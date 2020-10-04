马斯克称特斯拉将于2021年进军印度市场

9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的“电池日”活动上，特斯拉推出了全新的电池4680，能量密度与输出功率都有大幅提升，也有助提高电动汽车的续航，还降低了成本。而当地时间周六，在社交媒体上活跃的马斯克，透露这一款电池几个月前就已开始用于实车测试。马斯克是在粉丝互动时，透露4680电池已开始用于实车测试的。在大公司的CEO中，马斯克在社交媒体上是非常活跃的一位，经常直接发布或是在与粉丝的互动中，透露