5G版iPhoneSE可能要等到2022年发布，屏幕尺寸将升级

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5G版iPhoneSE可能要等到2022年发布，屏幕尺寸将升级

2020-10-04 12:16 · 稿源：站长之家

苹果iPhoneSE机型一直是作为入门款机型定位的，目前为止发布的两代iPhoneSE定价都在3000元档位左右，是很多人选择加入苹果iOS阵营一个比较优惠的选择。下一代的iPhoneSE肯定会支持5G网络，但发布上市时间可能要等到2022年了。

iPhone11Pro，苹果

有消息显示苹果的iPhoneSE三代，会支持5G，但发布时间不是在2021年，而是2022年。同时iPhoneSE 3将会提供更大的屏幕，屏幕大小升级到6. 06 英寸，使用的是LCD屏幕，后置双摄像头，同时会采用Touch ID传感器，而不是使用Face ID，此举肯定是为了降低成本。

由于今年的iPad Air4上使用了电源指纹的设计，因此可以猜想iPhoneSE 3代也是使用电源指纹的设计，这样正面屏幕就可以做成全面屏的设计。

另外这款iPhoneSE3代使用的如果是LCD屏幕，那么也就是说边框宽度可能会和iPhoneXR、iPhone11这样比较宽的设计，这样的设计也可以和OLED屏幕的几款iPhone有明显区别。

当然iPhoneSE系列最大的特点是，比较低的价格就是体验到iPhone大部分的功能，同时在性能上和同一代的旗舰机一样使用相同的芯片，这样的定位让不少用户还是十分愿意买单的。

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