采访时纷纷表示，看涨蚂蚁后期增长潜力，也验证了蚂蚁H股认购场面火爆的原因。

新加坡United First Partners亚洲研究负责人Justin Tang表示，投资者们害怕错过这样好的投资机会，因而增强了市场的投资兴趣。新加坡DZT Research首席分析师Ke Yan表示，即使蚂蚁的IPO估值在3130亿美元，“我认为仍存在至少20%到30%的上升空间”。

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