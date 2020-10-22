工信部：已开通5G基站69万个 提前完成2020年5G基站建设目标

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天，工信部新闻发言人闻库表示，截至9月底，全国已开通5G基站69万个，提前完成2020年5G基站建设目标。
目前，我国已经基本实现了地市级5G网络覆盖。1-9月份，5G手机出货量已经超过1个亿，目前累计终端连接数已超1.6亿户。
工信部新闻发言人闻库认为，5G是一个非常有挑战性的“蓝海”，涉及很多新兴领域。未来，5G在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力将进一步显现。
站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天，工信部新闻发言人闻库表示，截至9月底，全国已开通5G基站69万个，提前完成2020年5G基站建设目标。
目前，我国已经基本实现了地市级5G网络覆盖。1-9月份，5G手机出货量已经超过1个亿，目前累计终端连接数已超1.6亿户。
工信部新闻发言人闻库认为，5G是一个非常有挑战性的“蓝海”，涉及很多新兴领域。未来，5G在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力将进一步显现。
10月21日消息，据国外媒体报道，美国芯片巨头高通将与印度亿万富翁穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下无线运营商Jio Platforms联手开发5G解决方案，期望尽快将高速网络带入世界第二大移动市场印度。并且在试验期间达到了1 Gbps的速度。高通两家公司周二宣布，这一合作计划旨在加快发展速度，并在印度推出独立的5G 网络基础设施和服务。高通已投资7.3亿卢比收购了Jio Platforms 0.15%的股份。Jio Platforms四年前在印度
5G基站作为中国新基建七大领域项目之一，拥有着与特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网建设同等重要的地位，当2019年11月1日中国正式宣布5G商用化后，中国老百姓也就拥有了尝鲜疾速5G网络的资格。随着用户对在移动设备上访问内容需求的日益增加，以及各种智能设备走进千家万户，用户依托5G网络，可以打破空间限制随时畅享激动人心的智慧服务，最终提升生活品质，既
10月21日消息，高通宣布推出5G网络基础设施系列芯片平台，面向从支持大规模MIMO的宏基站到外形紧凑的小基站的广泛部署场景，加速蜂窝生态系统向虚拟化、互操作无线接入网络（RAN）的转型。高通推出三款全新5G RAN平台：Qualcomm?射频单元平台、Qualcomm?分布式单元平台和Qualcomm?分布式射频单元平台是全球首批宣布的专为支持领先移动运营商部署新一代开放式融合虚拟RAN（vRAN）网络而打造的解决方案。上述平台旨在支?
今年第一场Apple特别活动已于9月15日举行，苹果推出Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、新款iPad Air和新款iPad，还不到一周时间，苹果将于北京时间10月14日凌晨1点举行今年第二场Apple特别活动，而这次Apple特
日前，华为中国宣布，华为研发团队在中国广电指导下已经完成全球首个基于5G商用手机的5G NR广播试验及演示。在现场演示过程中，通过 10 部华为 Mate30 pro 5G手机同时接收5G NR广播高清视频数据流，实时直播中央一套高清电视节目。
苹果iPhone12手机是第一款支持5G网络的iPhone，那么在5G网络的情况下iPhone12以及的续航情况是怎么样的呢，对比4G网络续航有哪些不同，我们来一起看下吧。
苹果5G手机将于 14 日凌晨1点正式亮相，但对于大部分美国用户来说，并不能体验超快的5G速度。
9月29日消息，据国外媒体报道，备受期待的5G，在去年开始商用，韩国三大电信运营商率先推出了5G商用网络服务，随后越来越多的国家加入了5G商用的行列，还有众多国家在筹备推出5G商用网络。5G商用范围不断扩大，也就意味着电信设备供应商的5G商用合同越来越多。电信设备供应商爱立信官网的信息显示，他们在全球获得的5G商用网络，目前已经增加到了109份。而在二季度的财报中，爱立信披露他们获得的5G商用合同是99份，目
度过了5G元年2019、进入5G快速普及的2020年后，理应有更多人用上了5G套餐。但从我自己的观察来看，身边小伙伴选择升级5G套餐的人寥寥无几，尽管运营商推销5G套餐的电话更多了、宣传更密集了。
随着5G时代的来临，未来5G移动终端的需求量会持续增长。为了满足5G时代终端需求持续放量，公司增加了对5G产品产线的研发投入，逐渐释放布局产能，有力保障公司未来成长，为公司增长未来业绩提供了充分准备与可期性。同时为迎接5G时代奠定了坚实的基础。面对存在不确定性的外部经济环境，部分客户的存量业务持续扩张遇到了阶段性的挑战， 但公司提前做好准备并积极应对，根据整体战略规划、年度预算计划及客户订单需求，完成深圳二?
