消息称iPhone12并不全部是5G版本 可能有一款4G版本

根据安兔兔官方最新发布的消息显示，近日一款型号为iPhone 13， 4 的设备悄然出现在了安兔兔跑分数据库中，虽然该机的屏幕尺寸和处理器等信息暂时无法识别，但从其与iPhone 11 Pro Max一致的2688× 1242 的屏幕分辨率来看，该机很有可能是即将亮相的iPhone 12 Pro Max。