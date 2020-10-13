北京部分手机时间不准原因找到了！北京移动：问题已解决

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北京部分手机时间不准原因找到了！北京移动：问题已解决

2020-10-13 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：据北京日报报道，今日，北京部分用户手机时间慢了十几分钟的问题终于被找到。

据悉，亿通行客服以及北京移动客服表示，具体原因是因为个别移动基站出现问题所致，目前这些状况已经全部解决完毕。

QQ截图20201013135908.jpg

昨日晚间，有部分北京用户反映称，自己的手机手表时间与北京时间出现了误差，调整后还是比北京时间慢了十几分钟，结果导致使用亿通行刷卡不能进站。

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