在移动通讯及网络设备行业中，大家都知道华为是可以自研7nm、5nm芯片的厂商，殊不知另一家公司中兴也可以。今天中兴通讯副总表示5G基站等主控芯片上已经实现自研7nm芯片商用。在今日召开的第三
在本世纪之交，出于各方面的综合考量，高通战略性放弃了无线系统设备与终端业务。但在随后的20年中，高通不但成长为千亿美金市值的行业巨头，其开创性的技术与商业模式，也在一定程度上为移动
10月11日，中兴通讯副总裁、MKT及方案政企部总经理李晖表示，在5G无线基站、交换机等设备的主控芯片上，中兴自研的7纳米芯片已实现市场商用，5纳米还在实验阶段。
近日，中国联通、紫光展锐联合，成功研发了全球首例符合3GPP标准的端到端全策略网络切片选择解决方案，也是全球首个符合3GPP规范的5G智能手机、数据类终端网络切片选择方案。本方案基于紫光展
今天，工信部部长肖亚庆在人民日报发文称，为了提升5G网络覆盖，三大运营商都在加速建设5G基站中。目前，我国已建成5G基站超 50 万个，5G终端连接数超过 1 亿。
10月12日消息，据广东省工业和信息化厅消息，今年1—8月，广东省新建5G基站61625座,为省政府下达4.8万座建设目标的128.4%。全省5G套餐用户数达到2074万户,累计建成5G基站98613座(宏站数约占全国15%),两项数据均居全国第一。其中深圳30591座、广州23555座、东莞8305座、佛山7472座,基本实现深圳5G网络全覆盖(在全国率先实现5G独立组网全覆盖)、广州主要城区连续覆盖、珠三角中心城区广覆盖。同时,在全国率先启动700M 5G
近日，有华尔街分析师称，iPhone12 系列的 4 款手机中的iPhone12 mini可能为4G版本，而其他 3 款为5G版本。同时，5. 4 英寸iPhone 12 mini，6. 1 英寸iPhone 12具有64G存储版本，而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max为128GB存储容量起步。
9月29日消息，4K花园与新媒股份宣布达成战略合作升级，将共同打造广东本地化5G新视听产品，探索5G创新新应用场景和多元商业模式。据介绍，4K花园和新媒股份的合作早就已经展开，前期共同为用户提供了大量的生活文娱类超高清内容，尤其是在内容的联合生产与推广方面，提升了用户的观看体验。双方联合发布视听产品“5G喜粤”系列内容IP，涵盖5G创新直播演唱会、原创IP纪录片、综艺、生活、影视等内容生态体系。4K花园董?
据《每日电讯报》援引业内人士消息称，iPhone 12型号可能不支持700MHz 5G频段，这意味着什么呢?700MHz等低频谱波段对5G覆盖至关重要，能穿透墙壁和建筑物，预计将成为英国5G网络最常见的形式。
9月29日消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。2020年上半年，作为“新基建”的重要领域，5G和工业互联网建设取得积极进展。报告显示，5G牌照发放一年来，我国5G发展取得积极进展。数据显示，在网络建设方面，每周平均新建开通5G基站超过1.5万个，截至2020年6月底，5G终端连接数已超过6600万，三家基础电信企业在全国已建设开通5G基站超40万个。预计2020年底，我国将建设5G
今日晚8点，华为正式召开Mate40系列手机发布会，在会上，华为消费者业务CEO余承东表示，目前华为连接消费终端设备10亿台，其中7亿为手机。Mate40和..
疫情后，天猫推出了首个“加长版”的天猫双11。在魔都上海，天猫正式发布了新一代「天猫双11全球狂欢季」。此次升级和以往仅限于双11当天爆发式..
10月20日，市场监管总局发布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》。其中，征求意见稿要求，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等涉及消费..
对于大多数消费者而言，蓝牙耳机的音质比性能的任何方面都更为重要。具有良好音质的蓝牙耳机可以为我们带来非常愉悦的音乐体验。但许多蓝牙耳机虽..
10月19日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在“2020年世界VR产业大会云峰会”上表示，要深化制造、教育、医疗、健康、文化娱乐、商贸物流等..
冯仑认为，高速成长的年轻人需要的是机会，大城市的魅力在于成长机会、人的丰富性和文化的视野，大城市才有偶然性。据国内媒体报道，在10月22日播..
苹果已经开始向各直营门店推出一款工具，可以在全面维修前对AirPods进行初步测试，这款工具可以确定声音的降低或者消失是真正的设备故障还是由污垢..
Facebook现实实验室RealityLabs(FRL)致力于许多项目，意在让与科技与人的互动变得更加平易近人，FRL此前研究的技术包括VR头盔和AR眼镜。手部追踪技..
现在大家的RTX 3080、RTX 3090显卡都能买到了吗？已经入手的玩家开始折腾超频了，为此EVGA前不久将RTX 3080的功耗限制解锁到了450W，现在RTX 3090..
来自中国航天科技集团的最新消息，目前，中国载人航天工程正在全线全力备战空间站建造任务，力争2022年前后完成在轨建造计划，为后续实现空间站长..
自从推出EPYC霄龙处理器之后，AMD在HPC高性能市场上也如鱼得水，已经斩获多台超算订单。今天AMD联合HPE又拿到了欧洲Lumi超算的订单，价值1.6亿美元..
今晚8点，华为将正式举办Mate 40系列全球线上发布会。赶在发布之前，爆料大神evleaks放出了华为Mate 40系列的高清“定妆照”。据悉，华..
作为特斯拉的入门SUV车型，Model Y在我们国内的关注度，预计不会比Model 3低多少。当前Model Y已经开始在海外交付，不过国产版的还迟迟没有现身。..
永辉超市20周年“民生潮市”线下快闪活动将在上海金山万达开展，时间为10月25日-11月1日。..
10月22日消息，分众传媒发布公告称，2020年1月1日至今，分众传媒及子公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币 205,874,851.04 元（未经审计），..
10月22日消息，据报道，理想汽车今日宣布任命樊铮为公司董事会新的独立董事，该任命于10月22日起生效。樊铮还将成为公司董事会审计委员会、薪酬委..
10月22日消息，日前，由大麦旗下戏剧厂牌Mailive联合北京巨龙世纪文化艺术有限公司、仙童国际戏剧文化（北京）有限公司、北京保利剧院管理有限公司..
10月22日消息，据国外媒体报道，LG Display（LG显示）今日公布了今年第三季度财报。财报显示，LG Display第三季度净利润为110亿韩元（约合人民币6..
据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。..
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，董事会将于 2020 年 11 月 4 日举行董事会会议，将于会上批准截至 2020 年 9 月 30 日止三个月的季度未经审核..