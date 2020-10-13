北京部分手机时间不准原因找到了！北京移动：问题已解决

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：据北京日报报道，今日，北京部分用户手机时间慢了十几分钟的问题终于被找到。
据悉，亿通行客服以及北京移动客服表示，具体原因是因为个别移动基站出现问题所致，目前这些状况已经全部解决完毕。
昨日晚间，有部分北京用户反映称，自己的手机手表时间与北京时间出现了误差，调整后还是比北京时间慢了十几分钟，结果导致使用亿通行刷卡不能进站。
站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：据北京日报报道，今日，北京部分用户手机时间慢了十几分钟的问题终于被找到。
据悉，亿通行客服以及北京移动客服表示，具体原因是因为个别移动基站出现问题所致，目前这些状况已经全部解决完毕。
昨日晚间，有部分北京用户反映称，自己的手机手表时间与北京时间出现了误差，调整后还是比北京时间慢了十几分钟，结果导致使用亿通行刷卡不能进站。
苹果的Airpods Pro耳机因为其十分优秀的体验获得了很多手机用户的欢迎，甚至有安卓手机的用户也购买Airpods Pro作为日常主力耳机使用。在使用过程中，Airpods Pro的固件要怎么进行升级更新呢，以下我们来看下安卓手机升级固件的具体方法。
昨晚（10月12日），部分网友反馈称，手机上显示的时间与真实的北京时间不符，慢了几分钟到十几分钟不等。由此，一些北京市民遇到无法刷APP扫码进站的窘境。对此，国内媒体报道称，亿通行客服
9月29日，中国移动发布2020年4G无线网主设备集中采购公告，主要采购FDD基站、NB-IoT(蜂窝物联网)基站，总规模超过20万站。其中，FDD基站采购约4.25万站(对应载频约11.85万)，包括LTE FDD 900M
乘着“新基建”的东风，云计算、人工智能等新技术已成为新一轮科技革命的重要推动力。 9 月 22 日，由中国移动政企事业部、技术部主办，中国移动云能力中心、研究院承办，中国移动科协协办的中国移动云智融合峰会在苏州召开，大会通过移动云官网平台直播，同时在线上线下举行。本次峰会以“云智融合，揽胜九天”为主题，汇聚来自全国各大头部厂商、高等院校，云计算、人工智能领域的领袖精英，聚焦人工智能前沿科技，共创云智融合?
9月29日消息，近日，中国移动及所属咪咕公司联合中兴通讯，在广州完成8K高清VR直播视频业务新技术验证，重点验证了在5G SA（独立组网） 2.6GHz和4.9GHz双频组网下，运用网络切片、5QI（5G下的业务服务等级）、SPN（切片分组网，中国移动下一代传输网技术）等新技术服务于8K高清VR等大上行视频业务的能力和效果。据悉，本次验证工作为咪咕直播业务提供了端到端跨省、跨厂家专用切片服务。通过本次试验主要验证三方面内?
本月，中国移动率先公布了 8 月运营数据。数据显示，今年 8 月，中国移动总用户数为9. 45902 亿户，相比 7 月有所减少。虽然用户总数保持下跌趋势，但5G用户却保持高速增长态势。
对于电信和联通来说，移动用户追不上中国移动也就算了，昔日的强项固网宽带也被后者反超，而且差距越来越大。从中国移动公布8月运营数据看，其有线宽带用户已达2.01亿户、较上个月增加173.4万
9月29日消息，近日，中国移动启动2020年4G无线网主设备集采工作。本次项目集中采购FDD基站及蜂窝物联网(NB-IoT) 基站。预估采购规模：FDD约4.25万站 (约11.85万载频)，包括LTE FDD 900M新建基站0.76万站； LTE FDD 1800M新建基站3.49万站(其中宏基站2.96万、纷站0.35万、高铁站0.18万)；蜂窝物联网(NB-IoT) 基站：总计16万站(其中新建1.98万， 软件扩容14.02万)。此项目采用单一来源方式采购，供应商为诺基亚、爱立信?
9月21日消息，今日，中国移动公布2020年8月份运营数据。中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；中国移动4G客户数净增334.2万户，累计达到7.67025亿户。在有线宽带业务方面，本月净增用户173.4万户，累计达到2.00859亿户。
今天，中国移动今日公布2020年8月份运营数据，其老用户锐减数量依然没有放缓。当月，中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；中国移动4G客户数净增334.2万户，累计达到7.
