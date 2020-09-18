菜鸟驿站试点“知心选”新功能 包裹可选择代保管或送上门

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：近日，菜鸟驿站在上海部分区域陆续展开新功能测试，消费者可在包裹送达前自主选择是否由驿站代为免费保管，让消费者有知情选择权。

该项新功能上线后，当消费者的包裹由商家发货后，在快递员派送之前，消费者可在“查看物流”页，自主选择是由驿站免费暂存保管，还是送货上门。

菜鸟方面表示，这一功能正在部分地区测试，未来将在各地陆续推广。