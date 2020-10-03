《我和我的家乡》票房破6亿 《姜子牙》累计票房7. 21 亿

9月25日，网易邮箱联手即将于2020年国庆上档的《我和我的家乡》电影，开启名为“用心沟通，传递家乡思念”主题活动。据了解，这是网易邮箱今年提出的“用心沟通”的品牌系列活动之一。9月25日-10月1日，网易邮箱用户通过邮箱进入活动页面，诉说自己对家乡的思念，并邀请3位朋友一同参与活动，即有机会获得主办方送出的《我和我的家乡》电影票2张。与此同时，所有网友写下的思念文字，在经过用户同意后，将展示在活动页面的“留言墙