《姜子牙》票房破亿，但口碑下滑豆瓣评分跌至7.1

据猫眼专业版数据统计，电影《姜子牙》总票房破 8 亿。虽然票房表现不错，但口碑却下滑明显。从10. 1 开始时豆瓣评分达到了7. 5 分，不过现在已经跌到了7. 1 分了。
截至到10月3日，2020年国庆节的电影票房已经超过10亿元大关，其中《姜子牙》电影的票房已经超过7亿元，《我和我的家乡》电影票房超过6亿，成为国庆档电影票房第一梯队。
10月3日，根据灯塔专业版实时数据显示，国庆档第 3 天，全国电影累计票房突破 100 亿!总观影人次2. 71 亿，累计场次达 2648 万。《八佰》、《姜子牙》和《我和我的家乡》分列年度上映新片票房排名前三
汇集了曾子丹、李连杰、刘亦菲等一大波明星的《花木兰》真人版电影已经上映，不过从观看后一些影迷的反馈来看，口碑确实差点意思，豆瓣评分只有5.9分。《花木兰》现积累了7715条评价，其中三星
《花木兰》是由迪士尼出品，妮基·卡罗执导，刘亦菲、甄子丹领衔主演，巩俐、李连杰特别出演的真人版剧情电影。《花木兰》在中国内地定档9月11日，原声中文配音也将在内地影院进行首秀。
9月30日，猫眼专业版发布数据，截至到昨日，国庆节档期的电影预售票房已经累计到2.29亿元，其中首日预售票房为1. 66 亿，排名第一的是电影《姜子牙》首日预售 7366 万，累计预售票房超过1亿元，也是今年国庆节第一部票房超过1亿元的电影。
据猫眼电影微博，截止10月1日12:00:50，电影《姜子牙》总票房破2亿，成为首部首日票房破2亿的动画电影。
据恺英网络官网消息，恺英网络与光线影业就“彩条屋中国神话系列IP”达成授权合作。其中，10月1日正式上映的电影《姜子牙》，也在此次授权之列。电影《姜子牙》是“彩条屋中国神话系列”重点IP之一，由光线影业、光线彩条屋影业、中传合道、可可豆动画联合出品。影片故事发生在封神战后。姜子牙率领众神伐纣，赢得封神大战胜利，以为可以唤回世间安宁。然而，一切并未结束。一个偶然，姜子牙发现了原来“
据猫眼专业版数据，截至10月3日9点05分，电影《我和我的家乡》票房破6亿，《姜子牙》目前累计票房7.21亿。
9月25日，网易邮箱联手即将于2020年国庆上档的《我和我的家乡》电影，开启名为“用心沟通，传递家乡思念”主题活动。据了解，这是网易邮箱今年提出的“用心沟通”的品牌系列活动之一。9月25日-10月1日，网易邮箱用户通过邮箱进入活动页面，诉说自己对家乡的思念，并邀请3位朋友一同参与活动，即有机会获得主办方送出的《我和我的家乡》电影票2张。与此同时，所有网友写下的思念文字，在经过用户同意后，将展示在活动页面的“留言墙
9月25日上午，动画电影《姜子牙》放出终极海报，同时宣布预售已全面开启。官方微博发文称：“封神战后，究竟又为何而战？无论是神、人、妖，都该有坚守的信念：或不舍一人，誓为苍生而战
猫眼电影宣布，今日 19 时，全国电影院复工以来累计票房达突破50 亿，排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》。其中《八佰》单片超 26 亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿。
9月14日晚，猫眼电影宣布，自电影院复工以来，用时56天，全国票房突破50亿！排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》，其中《八佰》单片超26亿贡献半数票房。《八佰》电影从8月21日
由程腾、李炜执导，北京光线影业有限公司和光线彩条屋影业联合出品的国产动画电影《姜子牙》将定档于国庆。这部电影主要讲述的是封神之后的姜子牙，姜子牙带众神战胜狐妖，推翻了残暴的商王朝，赢得封神大战的胜利，即将受封为众神之长时，因为一时的过错被贬下凡间，失去了神力，为了重回昆仑山，历经磨难终于重新找回了自己，也发现了多年前不为人知的一些秘密。这部国产动漫电影《姜子牙》原定于 2020 年春节档，由于疫情撤档，
根据官方公告的情况，《八佰》累计全国票房28.83亿元，并登顶2020年度票房全球冠军。根据Box Office Mojo提供的数据，《绝地战警：疾速追击》全球票房约为4.25亿美元，而《八佰》的最新票房数
今日，猫眼专业版公布数据称，截至今日14.30分，10月1日国庆假期预售票房破亿。其中，《我和我的家乡》《姜子牙》《急先锋》《夺冠》票房排名前四。
今日，女艺人关晓彤cos姜子牙的话题登上微博热搜，热度一度超过40万。照片中，关晓彤头上放了发簪，左手摆在嘴唇前方做施法状，和电影《姜子牙》主海报的角色形象如出一辙。配文中，关晓彤还
据报道，截至 9 月 29 日 23 时 20 分，国庆档期电影《姜子牙》预售票房破亿，成为今年国庆档首部预售过亿的影片。而近日，《姜子牙》联动泛二次元创作社区触漫，在触漫站内发起了“姜叔旅行团”合拍活动，携手Z世代发挥脑洞创造力，掀起一场梦幻联动浪潮。 触漫姜叔强强联手 与“超Z少年”合拍封神之旅 在电影中，姜子牙因一时之过被贬下凡间，为了重回昆仑，他开始了一场跨越人、妖、神、三界的恢弘征程，用自己的方式，成为一?
提起豆瓣，不少饭圈女孩大概都是一边“恨得牙痒痒”，一边又得不冲在“控评”第一线。
魔兽世界9.0新增了盟约这个设定，很多玩家还不清楚各个职业在盟约下的评分强度如何，下面就来为大家分享一下魔兽世界9.0全职业盟约强度评分排行榜。
“我被骗了 2 万1，不敢告诉爸妈，自己不吃不喝在还债，自闭快一年半了，想死的心都有。”一位因网络兼职被骗的大学生在同样被骗的UP主视频下留言道。这位B站UP主名叫“息兮了了”，她称自己在豆瓣大学生兼职小组看到了兼职信息，进行了解后，对方将其拉进QQ兼职群，让其扫码“刷单”，并称是企业代付，不用她本人花钱。但谁知道，一扫码就自动付款了，对方还称是操作失误导致，并再次发来二维码让其扫描，前前后后共被骗 15000 元
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猫眼专业版发布数据统计，截至 10 月 3 日 16 点，国庆档期内全国电影累计票房已经突破 15 亿元!《姜子牙》超 8 亿元领先，《我和我的家乡》超 7 ..
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中秋节小长假可算盼来了，想到这次我跟表哥两兄弟可以开着各自从优信新买的车回老家，不仅不用抢票，还能开着车载着老家的亲友在郊区到处浪，想想..
据猫眼专业版数据统计，电影《姜子牙》总票房破 8 亿。虽然票房表现不错，但口碑却下滑明显。从10. 1 开始时豆瓣评分达到了7. 5 分，不过现在已经..
据国外媒体报道，当地时间周五，电动汽车制造商特斯拉特斯拉表示，今年第三季度，该公司交付了13.93万辆电动汽车，与今年第二季度的9.065万辆相比..
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每年比节假日更早提醒我们中秋将至的，是各店家柜台里陆续摆出的各色月饼。从酥皮鲜肉到广式奶黄，从传统老派到精致新潮。月饼的热度不仅存在于..