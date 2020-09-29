滴滴：9月30日补贴司机一亿提高打车成功率

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滴滴：9月30日补贴司机一亿提高打车成功率

2020-09-29 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：今日，滴滴表示， 9 月 30 日、 10 月 1 日、 10 月 7 日将是呼叫最多的三天，启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日，预计打车成功率不足60%，用户可能遇到排队、动态溢价甚至无车应答等情况。

对此，滴滴宣布，滴滴网约车将于 9 月 30 日当日和快的新出租、花小猪联手发放1亿司机补贴，提升打车成功率。

滴滴出行 (2)

以下为滴滴公告全文：

今年国庆和中秋长假期间，走亲访友和外出旅行需求旺盛，打车依然不是一件容易的事。据滴滴智慧交通大数据预测， 9 月 30 日、 10 月 1 日、 10 月 7 日将是呼叫最多的三天，启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日。

传统佳节，司机师傅也需要与家人团聚，意味着打车会更加不容易，预计打车成功率不足60%，用户可能遇到排队、动态溢价甚至无车应答，请大家提前规划行程，预留充足时间。

即便如此，依旧有超过 300 万司机选择坚守岗位，持续出车保障大家假期出行。为感谢司机师傅的付出，同时鼓励更多网约车和出租车司机出车接单，滴滴网约车将于 9 月 30 日当日和快的新出租、花小猪联手发放 1 亿司机补贴。“喜迎中秋与国庆，一心一亿伴司机”，我们将和司机师傅们一起努力，服务好每一位乘客，共同提升打车成功率。

除此之外，翻倍冲单奖、组队瓜分奖、专属抽奖等多种补贴和奖励，将持续整个国庆长假，让司机师傅天天都有奖。

据预测，假期热门旅游城市排行榜中，杭州位列榜首，依次分别为广州、成都、重庆、上海、三亚、北京、苏州、佛山和南京。最受欢迎的景点依次是北京天安门广场、成都宽窄巷子、成都锦里、西安大雁塔、长沙橘子洲等。拥堵的旅游景点依次为黄河壶口瀑布风景区、成都宽窄巷子、陕西历史博物馆、中国国家博物馆、嘉兴乌镇风景区等。

为提高应答效率，帮助乘客更容易打车、司机减少油耗高效接单，我们呼吁大家多一些耐心，叫车成功后不随意取消订单。对于短时间内无故频繁取消订单的乘客，系统将暂时限制继续呼叫。

假期出行，安全是重中之重。在主管部门的指导下，滴滴启动长假应急保障工作指挥部，各业务线7* 24 小时值班待命，积极关注各地天气动态，针对恶劣天气制定应急预案，严格落实防疫消杀工作。同时提醒广大乘客，超过 4 人(含婴幼儿)时，请选择六座车型或呼叫多辆车。乘车时请系好安全带，戴好口罩，文明礼让，安全第一。

滴滴出行

2020 年 9 月 29 日

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