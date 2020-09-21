周鸿祎担任花椒直播运营主体公司董事长

受 2020 年疫情的影响，很多企业商家纷纷转型线上运营，以此来解决线下客户流量少的窘境。经过 2019 年的沉淀，直播带货模式深入人心，成为各大商家看好的线上营销模式。然而商家要想借此赚钱可并不容易，其中一些技巧更重要。启博云产品是怎样通过“直播+电商+社交”闭环服务私域直播的?对此还是让启博软件小编告诉大家一些经验。1、以直播为售货做好前期铺垫 人们对直播总是感兴趣的，尤其是直播卖货，这对人们来讲是很新鲜的事?