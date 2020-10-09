格力电器公告：公司斥资51.8亿元累计回购公司股份9418万股

格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的1.57%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为53. 01 元/股，支付的总金额为5，181，586，503. 65 元(不含交易费用)。
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的1.57%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为53. 01 元/股，支付的总金额为5，181，586，503. 65 元(不含交易费用)。
9月13日消息，格力电器今天对外发布声明称，有媒体报道称“格力联手奥克斯”等信息，此为不实报道。格力电器指出，2018年1月，公司起诉奥克斯20款产品侵犯一项发明专利权，2019年12月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿800万。2020年1月，公司认为判决结果无法对侵权行为形成有效打击，提起上诉，同期奥克斯亦提起上诉。格力方面表示，9月11日，最高人民法院针对双方上诉合并开庭审理，目前案件仍在审理中。
格力电器 9 月 13 日发布声明称，有媒体报道称“格力联手奥克斯”等信息，此为不实报道。格力电器指出， 2018 年 1 月，公司起诉奥克斯 20 款产品侵犯一项发明专利权， 2019 年 12 月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿 800 万。
【格力集团35亿投资小米】据格力集团微信公众号发布的消息，近日格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。
今天，格力发布了一则《关于澄清媒体“格力联手奥克斯”不实报道的声明》。格力电器指出， 2018 年 1 月，公司起诉奥克斯 20 款产品侵犯一项发明专利权， 2019 年 12 月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿 800 万。 2020 年 1 月，公司认为判决结果无法对侵权行为形成有效打击，提起上诉，同期奥克斯亦提起上诉。
格力电器今日发布声明称，有媒体报道称“格力联手奥克斯”等信息，此为不实报道。格力电器指出，2018年1月，公司起诉奥克斯20款产品侵犯一项发明专利权，2019年12月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿800万。2020年1月，公司认为判决结果无法对侵权行为形成有效打击，提起上诉，同期奥克斯亦提起上诉。格力电器表示，9月11日，最高人民法院针对双方上诉合并开庭审理，目前案件仍在审理中。在国?
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团出资35. 45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路、人工智能、工业互联网、核心装备、前沿科技等领域的小米生态链和优质供应商进行深度布局，借助小米集团在产业领域的丰厚积累以及格力集团作为国有资本投资运营平台的资金和平台优势
在跟小米打了一个10亿元的赌之后，格力前几年也做了手机，不过市场情况并不好，很久没有动静了。董明珠在采访中表示，她并不认为格力手机失败。董明珠最近参加了《至少一个小时》节目，她在节
在家电行业，格力电器、奥克斯可谓水火不容、势不两立，但近日有媒体报道称，格力、奥克斯已经连联手。对此，格力电器发布声明称，上述报道不实。不过，格力拒绝进一步评论。格力、奥克斯
根据苏宁官方公布的数据显示，国庆假期首日，苏宁易购全国线下门店整体客流均大幅度增长，电器门店 10 月 1 日的销售订单增长50%。其中，8K彩电销量同比增长230%，中央集成销售同比增长361%。
9月10日消息，据媒体报道，飞利浦要出售家电业务，九阳和格力电器有意参与竞购，交易价值最高可达30亿欧元。值得注意的是，飞利浦还与美的、海尔等知名家电品牌进行接洽。飞利浦方面表示，预
格力电器和小米虽然这两家的主营业务并没有太大关系，但曾经因为董明珠和雷军的“赌约”被联系在一起，如今格力真的要和小米进行合作，并且格力集团25亿投资小米，未来将在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。
家宴，你会选择在哪里吃?是到餐厅品尝大厨手艺，还是在家中烹饪美食与亲人共享?老板电器开展“大师请上门，家宴出新味”活动，将家宴变出了新花样，让用户既能感受到家中聚餐的温馨，又能足不出户品尝星级主厨烹调出的可口佳肴。这次活动，老板电器邀请大师主厨上门为用户服务，使用老板蒸烤一体机烹制星级家宴。从食材选购、餐具摆盘再到菜品制作，全程由大师主厨亲力亲为，给用户带来全方位的高端体验。家宴菜单也由大厨精心设计
在昨天的HDC 2020开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙2.0，这是一套面向多平台的OS系统，最低只要128KB内存。根据华为的计划，鸿蒙OS 2.0马上面向应用开发者发布Beta版本，9月10日面向大屏、手表
