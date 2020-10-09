知乎上线视频创作工具 将逐步对全部用户开放

近日，知乎上线了视频创作工具，可通过用户提供的文字材料，自动配以与内容相对应的图片和动图，形成视频。工具匹配图片后，使用者可再围绕文字内容，对图片和动图进行细致调整。知乎表示，该软件将逐步对全部用户开放。
近日，知乎上线了视频创作工具，可通过用户提供的文字材料，自动配以与内容相对应的图片和动图，形成视频。工具匹配图片后，使用者可再围绕文字内容，对图片和动图进行细致调整。知乎表示，该软件将逐步对全部用户开放。
如果是三年前直播带货刚兴起的时候去知乎问这个问题，一定会受到一片赞同的声音。
今日，知乎与腾讯安全宣布联合发起社区净化计划，一方面基于知乎社区数据及腾讯安全积累的黑灰产知识图谱，针对黑产链路和违规信息进行实时共享、识别与联合打击。另一方面，双方将成立联合技术实验室，强化网络黑产的识别与治理技术。
2020 还有哪些营销红利和机会?说到这个问题，想必很多伙伴会去百度一下，想看看大家的想法，如下图所示，当我们搜索“营销红利”，出现在首位的是用户在知乎的提问。
9月28日消息，知乎与腾讯安全宣布联合发起社区净化计划，通过违规信息治理、技术共享等手段，共同打击网络黑产。今年8月，工业和信息化部公开征求意见，提将于21年初步建立电信和互联网行业数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求。在产业层面，各大互联网公司也通过技术、运营、开放联盟等多种手段，识别、治理、打击黑产。据介绍，此次知乎与腾讯安全就打击网络黑产形成共识与合作，联合发起内容净化计划。一方
最近狼叔发现了一个快速引流的方法，一周内涨粉2000+，今天就给大家来一个全揭秘!4 月初的时候，狼叔在知乎上引流的时候发现了一个知乎圈子(创业圈)，一个星期加入人数接近 2500 人，最近一段时间一直占领圈子行业榜第一。
2020 年注定不平凡，在实体经济艰难辗转的同时，互联网平台创作、知识分享带货等“新个体经济”蔚然兴起。
前几天的HDC大会上，华为正式推出了鸿蒙2.0，在这个领域通常是微软、谷歌、苹果等公司才玩得转的，中国公司此前很少能做到这个地步。不过鸿蒙OS发布之后，有人对华为的努力赞同，也有不少人对
抖音平台上如果看到比较喜欢的视频时，想要把这个视频保存到自己手机上，又想要是无水印的视频，那么要怎么做才可以把无水印视频保存到自己手机上呢，我们来看下具体的保持方法。
抖音上每隔一段时间就会出现单条视频百万、千万级别的播放量，成为全网爆款，这些视频是如何创造出来，这就要从单条视频的定位标准比较基础的功课来说起，下面我们来看下单条视频的定位标准。
现在直播行业可以说是发展的如火如荼，尤其是游戏直播，对于游戏爱好者来说，不仅可以享受玩游戏的快乐，而且可以与游戏共同爱好者建立联系，以及获得收入。对于很多新人主播来说，将直播过程录制下来进行二次剪辑发布到一些平台上，能够为自己吸引一些粉丝也就是引流。很多人都会想知道，那些大主播都是用什么软件录制直播回放的呢？今天这篇文章就为你解密主播都在用的录屏软件。一、Xbox game bar录制这是win10系统自带的录屏功
当你看到抖音上有喜欢的视频时，想要将它们无水印的下载保存到自己手机上，要怎么做呢，怎样才可以无水印下载抖音视频，我们来一起看下具体的操作方法吧。
苹果iPhone手机升级到iOS14系统之后，有用户发现使用微信发视频给好友或者在朋友圈发视频的时候，视频显示比较模糊不清楚，这是怎么回事要如何解决视频模糊的问题呢，这里我们来看下具体的解决方法。
短视频时代，“抖音”的名字无人不知无人不晓，但其实在以前，它的完整名字叫“抖音短视频”。现在，抖音短视频的安卓App升级至13.1版本，名字悄然改成了更加耳熟能详的&
抖音视频暂时无法保存下载是怎么回事，相信也有很多抖音用户在使用抖音APP的时候出现视频暂时无法下载保存的情况，这里我们来看下为什么无法下载保存以及解决的方法。
在上传发布抖音视频的时候，要不要添加定位信息。如果是添加定位信息的话，能不能带来比较好的点击量等数据呢，这里我们来看下抖音视频添加定位好处分析以及定位添加方法。
近日，视频博主喂狗吃辣子鸡引发热议。昨日，该博主发布视频回应称，当时自己点了一盘辣子鸡，吃的剩下一点辣子，想给自己的狗尝尝。该博主称，如果自己狗碰见不爱吃的是不会吃的，但结果它吃的很香，自己知道辣椒不能多吃，吃了几口就没让它吃了。
对所有人来说，视频号都是不容小觑的流量沃土。与此同时，有些企业也已经闻风而动。并且在视频号上不断尝试新玩法。所有玩家的共同探索，让视频号蕴含的潜力和机会不断得到更多展现。
微信正在灰度测试视频号直播功能和长视频功能。网友“早就是优势”留意到，从 10 月 2 日开始，微信最新版本中，微信视频号的“发布新动态”按钮右侧，悄然出现了【发起直播】功能按钮。
抖音在上传视频的时候，格式、大小、清晰度等方面需要注意什么，上传视频的格式有哪些要求呢，这里我们来看下抖音视频格式的几个要求，大家在编辑视频的时候要注意以下几点。
今日，B站宣布首个由互联网公司定制、用于科普传播的视频遥感卫星“哔哩哔哩视频卫星” 成功升空。哔哩哔哩副董事长兼COO李旎表示，卫星所获的海量遥感视频、图片数据将被制作成科普视频，定期在B站更新。视频内容包含科技、人文、历史、自然、公益、教育等多个领域。未来，“哔哩哔哩视频卫星”还将为B站用户定制拍摄任务，用卫星航拍地球。
每一个公司都渴望自己能成为一家在全球市场中表现出色的国际化大公司，这样的公司在面对各国市场变化时，才会有出色的抗风险能力，可以在风云变幻..
