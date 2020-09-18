苹果12ProMax跑分曝光，总分比上一代提升9%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 数码 > 关键词 > 苹果12最新资讯 > 正文

苹果12ProMax跑分曝光，总分比上一代提升9%

2020-09-18 13:36 · 稿源：站长之家

苹果秋季发布会没有发布iPhone12 Pro Max，但公布了A14芯片，在iPad Air4上A14芯片比A12提升了40%，这巨大的提升也让不少用户十分期待它在iPhone12上的表现。现在安兔兔曝光了iPhone12 Pro Max的跑分数据，它的总分比前一代iPhone11 Pro Max提升了9.1%。

iPhone11Pro，苹果

安兔兔还是那个曝光的跑分型号为，iPhone12 Pro Max，运行内存为6GB，系统为iOS14.1，总分为 572333 分。在各个单项数据上，CPU为 167527 分，GPU为 222071 分，MEM为 100808 分，UX为 81927 分。

苹果去年发布的iPhone11 Pro Max的跑分为 524436 分，相比下，提升了9.1%。不过随着iOS14正式版的发布，每一年苹果都会出新旗舰有着更多的优化，因此iPhone12系列应该会获得更好的体验。

在这次的发布会上，其实也还透露了今年苹果会将会主打蓝色的配色，用来取代去年的深绿色成为主打的颜色。另外还可能取消充电头，苹果称此举是为了环保采取的措施。如果苹果在取消充电头之后，可以带来更优惠的价格，相信用户们也会更容易接受这样的结果。

网友热搜:

iPhone12配置iPhone12取消有线耳机iPhone11ProiPhone11ProMax开箱ios12公测版iphone612月1日科技博客：iPhone第三方iphone11对比iphone11proiphone11pro尺寸iPhone12将错峰发布苹果11拍照发黄 iphoneiPhone11Pro保护壳iPhone12激光雷达
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
A14 微信儿童版 iOS14正式版 ps5 云电脑 ps5发布会 千库网 微信小商店 2020苹果发布会 华为禁令今日生效

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM