消息称iPhone12并不全部是5G版本 可能有一款4G版本

据中证网报道，有消息人士称，iPhone12 并不全部是5G版本，可能有一款4G版本， 3 款5G版本。对此，苹果方面暂无回应。
据中证网报道，有消息人士称，iPhone12 并不全部是5G版本，可能有一款4G版本， 3 款5G版本。对此，苹果方面暂无回应。
今年的iPhone12系列手机作为苹果第一款5G手机，受到了很多用户的关注，在这次苹果一共推出了四款不同的型号，对于购买的用户来说哪一款最值得购买，这里我们来为大家分析最值得买的iPhone12版本介绍。
据外媒cnet报道，现在可以肯定地说， 2020 年对人类来说是垃圾年，但对于新手机、相机和游戏机来说却是收获颇丰的一年。仅在 9 月份，就有一系列新产品发布--包括Xbox Series X和PS5、索尼新A7S iii无反光镜相机、三星Galaxy Note 20 Ultra和Galaxy S20 FE以及亚马逊的一系列新产品等。
苹果iPhone12系列手机支持双卡吗，能不能双卡双待使用呢，相信在国内的用户都是比较关心iPhone12能否支持双卡，这里我们来看下双卡的具体情况，想要选购iPhone12的用户可以了解下。
近日，有网友在推特上公布了3张Phone12系列硅胶保护壳标签贴纸，据悉，这3张贴纸分别命名为iPhone12 mini、iPhone12 Pro Max、iPhone 12和iPhone 12 Pro，对应了此前的三种预测。
在2020苹果秋季发布会上公布的iPad Air4一共有五种颜色，其中的天蓝色成为了很多人最喜欢的颜色，按照此前爆料的消息，今年苹果或将以蓝色为主推色，因此iPhone12上一定也会有蓝色系的配色出现。
今年苹果iPhone12已经基本确定会推出4款型号，分别是5.4 英寸和 6.1 英寸的 iPhone 12、12Max，以及6.1 英寸和 6.7 英寸的12Pro、12Pro Max，在这四款iPhone12手机中，哪一款最值得我们购买呢，以下我们来看下具体的购买推荐。
苹果的iPhone12系列手机将在10月份开始大规模发售，这也是苹果第一款5G手机，因此很多用户都打算在今年购买iPhone12，替换掉自己的就手机，那么iPhone12是首发购买还是等双十一呢，这里我们来给大家分析下最适合购买的时间段。
苹果iPhone12系列手机确定将支持5G模式，因此有很多用户打算在今年更换iPhone12手机，那么这款手机会在什么时候发售上市呢，这里我们来了解下iPhone12手机的具体发售上市时间。
有爆料者称苹果可能会更改iPhone12的命名，非Pro机型分别叫作iPhone12和iPhone12 mini。另外两款iPhone12机型，仍被命名为iPhone12 pro和iPhone12 pro max。而以往，苹果发布的iPhone后缀为Max或Plus。如果消息属实，iPhone12mini将是首款使用mini名称的iPhone。
2020苹果秋季发布会已经确定在北京时间9月16日凌晨1点举行，传闻这次发布会将公布iPhone12、iPad Air4、iPad8、Apple Watch6等几款硬件产品以及软件服务，其中iPhone12最受到关注。
【iPhone 12s疑曝光】据国外爆料人的最新消息称，iPhone12 系列发售后，仅iPhone 11 Pro系列下架，苹果将保留iPhone XR、iPhone XR、iPhone11 三大老款机型，时间直到明年一季度。
关于iPhone12 系列手机的新闻已经有太多了，本以为该系列机型会在 9 月 16 日(北京时间)亮相，结果出乎意料。日前，又突然“杀出”一款iPhone 12 mini手机。据华尔街分析师透露，iPhone 12 mini手机或只存在4G型号。
根据安兔兔官方最新发布的消息显示，近日一款型号为iPhone 13， 4 的设备悄然出现在了安兔兔跑分数据库中，虽然该机的屏幕尺寸和处理器等信息暂时无法识别，但从其与iPhone 11 Pro Max一致的2688× 1242 的屏幕分辨率来看，该机很有可能是即将亮相的iPhone 12 Pro Max。
9月4日消息，据国外媒体报道，消息人士称，在苹果的新款iPhone中，只有iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，而且只在三个国家提供。此前，外媒报道称，今年的新款iPhone共有三个尺寸四款机型：一款为5.4英寸，两款为6.1英寸，一款为6.7英寸。这四款iPhone都将配备OLED（有机发光二极管）面板，且都将支持5G网络。有消息称，iPhone 12、iPhone 12 Max，甚至iPhone 12 Pro都只支持Sub-6 5G，只有iPhone 12 Pro Max才支持毫米
日前知名天风国际分析师郭明錤给出了最新苹果研究报告，对秋季新产品进行了各种预测。郭明錤称，考虑到产品量产出货时间，9 月 15 日的新产品发表会将会有新 iPad Air 与新 Apple Watch，而不会有 iPhone。对于近期市场在争议 iPhone 12 系列是否会支持 120Hz郭明錤也进行了回答。
苹果的iPhone12系列手机发布时间基本确定在今年的10月份，随着发布会时间的临近，有关iPhone12的爆料消息也越来越多，其中大家比较关心的配置近日又有了新的消息，入门版和高配版本将逐渐拉开差距。
苹果在2020年秋季发布会上公布的iPhone12系列里，有两款机型成为很多用户关注的焦点，一款是6.1英寸的iPhone12Max，另一款也是6.1英寸的iPhone12Pro，两款机型有哪些不同之处，具体的区别和性能差距如何呢，我们来一起看下吧。
受新iphone即将发布消息影响，二手市场iPhone价格也出现波动。据转转最新手机行情显示，iPhone11 和iPhoneX因为在二手市场销量一直走高，目前部分机型售价较 9 月初出现较为明显的上涨。 99 新iPhone11(64G)售价和 9 月初相比上涨了 200 元以上，此外 99 新iPhoneX(64G)涨价超过 300 元。
今日，Bloomberg在最新报道中透露，苹果正在准备四款尺寸的iPhone 12系列新机，入门型号5.4寸和6.1寸，Pro型号6.1寸和6.7寸。关于机型之间的区别，虽然都将换用类似iPhone 4或者iPad Pro的扁平
【苹果或10月13日发布iPhone 12】据外媒报道，苹果公司可能在 10 月 13 日举行iPhone12 发布会，并于 10 月 16 日开始接受预定。外媒通过统计近 8 年苹果秋季新品发布会发现，每次发布会都是在周二或者周三举行，而且会在当月第二周。而 10 月份满足这两个条件的，只有 10 月 13 日或 14 日。
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