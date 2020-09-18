网易：ADS兑换比例从每ADS25股普通股变更为每ADS5股普通股

据彭博消息，网易宣布ADS兑换比例从每ADS代表 25 股普通股变更为每ADS代表 5 股普通股。
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今日，针对网络传言的阿里收购网易云音乐一事，网易公关总监回应称：问的人越来越多，一个字，假。
最近网易云音乐因为网抑云的调侃频繁上头条，这也说侧面说明了一个问题，网易云音乐影响力还是挺大的，现在又有消息称阿里巴巴即将收购网易云音乐。考虑到阿里巴巴之前收购了网易的考拉海购业
原神的pc版本在最近上线了，一些小伙伴想在网易云游戏上玩原神，但是不知道怎么玩，下面就来为大家分享一下网易云游戏玩原神教程。
9月1日消息，网易今日发布的内部通知显示公司倡导在内部沟通中去掉“哥”、“姐”、“总”等称呼，改用昵称代替。通知显示，员工可以在OA系统发起昵称申请，提
9月1日消息， 网易内部通知显示公司倡导在内部沟通中去掉“哥”、“姐”、“总”等称呼，改用昵称代替。公司鼓励工作沟通中使用昵称。通知显示，网易员工可以在OA系统发起昵称申请，提交后即可占用，审核通过后当日生效。OA系统的昵称申请功能已经在9月1日中午12点上线，员工可以进行申请操作。对于昵称，网易要求：易读易记，大方得体，积极向上，符合自我的理想人设；可以以两个三个汉字或者20个以内的英文字母作为?
这几年的发展说明，音乐版权不是决定音乐平台生死的核心要素，固守独家反而可能错失流媒体时代的“船票”。
网易的《阴阳师》举办了四周年直播活动，玩家们又一次沸腾了。这款游戏还更新了引擎，从底层对游戏美术进行了一次全面的迭代。此外，又推出了大量艺术跨界、品牌跨界的动作……三言两语很难概括，不妨来看一下这次周年庆的PV：
昨日，针对“万茜点赞”事件，网易邮箱方面回应称，还没有接到万茜方面来确认和处理邮箱账号泄露事宜的消息，网易邮箱已在积极联系万茜团队，如查属实，邮箱会协助万茜团队重置邮箱的密码，并在如何设置高安全性的密码等方面提供全力的支持，以保护其信息安全。
据网易员工透露，网易也开始纳入这种企业文化，让员工给自己起花名了。从内部的通知文件看，之所以启用这种企业文化是为了倡导平等沟通，去掉“总”“哥”“姐”“爷”等称呼。
运营网易号自媒体的同学，需要知道的小知识，新手小白需要掌握的 7 个知识点就能快速用网易号赚钱。
9 月 18 日下午，华为全联接大会召开，展会上，网易雷火的两款手游——《流星群侠传》和《倩女幽魂》的云游戏试玩版本首次曝光，端游《逆水寒》的云游戏优化版本也进行了展出，现场多名与会者试玩体验。据介绍，这两款手游的云试玩版本已经取得较好适配效果，预计在不久之后上线测试。
近日，网易有道词典宣布推出明星语音功能。数据显示，截至 2019 年 12 月底，网易有道词典的用户总量已经达到 8 亿。
近日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》（以下简称“报告”）显示，国人资产配置方式正从单一储蓄向理财、证券、基金等多元资产配置转型。《报告》中更是指出，在理财产品的选择上，超九成用户倾向于选择购买基金，仅两成人倾向于自己购买股票。个人投资者如何更好理财成难题这一理财趋势和理财倾向，反映出的是中国居民开始重视理财，但却受理财知识局限，因而大部分人的选择都是优先基金。因为把资金
近日，网易邮箱发起了名为“用心沟通，记录感动”的主题活动。活动拟邀请用户，分享使用网易邮箱过程中，充满意义的时刻。邮箱作为一款带着“正式”、“走心”标签的沟通产品，诚然会有不少动人心弦、充满意义的时刻。对于很多大学生来说，邮箱可能是获得人生第一份工作的最重要沟通工具；对于很多职场人士而言，邮箱可能是获得人生第一份客户订单的沟通和确认工具；对于许多异地的爱侣来说，邮箱可能是彼此最重要的沟通桥梁……可
【网易邮箱回应万茜被盗号事件】据媒体报道，日前万茜陷入点赞风波，万茜本人公开道歉，并称是被盗号所致引发网友热议。9 月 8 日晚，网易邮箱方面做出回应。网易邮箱方面表示，截至目前还没有接到万茜方面来确认和处理邮箱账号泄露事宜的消息，已在积极联系万茜团队。
