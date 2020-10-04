苹果iPhone12全系售价泄露，入门款iPhone12mini仅需4400元

苹果的iPhone12系列手机将在10月发布和上市，现在有越来越多有关iPhone12的爆料消息出炉，准确性也可以说是比较高。最新的爆料消息显示，iPhone12全系列价格被曝光，入门款的iPhone12 mini仅需要4400元左右。

今年的iPhone12全系列将一共有4款机型，分别是1 款5. 4 寸、 2 款6. 1 寸和 1 款6. 7 寸手机，这四款机型的名称分别是iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

价格方面，本次曝光的iPhone12系列价格为：5.4英寸的“iPhone 12”的128GB和256GB型号为 649 美元和 749 美元，6.1英寸的“ iPhone 12 Max”的价格分别为 749 美元和 849 美元。高端机型的6.1英寸“ iPhone 12 Pro”的定价为128GB版本999 美元，256GB版本1099 美元以及512GB版本价格为1299 美元。最高配置的“ iPhone 12 Pro Max”的价格预计将接近1万元人民币，分别为128GB版本价格为1099 美元、256GB版本价格为1199 美元和512GB版本价格为1399 美元。

除了价格方面和去年的iPhone11系列差不多之外，今年的iPhone12预计在包装中会减少充电器和耳机，不过这样的“减配”动作应该大多数用户会接受。