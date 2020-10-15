滴滴旗下公司申请“滴滴地图”商标

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息：据天眼查App显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增一条商标信息，商标名称为“滴滴地图”，商标状态为“商标申请中”。该公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。

今年 8 月，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，替换了曾经的高德地图，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现。

同时，滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。