消息称iPhone12并不全部是5G版本 可能有一款4G版本

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消息称iPhone12并不全部是5G版本 可能有一款4G版本

2020-09-28 16:31 · 稿源：站长之家

据中证网报道，有消息人士称，iPhone12 并不全部是5G版本，可能有一款4G版本， 3 款5G版本。对此，苹果方面暂无回应。

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