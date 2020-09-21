不靠付费广告，这个原型设计工具如何吸引32万忠实订阅用户？

对于网站设计小白来说，最头疼的是如何创建一个富有美感的页面，这时候只能直接套用现有的模板，Designmodo则可以很好的解决这一问题。

Designmodo（网址：https://designmodo.com/）平台是一个无需代码，让小白毫无代码基础也可以快速设计出好看的网站页面和电子邮件页面的原型设计工具。

通过提供这一服务，该平台订阅用户达 32 万，目前月收入大概为 4 万美元(约人民币 27 万元)。在下文的采访中，Designmodo的创始人将跟大家分享自己的创业经历，希望对大家有帮助。

你的背景是什么?在做什么工作?

嘿!我是Andrian Valeanu，是Designmodo的创始人。我也创立了其它一些小项目，有的成功了，也有一些失败了。

我在学校没有学过技术方面的知识，但一直对科技和互联网很感兴趣。十七年前，我通过观看和阅读教程开始学习SEO、设计和编程。大约在那个时候，我创建了自己的第一个网站，那也是第一个为我的国家摩尔多瓦共和国的摇滚爱好者提供的论坛和在线杂志。大约四年前，我去了西班牙的巴塞罗那。

Designmodo平台是一个让小白可以快速设计出优质网站页面和电子邮件页面的工具。预计到 2020 年，我们的ARR(年收入)收入将达到 50 万至 100 万美元，我们还将继续开发应用程序，扩大业务规模。大部分收入来自订阅。

是什么促使你开始Designmodo?

十年前，我对创造一些东西很感兴趣，同时在我们国家工资很低，那时我每个月挣 350 美元。所以当我开始每月从自己创造项目中赚到 350 美元时，我就辞掉了工作。

在此期间，我专注于扩大项目的用户基础，并测试不同的商业模式。 2012 年至 2016 年期间，公司的快速增长，但后来有几个项目没有成功，我们的收入大幅下降。

我们的核心业务是销售设计资源和网页模板，现在我们一个SaaS业务有了拥有数千活跃订阅用户。我们所有的工作都是内部完成的，从来没有得到过任何外部支持，这让我们更加自豪!

最初的产品是怎么创建的?

一开始，我几乎没有预算，所以开始寻找愿意在收入分成的基础上与合作的伙伴。现在，我们几乎和所有的团队成员一起共享收益。

最初的产品功能很少。一开始，使我们区别于竞争对手的是优质设计，也为此投入了大量的时间和精力。在产品开发阶段，我们保持了高设计质量，并改进了代码和后端功能。

另外，我们的收入来源只有销售，同时也也把自己的钱投入到业务发展中。所以我们会仔细分析所有支出，并尽可能快地发布新功能……最好领先于竞争对手!

我们只用了一个月的时间就搞定第一件产品。而现在，在发布之前，我们会花 6 到 9 个月的时间开发每一个MVP。

如何实现这些定制产品?

通常我们会与开发人员一起计划所需的功能，开发人员再根据我们的需求进行更改。在测试功能之后，我们将新代码发布到生产环境中。当然，在很多情况下，我们认为发布的特性是不够的，所以在这种情况下，我们回滚更改并进行代码改进。

你如何吸引用户和发展Designmodo?

主要通过博客来吸引用户和发展Designmodo，我们在博客上发表了 1000 多篇文章。发布一些最受欢迎的免费内容是吸引很多追随者的主要原因。

我们还创建了设计资源，从非常受欢迎的资源中产生大量链接和良好的流量。这些链接使得域名变成了一个高权威的网站，所以Designmodo在SEO排名也更高。如果你查看我们域名的反向链接，你会对链接到我们的资源的质量感到惊讶。

注：图片页面经过谷歌翻译机器翻译

我们也尝试了一些付费广告，但没有找到一种盈利的方法。

2014 年，我们花了大量的预算在付费广告上，但是没有效果。在 2019 年，我们再次尝试在基于订阅的模式下测试付费广告。虽然有一些投资回报率，但远远不及预期

所以，我们决定最好的投资是产品，决定把钱花在新产品和改进功能上，而不是广告上。

你的商业模式是什么?如何增加收入?

我们的业务模式是SaaS，主要提供月度、季度和年度订阅。

我们的定价与产品开发、组织和设计有关。我建议所有的数字创作人都尝试一下订阅业务模式，因为它能让你对未来的收入做出最清晰的估计，并提供数据。你可以根据计划对产品进行投资，还可能吸引外部资金。

现在我们使用的是缓慢增长的方法，公司没有任何外部投资，增长完全来自自然搜索。希望在今年秋季这种增长能够持续，届时我们将发布一系列应用程序更新，以便有效地建立现有用户的忠诚度，并吸引新的用户。

你未来的目标是什么?

现在，我们的主要目标不是收入，而是继续对所有的应用进行更新，这样它们就完全不需要代码了。例如，明信片应用程序已经是一个无代码创建工具。我们现在需要更新幻灯片工具，这些也是100%无代码的。

然后我们将开始为应用程序添加更多的集成和特性。

我们的第二个重要目标是提升搜索引擎的流量，因为它们是一个重要的收入来源。这意味着需要在网站和内容上投入更多的精力。

第三个目标实现 200 万美元年收入，目的是让我们有足够的资金在人力和产品开发上投入更多。

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注：文章经站长之家编译自indiehackers，原文标题《How Profit-Sharing and Reinvesting Helped My Business Grow to $40k MRR》。