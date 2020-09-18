苹果12ProMax跑分曝光，总分比上一代提升9%

苹果秋季发布会没有发布iPhone12 Pro Max，但公布了A14芯片，在iPad Air4上A14芯片比A12提升了40%，这巨大的提升也让不少用户十分期待它在iPhone12上的表现。现在安兔兔曝光了iPhone12 Pro Max的跑分数据，它的总分比前一代iPhone11 Pro Max提升了9.1%。

安兔兔还是那个曝光的跑分型号为，iPhone12 Pro Max，运行内存为6GB，系统为iOS14.1，总分为 572333 分。在各个单项数据上，CPU为 167527 分，GPU为 222071 分，MEM为 100808 分，UX为 81927 分。

苹果去年发布的iPhone11 Pro Max的跑分为 524436 分，相比下，提升了9.1%。不过随着iOS14正式版的发布，每一年苹果都会出新旗舰有着更多的优化，因此iPhone12系列应该会获得更好的体验。

在这次的发布会上，其实也还透露了今年苹果会将会主打蓝色的配色，用来取代去年的深绿色成为主打的颜色。另外还可能取消充电头，苹果称此举是为了环保采取的措施。如果苹果在取消充电头之后，可以带来更优惠的价格，相信用户们也会更容易接受这样的结果。