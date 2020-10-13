北京部分手机时间不准原因找到了！北京移动：问题已解决

手机屏幕内容怎么录制下来？有哪些好用的手机录屏软件？正如麦克卢汉说过的：“媒介即讯息”，手机发展到现在，早已经不仅仅是我们的通讯工具，而成了我们作为社会的人生存发展的必要辅助工具。对于这么重要的工具，怎么能不会用它来录制视频文件呢？今天给大家讲一讲手机如何录屏以及如何录制手机声音的详细操作。一、苹果手机自带录屏首先打开控制中心，点击环形按钮图标，长按选择录制的应用界面和选择开启麦克风。麦克风按钮为