在9月22日新浪财经节目中，被问及为何不成立一个家庭时，董明珠表示，没人敢找我，因为当时孩子还小，害怕伤害孩子，很多对孩子的伤害其实是看不到的。董明珠称，爱情是美好的，生活是现实的，很多人谈恋爱的时候缺点都是优点，但结婚以后，优点都变成了缺点，他会挑刺。
人生在世不可能会一帆风顺，总会有起起落落，当人生低落时要为自己加油鼓劲，时常为自己打打气。我们的汽车轮胎在路上跑着，也是遇上沟沟坎坎，亏气也是常有的事儿，也需要及时打打气，以维持正常的胎压，这就需要有合适的工具。余姚爱乐电器有限公司成立于2014年，旗下品牌DBCOOPER一直致力于汽车充气泵的生产，秉承着呵护大家精致爱车的理念，为喜欢旅游和开车的人们带来不一样的便捷体验。用心·品质至上余姚爱乐电器有限公司坐
相比于格力空调，格力手机的销量表现并不突出，但似乎格力仍没有放弃手机业务的意思。日前，格力公布了一项手机外观设计专利，名为“带有感知器图形用户界面的手机(AI)”。该专利于 2020 年 2 月申请，申请号为CN202030054201.6，目前已获得授权。
从目前苹果的动作来看，iPhone 12取消随机附赠的电源适配器应该是大概率事件，而系列中的高端版本可能也会面临无情的缩水。最近苹果官网进行了一个细小的调整，那就是对Apple Watch 6家族中的
因为董明珠和雷军之前的十年赌约，让格力和小米这两个本来毫无关系的企业扯在了一起。据信息时报消息，前阵子转让格力电器15%股权，套现 400 多亿的格力集团转身投资了小米。
9 月 15 日晚 24 点， 915 京东电器超级品类日完美收官，京东各大带电品类及品牌喜迎井喷式增长！数据显示， 9 月 15 日当天，家电、手机、电脑数码三大品类成交额同比增长均超过200%；家电、手机、电脑数码反向定制产品成交额同比增长超300%。强势增长凸显了京东的平台优势和强大的带货能力，既展现了金秋 9 月旺盛的消费活力，也让京东成为这个 9 月电器消费主场。各大品牌百花齐放 细分品类节节攀高今年 915 京东电器超级品类日
当代理想品质生活有了新标准，“小康新标配”成热议话题。近日，京东发布了《新时代电器生活图鉴》，聚焦电器消费趋势，盘点了电器日益智能化、“一家多件、一人多件”、健康属性受关注以及地域性消费差别凸显等四大特征。其中，京东在《图鉴》中提出的“双洗一清成当代家庭最想购入的新三大件”一则引发了各大媒体及网友的关注和热议。随着消费者品质生活需求强烈，“客厅餐厅，双洗一清”已然成为小康生活的电器新标配。“客厅餐
疫情期间不少公司都开启了在家的远程办公，对于美国等不少欧美国家，现在依然还保持着远程办公的状态，这就包括了硅谷巨头微软。现在外媒报道称，..
英雄联盟S10全球总决赛的B组小组赛上，JDG战队在今天的最后一场是对阵DWG战队，最终发挥完美战胜了未尝一败的DWG，以B组小组第二的身份晋级八强，..
受疫情影响，包括微软在内的美国多家科技公司采取了让员工在家办公的政策。据外媒报道，微软现在允许允许员工永久在家办公。..
《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引发了广泛讨论，在科技高度发达的今天，犯罪份子还能轻易通过一部手机获得信息、盗刷钱财，的确令人细思极..
美的集团发布公告称，截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29,544,883股，占公司截至2020年9月30日总股本的0..
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股..
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、..
近日，微软官方宣布，Bing(中文名必应)正式改名为Microsoft Bing，同时启用全新的LOGO标识：“大家将看到我们的产品重命名为Microsoft Bing，这代..
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公..
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微..
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团..
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原..
格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股..
网络安全公司White Ops本周披露，他们在Google Play Store上发现超过240个用来执行广告诈欺的Android应用程序，这些应用程序的总安装量超过1400万..
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 ..
《沉默的真相》目前豆瓣评分9.2，超过了前段时间刷屏网络的《隐秘的角落》(8. 9 分)，截至目前，迷雾剧场已经上线了 5 部短剧。..
今日下午，B站账号“虎子的后半生”发布讣告称，虎子已于10月6日在海南去世。据悉，虎子B站最后一则视频的发布时间为8月14日。此前，“虎子的后半..
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加..
小米于9月30日在海外发布小米10T、小米10T Pro等，它们采用144Hz LCD全面屏。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米业界首创了7档30-144Hz自适应动态..
随着QLC闪存的不断深入，SSD硬盘容量也是走上了康庄大道了，现在海盗船推出了七起步1TB、最高8TB容量的M.2硬盘——MP400系列，全面升级..