菜鸟驿站试点“知心选”新功能 包裹可选择代保管或送上门

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：近日，菜鸟驿站在上海部分区域陆续展开新功能测试，消费者可在包裹送达前自主选择是否由驿站代为免费保管，让消费者有知情选择权。
该项新功能上线后，当消费者的包裹由商家发货后，在快递员派送之前，消费者可在“查看物流”页，自主选择是由驿站免费暂存保管，还是送货上门。
菜鸟方面表示，这一功能正在部分地区测试，未来将在各地陆续推广。
站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：近日，菜鸟驿站在上海部分区域陆续展开新功能测试，消费者可在包裹送达前自主选择是否由驿站代为免费保管，让消费者有知情选择权。
该项新功能上线后，当消费者的包裹由商家发货后，在快递员派送之前，消费者可在“查看物流”页，自主选择是由驿站免费暂存保管，还是送货上门。
菜鸟方面表示，这一功能正在部分地区测试，未来将在各地陆续推广。
据国内媒体报道，在今天的阿里巴巴2020云栖大会上，阿里巴巴发布第一款机器人“小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。小蛮驴机器人集成了达摩院最前沿的人工智能和自
8月26日，仲景宛西制药上线郑州菜鸟驿站，驿站广告屏、自提柜电子屏闪亮登场。 如今网购发达的时代，取寄快递、退换货已经成为各家各户的刚需，各小区的菜鸟驿站已成为消费者快递交付中心，其流量具有高频、刚需的特点。不仅是城市的基础建设，也已经成为消费者社区生活不可或缺的配套设施，高校、居民社区，可以说有人群的地方就有菜鸟驿站。而拉近品牌与消费最后的100米距离，精准影响人群，菜鸟驿站无疑是国民级线下推广平台。
DoNews8月20日消息(记者 翟继茹)20日，阿里巴巴集团发布2021财年第一季度财报显示，该财季阿里巴巴营收1537.5亿元，同比增长34%，非美国通用会计准则下净利润394.7亿元，同比增长28%。财报数据显示，菜鸟网络物流服务第一财季收入为77.13亿元，同比增加54%。本菜鸟驿站日平均处理包裹量增长超过100%。6月，菜鸟驿站宣布进一步升级为数字社区生活服务站，引入团购、洗衣、回收等增值服务。而截至6月，已有百万人申请加入驿站创业，?
【TechWeb】8月20日消息，阿里巴巴今天对外发布新财年一季度业绩，数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长85.72%。其中，在消费者服务方面，菜鸟本季度在城乡末端快速推进。在全国100多个城市，菜鸟驿站继续通过数字技术和网点建设，提升中国快递物流业的运转效率。今年6月，菜鸟驿站处理的包裹量同比增长100%。同时，菜鸟驿站在本季度进?
9月11日消息，菜鸟平台提供数据显示，国内快递包裹在今年8月份平均送达效率达到48小时，带动经济加快流动。这是自长三角经济圈内快递率先实现24小时达之后，全国快递的又一次里程碑式进步。国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件，彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，
中国快递的速度，恐怕已经超越了绝大多数人的想象！阿里菜鸟平台的最新数据显示，我国快递包裹在今年8月份的平均送达效率已经达到惊人的48小时。这也是自长三角经济圈内快递率先实现24小时送达
9月11日消息，根据菜鸟平台最新数据显示，快递包裹在今年8月份平均送达效率已经达到48小时。日前，国家邮政局对外公布数据称，全国今年快递业务量已经突破500亿件，中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，每个包裹提速10小时，相当于每天帮助中国人节省了20亿小时。此外，在国际贸易方面，根据菜鸟8月数据显示，进口商品通过各大保税口?
路透社报道称，有消息人士透露阿里巴巴正与圆通快递集团创始人进行谈判，以增持圆通快递股份，成为圆通最大股东。对此，阿里官方的回应是：假消息。
9月1日，圆通速递发布公告称，已经和阿里巴巴达成新一轮战略合作，转让价值66亿元的股份。根据公告，上海圆通蛟龙集团、圆通创始人喻渭蛟和其夫人联合创始人张小娟，与阿里网络签署《股份转让
在今日的 2020 云栖大会上，阿里巴巴发布了第一款机器人“小蛮驴”，宣布正式进军机器人赛道。据介绍，“小蛮驴”充 4 度电能跑 100 多公里，每天最多能送 500 个快递。
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
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2020年9月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是之前上过热搜的，问题是“近日，中国人民警察警旗式样确定，由哪两种两色组成的..
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