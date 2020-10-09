格力电器公告：公司斥资51.8亿元累计回购公司股份9418万股

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格力电器公告：公司斥资51.8亿元累计回购公司股份9418万股

2020-10-09 20:23 · 稿源：站长之家

格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的1.57%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为53. 01 元/股，支付的总金额为5，181，586，503. 65 元(不含交易费用)。

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