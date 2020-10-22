Airbnb聘请苹果前首席设计师Jony Ive设计下一代产品和服务

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:全球民宿短租公寓预定平台Airbnb本周三表示，该公司已聘请前苹果公司首席设计师Jony Ive和他的公司LoveFrom协助设计未来的产品和服务。

Airbnb联合创始人兼CEO Brian Chesky在博客中宣布，Ive将作为设计顾问开发下一代“产品和服务”。

Ive或将直接向Chesky汇报工作，或者与首席执行官在设计项目上合作。切斯基还透露，Ive还将帮助Airbnb继续发展公司内部设计团队。

站长之家了解到，Ive和Chesky已经相识多年。2014年，Ive帮助Airbnb设计了logo，而Chesky则在2015年为《时代》杂志的100名最有影响力的人写了Jony Ive的传记。

Airbnb周三告诉员工，其首席设计官（Alex Schleifer将离职，担任兼职工作。Schleifer领导该公司的设计团队六年。

在苹果工作了近30年后，Jony Ive于2019年离开苹果，成立了独立设计咨询公司LoveFrom。Ive在苹果公司的长期任职期间，在塑造苹果著名的设计语言方面发挥了关键作用。从iPhone到位于库比蒂诺的苹果公园（Apple Park），他的作品痕迹无处不在。