荣耀猎人游戏本V700首销完美结束，3分钟就售罄，发售第一天销量破万。购买到第一批荣耀猎人游戏本V700的消费者基本上已经收到产品，纷纷给荣耀官方..
2020年又要到来的双十一已经开始倒数了，小伙伴们是不是也和笔者一样紧张呢？不知道限量商品能不能抢到？还是没想好要买什么东西生怕错过了鸭？别..
9月16日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司联合主办的2020中国新科技100强评选..
10 月 8 日，儿童教育娱乐领导企业洪恩教育正在火热招股中。老虎证券数据显示，截至今早 9 时，通过老虎证券认购洪恩教育的订单共计已达2. 37 亿美..
随着蓝牙技术的不断进步，现在耳机也越来越无线化了，摆脱了有线耳机的缠绕，也不用担心耳机线磨损开裂的经历。近些年，许多厂商也逐渐推出各自品..
编者按:曾几何时，园园同学的脑海中并没有“财商”这个概念，但现在，她已经充分认知到了财商的重要性，也掌握了充分的理财知识，学会了筛选股票、..
白天是车,晚上变房,厨房、卧室、卫生间等,使生活空间万事俱备。常用的家用电器,如冰箱、电视、电磁炉等也一应俱全,这样装备齐全的房车房车旅游,在..
今日，菜鸟驿站公布国庆数据称，国庆期间共为 1700 万人免费保管快递超过 3 天，还帮助 530 万人免费保管超过 5 天，帮助近 130 万人保管快递超过..
想不清楚，看不明白。过去这一年，韩都衣舍创始人赵迎光觉得自己一直在爬坡，十多年的经验和认知都不能有效化解焦虑，熬得相当痛苦。..
10 月 9 日消息，连咖啡创始人王江在接受采访时谈到了瑞幸。王江表示，在创业过程中吹牛是一种商业技巧，每一个人都会夸大描述，但瑞幸为了达成其..
拼多多百亿补贴，有什么新花样?拼多多这次 5 周年庆百亿补贴，活动入口就在首页的 C 位。进入活动页面之后，我大致浏览了下优惠列表，很多爆款商..
今中午( 10 月 9 日)，雷军在微博透露，小米新任CFO(首席财务官)林世伟到岗，正式上班。..
今日，微信支付公布了国庆长假消费数据。数据显示，广东、山东、江苏使用微信支付总消费笔数位居全国前三。国庆期间，微信读书用户总使用时长超过..
距离iPhone12 发布会还有一周的时间，现在也有越来越多关于iPhone12 的爆料传出。近日有海外爆料博主发文称，iPhone12 系列与iPhone 12 Pro系列..
2020年京东双十一活动将会在10月底正式开启预热，主要的活动期也是在双十一前后，在今年京东双十一活动会有哪些活动红包可以领取，这里我们来了解..
10月9日消息，2020年国庆档宣告以39.5亿元票房成绩收官，成为了史上第二高票房的国庆档。灯塔专业版数据显示，2020年中国年票房累计已突破122亿元..
在今年，特殊情况导致全球经济紧张，国内金融行业也受到波及。在这样的背景下，作为财富管理行业的引领者，恒天财富对创新变革的探索从未停歇。在..
万国觉醒中10月9日开启了最新的每日答题任务，其中的问题是“源义经与谁一起举兵讨伐了平家？”这个问题很多玩家还不清楚，下面就来为大家详细的介..
2013 年的那场著名的阿Q之战中，淘宝封杀微信。狠人白鸦知道机会来了：他兴奋地找朋友喝了一夜的酒，然后瞄准了微信电商生态被迫独立这一风口，把..