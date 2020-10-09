知乎上线视频创作工具 将逐步对全部用户开放

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知乎上线视频创作工具 将逐步对全部用户开放

2020-10-09 14:52 · 稿源：站长之家

近日，知乎上线了视频创作工具，可通过用户提供的文字材料，自动配以与内容相对应的图片和动图，形成视频。工具匹配图片后，使用者可再围绕文字内容，对图片和动图进行细致调整。知乎表示，该软件将逐步对全部用户开放。

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