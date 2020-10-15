滴滴旗下公司申请“滴滴地图”商标

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息：据天眼查App显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增一条商标信息，商标名称为“滴滴地图”，商标状态为“商标申请中”。该公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
今年 8 月，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，替换了曾经的高德地图，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现。
同时，滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息：据天眼查App显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增一条商标信息，商标名称为“滴滴地图”，商标状态为“商标申请中”。该公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
今年 8 月，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，替换了曾经的高德地图，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现。
同时，滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
针对媒体报道的腾讯与滴滴合作推出打车业务一事，腾讯方面回应称：腾讯地图聚合打车业务是与滴滴深度合作，滴滴提供出行服务、安全调度等打车技术方案，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。
腾讯地图将上线聚合打车服务。该计划于 2020 年 9 月 22 日起实施。腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。据悉，腾讯地图首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括：首汽约车、曹操专车、嗖虎出行和阳光出行。
DoNews10月9日消息(记者 翟继茹)9日，滴滴宣布上线“滴滴喵喵节”活动，投入101亿补贴，发放全平台、多品类出行消费券。滴滴表示，百亿补贴将持续整个十月。滴滴介绍，用户参与“集猫”任务即可获得优惠券福袋，新用户低至5折，最高立减15元，包括出租车、网约车、单车、代驾、加油、充电、养车等多品类的优惠券。活动将针对打车、骑行、自驾等多个生活场景精准补贴。此外，滴滴表示已启动投入专项资金，推出“橙意”促就业计划，?
今日，腾讯地图宣布，用户使用腾讯地图聚合打车功能时，可以同时呼叫滴滴出行、首汽约车、阳光出行、够谱出行、一汽旗妙、麦卡出行、顺道出行 、哎呦喂打车等平台的车辆。用户进入腾讯地图App首页后，点击工具栏中的“打车”功能按钮，即可进入打车页面。
9 月 21 日，有消息称，滴滴出行据悉与比亚迪合作打造定制电动汽车。对此，滴滴方面表示：暂不回应。
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
9月30日下午，不少滴滴用户表示滴滴APP客户端出现了故障，比如页面打不开等情况，疑似是“崩了”，在下午4点多滴滴出行官方微博也发微博回应故障问题，表示“技术故障已修复”。
今日，滴滴宣布上线“滴滴喵喵节”活动将持续整个十月，投入 101 亿补贴，发放全平台、多品类出行消费券。据悉，用户参与“集猫”任务即可获得优惠券福袋，新用户低至 5 折，最高立减 15 元。
今日下午 3 点左右，大量网友在微博反映称自己的滴滴出行APP出现了宕机的情况，页面显示“网络加载异常，点击重试”。昨日，滴滴表示，国庆节启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日，预计打车成功率不足60%。
9月30日消息，针对今日的宕机事故，滴滴出行发布微博回应称，技术故障已修复。据悉，今日下午3点左右，有多名网友反映称，滴滴出行App出现宕机现象，页面显示“网络加载异常，点击重试”。而在昨天，滴滴方面还发预测称，9月30日、10月1日、10月7日将是呼叫最多的三天，启程高峰将出现在9月30日，将成为年内最难打车日。
今日，针对“滴滴崩了”一事，滴滴官方回应称，充分感受到大家归心似箭的心情， 2020 最难打车日给大家添堵了，技术故障已修复，大家可以“打”滴滴了。
据外媒报道，美国网约车巨头Uber正寻求出售部分所持的价值63亿美元的滴滴出行股权，以提振本公司股价。报道称，Uber正就出售股份一事与滴滴和软银集团进行磋商，软银是两家公司的主要股东。三方已经讨论多个方案，其中包括软银与其他投资者合作，收购Uber所持的15%股份的少部分。但也有投资者称，Uber出售所持滴滴股份需要获得滴滴方面的首肯，而滴滴不太可能自行购买股份。截至目前，滴滴和Uber暂未就此
滴滴旗下社区团购项目“橙心优选”的独立App正式上线，用户进入App后需要选择自提点方可进行购物，目前仅支持成都地区的用户使用。用户购买商品后，可在次日的 16 点到自提点提货。
9月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，比亚迪正与滴滴出行合作，为后者生产定制电动汽车。滴滴知情人士称，两家公司已经试产了一批定制电动汽车，目前还在试验阶段。外媒表示，此举还对滴滴自动驾驶业务有好处，该公司可以拥有自己掌控的车队。今年5月，在由软银愿景基金2号（Vision Fund 2）领投的一轮融资中，滴滴为自动驾驶子公司筹集了逾5亿美元的资金。这也是滴滴自动驾驶子公司成立后，第一次接受外部投?
一辆4. 2 米长的大卡车，踩着夜色从仓库中缓缓开出来，车上一批共享电单车整装待发。城市的夜晚静悄悄，但老徐的工作才刚刚开始，他的任务是将这批共享电单车投放到城市的街道上。
杭州车主陈金的手机里装着滴滴和嘀嗒两个软件，通常接单时，两个APP一起打开。他表示，现在很多情况下接到的是嘀嗒的乘客。10 月 9 日早高峰期间，他收到了嘀嗒即将上市的消息，当天他正载着一位顺风车的乘客穿越整个杭州城去上班。
滴滴对外宣布上线“滴滴喵喵节”活动，将投入101亿补贴，发放全平台、多品类出行消费券。滴滴称，滴滴百亿补贴将持续整个十月，让用户得实惠，为司机拉动更多订单。具体玩法上，用户参与“集猫”任务即可获得优惠券福袋，新用户低至5折，最高立减15元，包括出租车、网约车、单车、代驾、加油、充电、养车等多品类的优惠券。活动针对打车、骑行、自驾等多个生活场景精准补贴。用户通过访问滴滴APP及各服?
今年的十一黄金周刚好遇上了中秋节，因此有不少人准备回老家或者出门旅游，在交通出行方面，滴滴智慧交通大数据就发布预测报告在9月30日、10月1日、10月7日三天全国高速迎拥堵高峰。
今年国庆和中秋长假期间，走亲访友和外出旅行需求旺盛，打车依然不是一件容易的事。据滴滴智慧交通大数据预测，9月30日、10月1日、10月7日将是呼叫最多的三天，启程高峰将出现在9月30日，将成
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