周鸿祎担任花椒直播运营主体公司董事长

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周鸿祎担任花椒直播运营主体公司董事长

2020-09-21 17:39 · 稿源：站长之家

据企查查APP显示， 9 月 18 日， 360 周鸿祎成为花椒直播运营主体北京密境和风科技有限公司董事长。

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