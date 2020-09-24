外滩大会王坚对话胡晓明：数字贷款应该做成直升机，就比谁飞得低

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外滩大会王坚对话胡晓明：数字贷款应该做成直升机，就比谁飞得低

2020-09-24 15:32 · 稿源：站长之家

两个10年前一起商量创业计划的伙伴，10年后又坐到了一起。

9月24日上午，在首届外滩大会现场，中国工程院院士王坚与蚂蚁集团CEO胡晓明一起畅聊金融科技的从前和未来，两人禁不住感慨：“用科技帮助小微企业是我们发了疯一样的使命，这个梦想我们10几年一直没有改变。”

蚂蚁集团CEO胡晓明对话中国工程院院士王坚3.JPG

10年前，胡晓明带队找马云等人商量，准备筹建阿里金融，一开口就把大家震住了，“我们要用互联网技术去解决小微企业贷款难的世界难题。”

有人没憋住笑，也有人当场叫好，其中就包括马云和王坚。马云鼓励胡晓明去做真正的微贷款，把贷一二十万的款给小微企业当做自己疯了一样的使命和梦想。王坚也给他打气，希望他能用技术驱动的原理为小微企业打造一个直升机，“直升机不是飞机，也不比谁飞得高，而是看能不能做到树梢高飞行，这是最难的。”

10年后这架“直升机”的“飞行报告”让很多人惊叹：网商银行现在一年服务2千万家小微企业、个体户、农户，贷款平均额度仅3.6万，最小一笔甚至只有1块钱。王坚院士认为，就像直升机不是飞机，金融科技也不是金融加上科技，他在现场呼吁“今天仍然有很多人把一些概念混在一起讨论，这会耽误很多发展机会，可能一个时代就过去了。”

解决1个问题，会冒出5个新问题，走在前面的开垦者，更要不断奔跑。而在两人眼中，金融科技的未来是否能带来真正的普惠，最令人期待。

“上海的小面馆，北京的煎饼果子店，菜场的菜农，他们不应该被抛下，每一个人都应该被尊重。”在胡晓明看来，给被遗忘的小微企业和个体提供金融服务，只有技术才能实现。“我理解的普惠金融，就是用技术保证世界上每一个该得到帮助的人一个都不能少。”王坚补充说。

两位一起“做梦”10年的伙伴，还在现场给自己立下了新的目标：让更多发展中展中国家、更多普通人能够享受到金融的普惠性，希望这一天早日到来。

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