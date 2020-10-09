知乎上线视频创作工具 将逐步对全部用户开放

现在直播行业可以说是发展的如火如荼，尤其是游戏直播，对于游戏爱好者来说，不仅可以享受玩游戏的快乐，而且可以与游戏共同爱好者建立联系，以及获得收入。对于很多新人主播来说，将直播过程录制下来进行二次剪辑发布到一些平台上，能够为自己吸引一些粉丝也就是引流。很多人都会想知道，那些大主播都是用什么软件录制直播回放的呢？今天这篇文章就为你解密主播都在用的录屏软件。一、Xbox game bar录制这是win10系统自带的录屏功