马斯克称特斯拉将于2021年进军印度市场

特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前表示，特斯拉将于 2021 年进军印度市场。马斯克在Twitter上回复一篇贴文时表示，“明年是肯定的。”这篇贴文附带有一个T恤衫图片，上面写着一行字：“印度想要特斯拉”。马斯克还称，“谢谢你的等待。”
特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前表示，特斯拉将于 2021 年进军印度市场。马斯克在Twitter上回复一篇贴文时表示，“明年是肯定的。”这篇贴文附带有一个T恤衫图片，上面写着一行字：“印度想要特斯拉”。马斯克还称，“谢谢你的等待。”
10 月 2 日，马斯克被问及特斯拉何时进入印度市场时称，“明年肯定会”。
继前不久苹果官方在线商店正式在印度上线，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前表示，特斯拉也将于 2021 年进军印度市场。
9月23日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二举办的“电池日”活动上，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司计划在北美建立一个新的阴极材料工厂，以帮助降低供应链成本，并简化阴极生产流程。马斯克表示，目前的工艺效率不高，特斯拉正在对该工艺进行改进，以使阴极材料的成本降低76%，并且不会生成任何废水。在“电池日”活动上，特斯拉宣布将生产不含钴的电动汽车电池阴极材料。这一声明
9月23日消息，据国外媒体报道，北京时间今日凌晨，特斯拉举行了2020年股东大会和“电池日”活动（Battery Day）。在会上，CEO马斯克表示，今年特斯拉交付量将增长30%至40%。特斯拉特斯拉2020年股东大会本来早该举行，但受疫情影响，不得不延期。马斯克对股东们表示，尽管2020年是特斯拉创立以来最困难的一年，但他预计该公司将实现30%至40%的增长。特斯拉2019年共交付约36.75万辆汽车，按照马斯克此前的增长计划，今年
9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的特斯拉年度股东大会期间，选举三位董事是议题之一，从特斯拉提交到文件来看，他们提名的马斯克等3人，已再次被选为董事，任期三年。特斯拉是在提交给美国证券交易委员会的文件中，披露3位董事再次当选的，分别是CEO埃隆·马斯克、董事长罗宾·德霍姆和水野弘道。这3人中，马斯克与罗宾·德霍姆是任期届满之后再次当选，马斯克在2004年成为特斯拉董事，随后多次连任，罗宾·德霍?
马斯克表示，特斯拉计划增加而不是减少向松下、LG和宁德时代等供应商购买电池。对此，宁德时代、松下电机、LG化学三家公司均拒绝就马斯克的表态回应。一位要求匿名的外资动力电池行业人士表示，从马斯克和特斯拉的销量来看，扩大电池需求量将成为必然选择，在此背景下头部企业特斯拉选择与已有电池厂加强合作，一方面会增加行业需求，同时也会影响更多有计划自产电池的车企。
上周，马斯克主持召开了年度股东大会即电池日活动。会上介绍了全新的4680型无极耳电芯，同时，马斯克还介绍了多项致力于提高电池容量、产能及降低成本的配套技术，目标是把电池成本降低56%。不
在今日凌晨的特斯拉电池日上，特斯拉CEO埃隆·马斯克正式发布了全新的无极耳 4680 电池。据介绍，该电池直径48毫米，高80毫米，取消了产生很多热能的极耳，解决了高能量密度的散热问题。最终使新电池在能量密度上提升5倍，续航里程提高16%，动力方面提高 6 倍。
9月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，该公司计划在柏林工厂和上海工厂生产两款不同的原创车型。据悉，特斯拉计划在德国柏林建立一个设计中心。此前，马斯克曾谈到，该公司可能会在德国设计一款小型电动掀背车。今年1月份，特斯拉宣布，它将在中国开设一个设计研发中心，以便更好地服务于其最大的电动汽车市场之一中国。此前，马斯克曾表示，该公司将利用中国
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，预计将在今年12月中旬推送改进后的Autopilot（自动辅助驾驶系统）系统。马斯克表示，Autopilot系统的秘密测试将在2-4周内开始，而第一次公开测试将在秘密测试之后的4-6周内进行。如果这两个阶段的测试均成功，那么所有特斯拉美国车主将获得改进后的Autopilot系统。按照目前的测试时间表，改进后的Autopilot系统预计将在12月中?
