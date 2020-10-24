特斯拉已决定主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:今天，特斯拉在官方网站发布Model S 和 Model X 前悬架后连杆召回通知。这家电动汽车公司称，已决定主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件。

昨天，国家市场监督管理总局官网宣布，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车。

根据通报，上述召回中需要同时召回更换前悬架后连杆及后悬架上连杆的车辆为18608辆，仅需召回更换前悬架后连杆的为10585辆，仅需召回更换后悬架上连杆的为641辆。

据悉，本次特斯拉自愿召回适用于2017年8月中旬之前生产的部分ModelS及ModelX车辆。2017年8月中旬之后生产的ModelS及ModelX车辆不受影响。特斯拉将会为受影响车主免费更换前悬架后连杆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险。