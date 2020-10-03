《我和我的家乡》票房破6亿 《姜子牙》累计票房7. 21 亿

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《我和我的家乡》票房破6亿 《姜子牙》累计票房7. 21 亿

2020-10-03 09:28 · 稿源：站长之家

根据猫眼专业版数据显示，截至 10 月 3 日 9 点 05 分，电影《我和我的家乡》票房破 6 亿，《姜子牙》目前累计票房7. 21 亿。

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