消息称三星将于2021年1月推出下一代Galaxy S系列手机

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:据Android Central报道，三星的下一款旗舰手机将于2021年1月上市。最新泄露的渲染图显示，即将发布的Galaxy S30（也可能命名为S21，官方尚未公布正式名称）也可能采用Galaxy S20凸起摄像头设计。

据可靠泄密者Steve Hemmerstoffer（又名@OnLeaks）透露，Galaxy S30标准机型将采用6.2英寸的平板屏幕，前置穿孔式摄像头。S30Ultra屏幕更大，屏幕尺寸6.7到6.9英寸之间。不过泄密者并没有提供手机内部规格的细节。

Android Central表示，预计三星将在明年1月发布三款新Galaxy S机型，分别是标准版、Plus版和Ultra版。

Hemmerstoffer还称，Ultra型号将配备S-Pen触控笔，但似乎没有专门的插槽。据Hemmerstoffer介绍，Ultra的摄像头凸起部分看起来是标准型号的两倍，可能最多有四个镜头。他推测这将包括广角镜头和超广角镜头以及长焦镜头或变焦镜头。

如果Galaxy S新机型真的在1月份上市，那将比三星以往2月底发布新品的时间提前数周。正如Android中心指出的那样，这将是三星在新Galaxy S手机发布时间与新iPhone发布时间之间最接近的一次。