蚂蚁集团致歉，蚂蚁集团致歉原文一览

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蚂蚁集团致歉，蚂蚁集团致歉原文一览

2020-11-04 11:14 · 稿源：站长之家

11月3日晚，上海证券交易所发布公告表示暂缓在上海证券交易所A股上市计划，随后在当晚，蚂蚁集团也发布公告，暂缓在香港联交所H股的上市计划。在蚂蚁集团发布暂缓上市公告后，11月4日上午，蚂蚁集团发布致投资者信，称深感歉意为投资者带来麻烦，承诺妥善处理好后续工作。

支付宝，蚂蚁金服

受到蚂蚁集团暂缓上市的消息影响，阿里巴巴美股在当地时间11月3日下跌8.13%，报285.57美元，市值跌超600亿美元;而在11月4日上午，阿里巴巴港股开盘后，低开9.27%，市值蒸发6000亿港元。按照蚂蚁集团IPO招股书显示，蚂蚁集团IPO后，阿里巴巴持股比例约1/3。

在今年10月26日，上交所发布公告，近万投资机构账户在对蚂蚁IPO询价后，将A股发行价确定为68.8元/股，相应的蚂蚁集团市值达2.1万亿。

【以下是蚂蚁集团致歉信原文】

尊敬的投资者:

蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。

对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢，会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命，继续用我们的热情、专业、担当，致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。有关发行上市的下一步进展我们将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。

蚂蚁集团

2020年11月3日

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