9月23日凌晨（当地时间9月22日下午），2020特斯拉年度股东大会及电池日（2020 Annual Shareholder Meeting and Battery Day）举办。特斯拉CEO埃隆·马斯克分享了在动力电池、车型及工厂的
9月22日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）预计将在电池日活动上宣传“百万英里”电池。据悉，特斯拉将于当地时间2020年9月22日举办“电池日”活动。届时，该公司将会发布大量关于其电池技术的最新进展。马斯克在推特上表示，他将详细介绍一项百万英里电池项目，此外还有其他“令人兴奋的事情”。据悉，这种电池是一种锂离子电池，是宁德时代与特斯拉合作生产的，可以使电动汽车?
9月21日消息，据国外媒体报道，受弗里蒙特工厂停产影响，今年一季度特斯拉电动汽车的交付量较去年四季度有明显下滑，二季度较一季度也仅提高了2250辆，还是远不及去年四季度。而在弗里蒙特工厂产能回升、上海超级工厂产量不断提升的推动下，三季度特斯拉电动汽车的交付量，有望创下新高，其CEO埃隆·马斯克在给员工的邮件中已提到了这一点。泄漏的邮件显示，马斯克在邮件中告知员工，他们的季度交付量有望创下记录，但
据国内媒体报道，特斯拉欧洲首家超级工厂正在德国柏林紧锣密鼓建设中，日前，埃隆·马斯克(Elon Musk)前往该地访问并查看工厂建设进度。在现场，马斯克说：“从本质上讲，可持续能
近日，特斯拉CEO马斯克在接受媒体采访时表示，特斯拉公司今年以来，股价已经上涨了400%以上，势头很足。他还表示，自己此前对外界表示特斯拉的股价很高，已经高出了当前的水平，但是他觉得在未来五年里，特斯拉公司会更值钱。
9月23日消息，据国外媒体报道，在推出Model 3、Model Y及电动卡车Semi等多款电动汽车之后，特斯拉在去年11月22日推出了电动皮卡Cybertruck，进一步丰富他们的车型。同此前推出的车型一样，在电动皮卡Cybertruck发布之后，特斯拉随即开始接受消费者的预订，不到一周预定量就超过了25万辆。特斯拉电动皮卡Cybertruck推出已有10个月，特斯拉方面也已很久没有公布预订量，但在外媒最新的报道中，出现了Cybertruck预订量的?
9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的“电池日”活动上，特斯拉推出了全新的电池4680，能量密度与输出功率都有大幅提升，也有助提高电动汽车的续航，还降低了成本。而当地时间周六，在社交媒体上活跃的马斯克，透露这一款电池几个月前就已开始用于实车测试。马斯克是在粉丝互动时，透露4680电池已开始用于实车测试的。在大公司的CEO中，马斯克在社交媒体上是非常活跃的一位，经常直接发布或是在与粉丝的互动中，透露
对于马斯克来说，未来新能源车的占比会越来越高，这是全球大趋势。如果特斯拉想要在电动汽车中获得更高的占比，那么继续降价就是必然，马斯克本人也是这么认为（长期来说，将不会有燃料能源汽
9月22日消息，据国外媒体报道，特斯拉今日在社交媒体上表示，特斯拉电池日（Battery Day）发布的产品2022年才能实现规模量产。特斯拉马斯克表示，这些产品将特别影响特斯拉电动卡车Semi、电动皮卡Cybertruck和Roadster的长期生产。马斯克未详述如何影响。马斯克此前曾表示，9月22日（太平洋时间）的电池日上，我们将揭晓众多让人为之兴奋的亮点，营造悬念。特斯拉2020年股东大会和“电池日”活动将于同日在特斯拉加州?
9月4日消息，据国外媒体报道，在访问柏林超级工厂期间，特斯拉首席执行官（CEO）兼联合创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，德国产Model Y的核心技术将进行重新设计。马斯克表示，特斯拉计划在柏林超级工厂生产重新设计的Model Y，而这款重新设计的Model Y不会是对美国制造和中国制造的Model Y的简单复制，而是对其“核心技术”进行彻底重新设计。然而，他并没有详细说明他指的是哪些核心技术。此外，他还表示，关于
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