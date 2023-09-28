法国初创公司 Mistral AI 免费发布高性能语言模型 Mistral7B

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:Mistral AI，一家法国人工智能初创公司，最近发布了一款性能优越的语言模型 Mistral7B，并免费向所有人提供使用。这一模型的性能在同等规模的模型中表现出色，用户可以完全免费下载和使用，没有任何限制。

据悉， Mistral7B 模型可以通过多种方式下载，包括一个13.4GB 的 torrent 文件，目前已有几百个播种器提供下载。此外，该公司还创建了 GitHub 存储库和 Discord 频道，用于协作和故障排除。

图片来源:米斯特拉尔人工智能

该模型基于 Apache2.0许可证发布，除了归属之外，没有任何使用或复制的限制。 Mistral7B 模型是对其他小型语言模型的改进，以相对较低的计算成本提供了类似的功能。尽管基础模型如 GPT-4能够完成更多任务，但价格昂贵且难以运行，通常只能通过 API 或远程访问使用。

Mistral 团队在发布模型时表示:“我们的目标是成为开放生成人工智能社区的主要支持者，并提供最先进的性能。” 他们在过去三个月进行了紧张的工作，组建了 Mistral AI 团队，重建了高性能的 MLops 堆栈，并设计了复杂的数据处理管道。 尽管 Mistral7B 模型可以被任何人免费使用，但与开源模型有所不同。模型的开发和数据集都是私人的，而该模型的免费使用是 Mistral 商业模式的一部分。

Mistral 还计划推出付费产品，提供权重和代码源作为白盒解决方案。 对于对 Mistral7B 模型的开放性以及未来发布计划的一些疑问，我们已经联系了 Mistral，并等待他们的回复。

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