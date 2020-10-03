2020年度票房突破100亿，国庆节电影票房超10亿

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2020年度票房突破100亿，国庆节电影票房超10亿

2020-10-03 14:56 · 稿源：站长之家

截至到10月3日，2020年国庆节的电影票房已经超过10亿元大关，其中《姜子牙》电影的票房已经超过7亿元，《我和我的家乡》电影票房超过6亿，成为国庆档电影票房第一梯队。

电影

国庆档头部两部电影的评分为：《我和我的家乡》淘票票评分9.3，实时累计票房6. 7 亿;动画电影《姜子牙》淘票票评分7.5，实时累计票房7. 72 亿。这两部电影无疑是今年国庆节票房的最大赢家，排在后面的电影是《夺冠》、《急先锋》急先锋。

虽然今年国庆节的票房成绩最终可能不及2019年国庆节，但对比今年上半年影院停业来说，已经是有不少的提高，同时2020年截至目前为止，观影人数已经达到了2.71亿人次。

根据淘票票发布的数据显示，截至到10月3日，2020年中国电影票房成绩TOP10如下：

1. 《八佰》30. 66 亿

2. 《姜子牙》 7. 69 亿

3. 《我和我的家乡》 6. 66 亿

4. 《我在时间尽头等你》 5. 05 亿

5. 《信条》 4. 47 亿

6. 《夺冠》(中国女排)4. 16 亿

7. 《花木兰》 2. 77 亿

8. 《急先锋》 1. 53 亿

9. 《多力特的奇幻冒险》 1. 36 亿

10. 《变身特工》 1. 03 亿

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