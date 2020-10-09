格力电器公告：公司斥资51.8亿元累计回购公司股份9418万股

人生在世不可能会一帆风顺，总会有起起落落，当人生低落时要为自己加油鼓劲，时常为自己打打气。我们的汽车轮胎在路上跑着，也是遇上沟沟坎坎，亏气也是常有的事儿，也需要及时打打气，以维持正常的胎压，这就需要有合适的工具。余姚爱乐电器有限公司成立于2014年，旗下品牌DBCOOPER一直致力于汽车充气泵的生产，秉承着呵护大家精致爱车的理念，为喜欢旅游和开车的人们带来不一样的便捷体验。用心·品质至上余姚爱乐电器有限公司坐