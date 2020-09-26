共享单车重度用户井贤栋外滩大会现场调研，90%与会嘉宾是森林用户

过去10年是史上最热10年，但和未来相比，可能是最凉快的10年;如果气候环境持续恶化，每4个月人类会有一种新发的传染病，未来10年有四分之一已知物种消失……

9 月26日，在外滩大会的第三天，蚂蚁集团董事长井贤栋一开场揭示了绿色发展的紧迫性。这些问题是否有解?井贤栋认为金融科技正在创新性、变革性地促进绿色发展。

9月26日，井贤栋在外滩大会的绿色金融论坛专场发言

金融科技“破题”绿色发展

井贤栋指出，中国的绿色金融发展成绩引人瞩目，但也面临诸多挑战。首先，过去绿色行为主要参与方是大企业大项目，个体、家庭和小型企业难以加入，也难以获得绿色金融的支持;其次，绿色发展缺乏持续有效的激励机制，公众参与绿色发展多数还是行政督导式，难以持续自发地进行绿色消费、绿色投资等选择;第三，绿色资产的可信度问题，一些投资者或者企业拿着比较便宜的绿色资金，去做了不是绿色的项目，“洗绿”风险值得警惕。

2019年获得联合国最高的环保奖项地球卫士奖蚂蚁森林趟出了新路。在短短 4 年间，蚂蚁森林创新和发展了“人人参与环保的绿色生活、绿色公益、绿色科普”的模式，在吸引5.5亿人践行低碳行为的同时，还助力当地的就业创造、脱贫增收。

在大会现场，他做了临时小调研，发现 9 成的参会嘉宾都是蚂蚁森林用户。他还自曝为了低碳，自己成了哈罗单车重度用户，因为周末出行都靠共享单车。

这个案例充分表明，金融科技可以提升绿色行为的参与效率、降低运营成本和助力多方建立互信等特点，为过去的发展难题提供了新解。

金融科技释放绿色想象力

井贤栋介绍，除了蚂蚁森林，金融科技还有更多绿色魅力可挖。在垃圾分类、绿色消费、绿色信贷、绿色经营……金融科技让一切皆可绿色。

他透露，支付宝正在用通过图像、语音、文字识别等AI与IoT技术，帮助用户解决垃圾分类难题。在环保方面，蚂蚁也在探索利用区块链技术建立个人碳账户自愿交易平台，将用户的低碳减排行为量化、资产化，参与流转交易。

而在消费方面，蚂蚁也结合花呗进行了引导绿色消费的探索。从 2019 年 9 月，支付宝和天猫宣布开启“绿色花呗专项计划”，定向推动绿色智能产品行业增长。数据显示，“花呗绿色临额”针对 678 万人批提了花呗临时额度，并为超过2000+款绿色商品提供支持。

除了普通用户，在激励小微企业的绿色经营方面，金融科技也带来更多玩法。

在针对小微商户的贷款方面，蚂蚁探索利用数据技术和人工智能等技术，对小微商户的日常经营过程中的绿色表现进行评级。比如小微商户申请开通绿色评级以后，经营过程中越注重环保等绿色指标的维护，就能获得贷款利率优惠的激励。

以杭州一家红薯店为例。过去一年，店老板获得过网商银行的绿色金融项目贷款 6 万元，在采用了绿色家电、电子支付、电子发票等绿色行为，他被评为 5 星绿色商户，并因此节省利息约 450 元。

据了解，截至 8 月底，已有 210 万户小微商家开通了绿色经营并获知自身的绿色评级，绿色评级在L3(较整体更优)及以上的商家达100. 5 万户，其中超过 5 万户已享受网商银行所提供的贷款利率优惠。

井贤栋总结，无论是蚂蚁森林的绿色生活，还是花呗的绿色消费、小微企业的绿色评级及贷款，或是未来基于区块链基础上的个人碳账户，归根到底，要想实现可持续的绿色发展，必须要有可持续的动力和参与机制，金融科技提供了人人参与，人人行动，人人受益的可能性。