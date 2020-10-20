微软最新提供可在IE中默认禁用 JScript 的选项

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:作为2020年10月安全更新的一部分，微软在 Windows 添加了一个新选项，使系统管理员可以禁用 Internet Explorer 中的 JScript 组件。
据悉JScript脚本引擎是一个旧的组件，最初提供于 Internet Explorer3.0（1996年），是微软自己 ECMAScript 标准(JavaScript 语言)的旧组件。
随着2009年的 Internet Explorer8.0的发布，该组件也就被弃用了，但该引擎在所有 Windows 版本中都作为 IE 中的旧组件被保留。
多年来，威胁参与者意识到他们可以攻击JScript引擎，但微软并没有积极开发更新，通常只有在受到攻击时才会发布安全更新。
CVE-2018-8653、CVE-2019-1367、CVE-2019-1429和CVE-2020-0674是微软在过去三年中不得不应对的最近几个JScript零日漏洞。
现在，在摒弃该组件11年之后，微软终于为管理员提供了默认禁用 JScript 执行的方法。
微软称，其在2020年10月补丁程序引入了新的注册表项，系统管理员可以利用这些注册表项阻止 jscript.dll 文件执行。
以下为执行步骤:
1.单击 “ 开始”，单击 “运行”，键入 regedt32或 regedit，然后单击 “ 确定”。
2.若要在 IE 中禁用 JScript，请在注册表编辑器中找到以下注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\140D
若要在 “受限制的站点”区域中禁用 JScript 执行 ，请找到以下注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\140D
3.右键选择适当的注册表子项，然后点击 “ 修改”。
4.在 “ 编辑 DWORD（32位）值” 对话框中，键入3。
5.单击 “ 确定”，然后重新启动 Internet Explorer。