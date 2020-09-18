为什么我觉得初创公司不该花冤枉钱买一个昂贵的域名？

不少创业者会有这样的思维误区，在一项业务或者产品还没推出之前，先花大钱买下一个高逼格的域名，但这真的必要吗?

本文中，国外创业经验丰富的创业者Martin Delaney分享了自己早期重金购买域名，却毫无用处的经历。最终得出的结论是：对于初创公司来说，完全没有必要花太多的钱去购买高端域名。

下面是Delaney的分享内容：

我花了 25280 美元买了一域名，这是个大错误。

其实，这并不属于我一个人的，而是我担任CEO和联合创始人的第一家公司(好像区别不大)。

这个域名是FancyDressCostumes.co.uk。这笔交易发生在 2011 年，由于交易额度高还引起了媒体行业的关注。

表面上看，这个决定背后有合理的业务逻辑。事后看来，这是一个错误的决定，除非情况特殊，否则我不会再这么做。

这是因为我们还未创建一个能正常运行的产品就预先购买了域名——那时整个业务只不过是一堆计划和假设。

我们愿意支付 25280 美元的部分原因是它是一个“精确匹配域”。这是搜索引擎优化的说法，指的是与消费者输入谷歌寻找特定产品、服务或信息的精确关键词相匹配的域名。

更重要的是，这是一个大范围精确匹配域名，意味着大量的高度相关搜索。

那时候，谷歌的算法会给域名精确匹配的网站分配更高的权重。

如果你能通过出色的SEO技术来发挥域名的潜力，并在搜索结果中排名靠前，那么这将转化为可观的销售额。

理论上，在我们追求的电子商务领域，品牌还可以被定位为更加专业化和权威，并在其他计划中使用，以实现更高的转化率

但是，在早期阶段，这只是理论。

那么，哪里出了问题呢?

在发布后不久，我们价值 25280 美元的域名就被谷歌封杀了，原因是我们雇佣的一家营销公司在SEO方面做得很糟糕。

这直接扼杀了公司业务的前景，我宁愿从一个 35 美元的域名上得到这个教训。

虽然这种情况是独特的，但是这个故事也说明了，一旦你启动，很多事情可能都会出错。出现错误，市场会变化，之前的商业假设被证明是不正确的。

如果你是一家刚刚进入产品市场的初创公司，记住这一点尤其重要。有太多的未知因素，无法从逻辑上证明购买高价资产的合理性。高价资产只不过是一种品牌和营销活动，本身并没有为客户提供任何内在价值。

一家尚未正式启动的初创公司是一个高风险的实验，应该通过最低成本且有效的方法来探索其商业理论。

花的每一块钱都应该起到验证原先的理论是否有价值，能否起重要作用。砸大量的钱在域名并不能实现这一点。

All in的致命缺陷

一种有缺陷的观点认为，“没有人打算失败”，所以你应该All in，从一开始就购买一个优质域名。

但这忽略了一个事实，即初创公司在起步阶段的资本是极其有限的——尤其是在自己创业或由天使投资人、朋友和家人资助的情况下。

如果你花费大量的金钱购买一个域名，意味着从其他更重要的项目中挪走资金。

获取一个域需要时间。与域名所有者谈判和购买的整个过程可能需要数年时间。

此外，一旦收集了客户反馈，购买一个昂贵的域名之后却需要转移业务的风险总是存在的。现有的域名可能不适合新的产品方向。

昂贵的域名要出手并不是一件容易的事情，如果缺乏资金，可能又不得不以巨大的折扣出售。

首先确立受众群

你以为在产品还没获得市场吸引力之前，买了一个优质的域名是解决了一个问题?不，你没有。

初创企业应该更好利用有限的资源，包括开发一宽产品并找到有硬需求可持续的客户基础——将您原本用于购买昂贵领域的资源应用到构建-测试-学习周期中可以获得更高的回报。

在这个基础上，你将建立一个有价值的业务，从第一批用户喜欢你的产品开始。

这群顾客对你的服务最热情，也最能容忍你的错误和不完美。对他们来说，有没有一个独特的域名无关紧要。

我自己已经测试过很多次了。我建立的两个企业名称直接用来命名——Wahoha和Yavli——这样每个域名的价格只要 20 美元。后来它们都很成功，创造了数百万美元的收入。

我还测试过其他一些听起来很长或者看起来很垃圾的域名，比如healthylivingconsumer.com和quickmoneyanswers.com。

这些在浏览器地址栏上看起来很糟糕，但网站本身却很好地传达了价值定位，转化率也与行业基准相似。

当你建立了稳定受众群和产品，才应该考虑是否需要升级域名。

与品牌相关的属性，如权威性、可记忆性、可访问性和道德标准，会影响访问网站的用户的忠实度和转化率，并将他们转化为产生价值的客户。

拥有一个优质域名可以增强这一点，但如果你选择围绕一个虚构的词来建立你的品牌，你可能根本就不需要升级。

好消息是，一旦你有了吸引力，如果真的需要再升级一个优质域名也没什么问题。

你可能会为一个域名支付更多的费用，因为你所购买的域名所有者可能知道你的成功并要求加价，但这是成功的代价，也是一个好的问题。

一些主要案例

本世纪一些最成功的创业公司都是在购买一些不知名域名上起步的。

Facebook于 2004 年在thefacebook.com上线。在建立了坚实的受众基础之后，他们在第二年筹集了超过 1200 万美元的风险投资，并以 20 万美元的价格收购了facebook.com。

2006 年，Twitter使用的域名为twttr.com。在他们获得足够的吸引力之后，这个团队就以 7500 美元的价格收购了twitter.com。

Groupon原先的域名为thepoint.com。在大获成功后，他们向groupon.com的所有者出价 25 万美元买下了这个域名。

Uber.com最初域名是ubercab.com。

Airbnb.com最初域名是airbedandbreakfast.com。

google.com最初域名是.stanford.edu开始。

这里的关键要点是，如果你是在启动前，并希望测试一个项目是否行得通，那就不要浪费太多时间或资金分配在类似域名这样的东西。它对结果没有什么意义。

有时候，创业者会陷入这样的思维循环：需要一个高级的域名才能看起来更专业。实际上，这更多的是为了满足个人层面上的专业需求，早期的采用者并不这么想。

打造优质的产品并找到目标受众，这才是初创企业一开始最需要做的事情。快速注册一个便宜的相关域名，然后继续。

我自己从零开始创建了两家公司，创造了数百万美元的收入。其中一家是在我还在工作时候搞的副业。希望上面分享的经验能够帮助一些想要开始创业的独立创业者。

以上。

注：文章经站长之家编译自medium，原文标题《Why You Shouldn’t Buy an Expensive Domain to Launch a Startup》。