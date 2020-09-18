网易：ADS兑换比例从每ADS25股普通股变更为每ADS5股普通股

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网易：ADS兑换比例从每ADS25股普通股变更为每ADS5股普通股

2020-09-18 17:38 · 稿源：站长之家

据彭博消息，网易宣布ADS兑换比例从每ADS代表 25 股普通股变更为每ADS代表 5 股普通股。

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