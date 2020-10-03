《姜子牙》票房破亿，但口碑下滑豆瓣评分跌至7.1

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《姜子牙》票房破亿，但口碑下滑豆瓣评分跌至7.1

2020-10-03 15:36 · 稿源：站长之家

据猫眼专业版数据统计，电影《姜子牙》总票房破 8 亿。虽然票房表现不错，但口碑却下滑明显。从10. 1 开始时豆瓣评分达到了7. 5 分，不过现在已经跌到了7. 1 分了。

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