昨日，针对“万茜点赞”事件，网易邮箱方面回应称，还没有接到万茜方面来确认和处理邮箱账号泄露事宜的消息，网易邮箱已在积极联系万茜团队，如查属实，邮箱会协助万茜团队重置邮箱的密码，并在如何设置高安全性的密码等方面提供全力的支持，以保护其信息安全。
近日，明星万茜称自己的账号被盗号，之后该账号点赞了一条内容引起网友热议。对于万茜被盗号一事，9月8日晚上网易邮箱官博发文回应该事件，称还没接到万茜方面来确认和处理邮箱账号泄露事宜的消息，已在积极联系万茜团队。
9月9日，网易有道词典App宣布青年歌手、演员王源成为代言人，并上线全新功能“明星语音”。这是教育领域的首个明星语音功能，王源为首发明星。此次上线的明星语音功能基于有道自研
近日，娱乐女星万茜陷入点赞风波，万茜本人公开道歉，并称是被盗号所致。9月8日深夜，网易邮箱方面做出了自己的回应。网易邮箱方面表示，截至目前还没有接到万茜方面来确认和处理邮箱账号泄
今日，网易云音乐与新一代音乐厂牌好多音乐联合宣布达成战略合作，网易云音乐已全面上线好多音乐旗下音乐作品。
耳机，相信大家对它并不陌生，只要是听歌就会用到它了。不过随着技术的发展，耳机的形态也发生了翻天覆地的变化，从以前的有线耳机到了现在的蓝牙..
近日，手机QQ推出了“青少年模式”，在原有的学习模式基础上进行的升级，用户可以通过QQ上的“设置-通用”开启青少年模式。有..
与此前预料的一样，国内油价迎来下调。根据国家发改委消息，油调价窗口将于今天（9月18日）24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调..
北京时间 9 月 16 日凌晨，苹果公司并没有按照网传的那样推出iPhone12 系列手机，但是发布了新款Apple Watch和iPad产品，令iPhone12 系列又蒙上了..
随着快节奏的生活，现在的我，在忙碌的工作之后，通常都会听听音乐放松一下心情。作为一个爱音乐的商务人士，比较注重方便携带，所以很早之前就Pa..
企查查APP显示， 9 月 15 日，字节跳动有限公司全资子公司北京吉云互动科技有限公司成立新的科技公司——太原晋节智服科技有限公司，该公司注册..
现在的蓝牙耳机选择非常多，但是要想买到一个音质、稳定性、续航各方面表现都不错，价格也比较合适的蓝牙耳机并不是那么容易的一件事。蓝牙耳机什..
旷视科技正式宣布推出“AI加速”计划——通过技术开源、人才培养、制定行业标准三方面推动人工智能与产业融合、智能生态发展以及应用落地。在技术..
《百度好奇夜》是国内首档好奇主题晚会，由浙江卫视携手百度App打造，将于 9 月 19 日晚 8 点播出。该晚会和传统的晚会不一样，不仅邀请了众多顶级..
今年 4 月，作为创造信任的信息基础设施，区块链技术研发进一步被发改委列为“新基建”，与人工智能、云计算等关键信息技术并列，受到政策的高度重..
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的..
“ 35 岁“似乎成了当下互联网职场圈公认的分水岭，也逐渐成为中年危机的代名词。当然，这个“ 35 岁”指的那些相对基层的普罗大众，而那些曾经站..
随着品质消费时代到来，智能门锁也已成为彰显品位和舒适家居的代表性产品。基于对这一消费趋势的切实洞察，专业安防品牌必达在近期推出全系新品，..
全新林肯飞行家Aviator已于7月8日正式上市。作为林肯SUV中首款中国“智”造的产品，全新林肯飞行家Aviator代表了全球大型豪华SUV的领先水准。在深..
9 月 18 日，京东健康足踝医学专科上线发布会在京举行，著名足踝外科专家、首都医科大学附属北京同仁医院足踝外科中心主任、中华足踝医学教育学院..
当“乘风破浪的姐姐”开始登上舞台，从容地展示成熟女性的魅力和才华，“乘风破浪的 00 后们”，也正在以他们的聪明、自信、创造力，不断刷新着我..
根据天眼查数据显示， 9 月 15 日，太原晋节智服科技有限公司成立，法定代表人为李彤，注册资本 1000 万。新公司经营范围包括从事网络科技、计算机..
今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟..
9月18日消息，在今日举办的中关村论坛“人工智能开源开放与生产力促进平行论坛”上，旷视科技正式宣布推出“AI加速”计划，通过技术释放、人才培养..
搭载生物振膜的阿思翠新品S80 Plus真无线蓝牙耳机 9 月 18 日在阿思翠悦耳专卖店独家首发，优惠售价为 328 元。这次的阿思翠新品S80plus真无线蓝牙..