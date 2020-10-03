《姜子牙》票房破亿，但口碑下滑豆瓣评分跌至7.1

“我被骗了 2 万1，不敢告诉爸妈，自己不吃不喝在还债，自闭快一年半了，想死的心都有。”一位因网络兼职被骗的大学生在同样被骗的UP主视频下留言道。这位B站UP主名叫“息兮了了”，她称自己在豆瓣大学生兼职小组看到了兼职信息，进行了解后，对方将其拉进QQ兼职群，让其扫码“刷单”，并称是企业代付，不用她本人花钱。但谁知道，一扫码就自动付款了，对方还称是操作失误导致，并再次发来二维码让其扫描，前前后后共被骗 15000 元