中兴、华为等中国企业遭受美国制裁，使得中国缺“芯”问题凸显出来，这也让我们下定决心攻克难关，在半导体芯片领域实现国产替代。
Surface Duo的问世，宣告了微软在Windows mobile战略上的彻底失败，毕竟这款设备搭载的是安卓系统。外媒Windows Central披露了Surface Duo在研发中出现的问题，其开发工作始于2014年年底到201
日前，中国邮政发行《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张，该邮票纪念张植入了NFC芯片，集邮者可通过带有NFC功能的手机以及中国邮政App读取芯片内容。这是中国首枚NFC芯片邮票，也是世界首枚实现芯片读写的邮票，意味着中国邮政走在了世界邮票发行与印制的前列。
大多数的抖音用户都是使用手机来拍摄视频和剪辑视频上传的，在拍摄视频的时候，对于手机的性能要求以及手机在拍摄时需要注意的事项都有哪些呢，这里我们来看下抖音拍视频时需要注意的几个事情。
手机屏幕内容怎么录制下来？有哪些好用的手机录屏软件？正如麦克卢汉说过的：“媒介即讯息”，手机发展到现在，早已经不仅仅是我们的通讯工具，而成了我们作为社会的人生存发展的必要辅助工具。对于这么重要的工具，怎么能不会用它来录制视频文件呢？今天给大家讲一讲手机如何录屏以及如何录制手机声音的详细操作。一、苹果手机自带录屏首先打开控制中心，点击环形按钮图标，长按选择录制的应用界面和选择开启麦克风。麦克风按钮为
近日，中国银行先后发布《关于10月11日企业网银、企业手机银行暂停服务的公告》、《关于10月11日个人网银、个人手机银行、微信银行暂停服务的公告》。随后“中国银行11日暂停网银和手机银
近日，中国银行宣布，将于北京时间2020年10月11日(周日)进行系统升级。届时，面向企业客户的网上银行、手机银行业务以及个人网银、个人手机银行、微信银行等电子渠道将暂停服务。
2020 年 9 月 25 日，DEFENSE决色“自由与决色”Multi-ap4. 0 技术发布会在深成功举办。作为高端防摔手机壳品牌，决色由上市集团杰美特倾力打造，发布会上，杰美特董事长兼决色品牌创始人谌建平先生首次发表公开演讲，以“自由与决色”为主题介绍了决色防摔小彩壳的品牌创始理念和态度，尔后决色技术负责人为现场观众讲解决色独有的Multi-ap4. 0 防摔技术，并亲自摔机演绎产品防摔功能，最后这场独特又个性的发布会在各参会嘉宾的?
如今手机的性能已经十分强劲，拍照能力也有不少开始追上卡片相机，因此手机已经逐渐成为拍摄抖音视频最常用、最普及的一个设备，那使用手机拍摄抖音视频的时候，需要注意哪些事情，拍摄的技巧有哪些呢，我们来一起看下吧。
近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文字母，也就是说，这一张是真钞，另一张是假钞。
天涯明月刀手游中是有一个PVP模式，叫做品剑会，这个品剑会很多玩家还不清楚到底怎么玩，下面就来为大家详细的介绍一下天刀手游品剑会的攻略。..
苹果今年的第二场秋季发布会，将于美国西部时间 10 月 13 日上午 10 点 （ 北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点 ）在苹果 Apple Park 总部园区举行，依..
10 月 12 日，珠海格力电器股份有限公司新增裁判文书，被告为国家知识产权局。裁判文书显示，本次案件判决结果为撤销“格力色界”商标无效宣告请求..
每年的双十一俨然已经成为全国人民的一场剁手盛会，这是一年里折扣最多、商品种类最齐全的一个购物节，每个人都希望能在这个时候囤到一些自己所需..
10月13日消息，特步国际发布公告，表示公司代言人谢霆锋同意认购500万股新股，占扩大后已发行股本约0.2%。每股配售价为2.48港元，较上周五收市价2..
10月13日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Strategy Analytics手机元件技术研究在近期发布的报告中指出，今年上半年，全球智能手机图像传感器市..
据中新社消息，今日，海南自由贸易港举办重点项目集中签约仪式，特斯拉签约落户海南设立新能源汽车创新中心项目，并进行环岛超级充电桩的布局。..
【手机丢失9小时损失上万元】几天前，微信公众号“信息安全老骆驼”发布了一篇文章《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》，讲述了手机被盗窃后的经..
为助力企业高效办公，提升用户对企业邮箱的管理效率，西部数码近日针对企业邮箱的文件夹和目录管理推出了新功能：可帮助用户批量移动文件夹邮件、..
朋友提醒我今天公众号内嵌视频号全量开放，因为我在 3 月份时录视频号时提过这出。我当时的猜测， 4 条中了 3 条。..
去年成功出海并占领Youtube 中国区前三名的“办公室小野”、“李子柒”以及“滇西小哥”都来自美食圈，据海外KOL网红营销平台NoxInfluencer分析，..
10月13日消息，在2020宝马中国数字化体验媒体沟通会上，宝马官方宣布，今年宝马集团正在全球范围对50万辆配备第七代iDrive智能人机交互系统的宝马..
DQ官方旗舰店近日入驻拼多多，开业首日订单量破1万。..
我，一名资深的老矿工，也做过一段日子DeFi“农民”，一路下来也踩过许多坑，终琢磨出一条重要经验：无论什么“挖矿”，做好质押借贷，让收益最大..
10 月 11 日由上海嘉定区人民政府、上海市嘉定工业区单位指导;由星际联盟主办;链闻、Winkrypto、Filscout.io、钢铁匣、StarPool协办;由阿里云、七..
2020年天猫双十一狂欢夜晚会将在11月10日晚上举行，今年的双11晚会有哪些节目活动，用户可以在双十一晚会上获得哪些奖励吗，这里我们来看下今年双..
10 月 13 日，一款型号为"HUAWEI NOH-NX9"的机型的GeekBench跑分在网上曝光。根据之前爆料的信息，这款手机基本上可以确定是华为Mate40 Pro。除此..
近期，由国务院办公厅主办、中国政府网运行中心运行维护的百度智能小程序“国务院客户端”正式上线百度APP。“国务院客户端”智能小程序提供涵盖公..
尽管麒麟9000和骁龙875尚未正式发布，但GeekBench 5上已经悉数出现了相关平台的跑分成绩，让我们来简单对比下这几款5nm旗舰处理器。其中苹果A14（..
据媒体报道，近日，阿里曾入股的全球免税零售商巨头Dufry透露其发展目标，即成为全球首个“旅游零售数字化公司”。..