男子抢注papi酱商标被宣告无效 法院：使用领域高度重合

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:据知产北京公众号消息，2016年，刘某在第41类服务上申请注册了“papi酱”商标。papi酱经纪公司认为刘某的行为损害了papi酱的在先姓名权，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求。商标评审委员会以该商标的注册损害他人现有的在先权利为由，对诉争商标予以无效宣告。

刘某不服，起诉至北京知识产权法院。

对此，北京知识产权法院认为，自2015年开始papi酱在微博、短视频领域已具有较高知名度，被中国大众相关公众普遍知晓。诉争商标与“papi酱”艺名完全相同，核定使用的娱乐信息、电视文娱节目、喜剧制作等服务与姜逸磊所处的短视频娱乐文化领域存在高度重合，易使相关公众将诉争商标与papi酱建立联系，造成对商品来源的混淆误认，产生对姜逸磊艺名“papi酱”相关权益的损害。据此驳回了原告的诉讼请求，二审也维持了原判。

北京知识产权法院称，对相关公众而言，姓名与特定权利人建立了稳定对应关系，提到某个名字，相关公众就能对应到那个特定的人。这往往意味着诉争的姓名在相关公众中有较高的知名度。“papi酱”作为姜逸磊的艺名，已经与其本人形成了稳定对应关系，且具有较高社会知名度，可以为姜逸磊及其经纪公司带来财产收益，其他人将“papi酱”抢先注册在文娱领域，造成相关公众对商品或服务来源发生混淆误认，损害了姜逸磊及其经纪公司的在先利益。