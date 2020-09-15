三星显示器公司将向中国的TCL供应QD面板

韩国《中央日报》援引业内未具名人士报道，已决定退出大型LCD业务的 三星显示器公司(Samsung Display)，将于明年上半年向中国电视制造商TCL提供量子点(QD)面板。
TCL计划在明年 9 月的IFA展推出使用QD-OLED面板的 65 英寸电视，而三星电子仍然没有计划在其生产的电视上使用量子点面板。
韩国《中央日报》援引业内未具名人士报道，已决定退出大型LCD业务的 三星显示器公司(Samsung Display)，将于明年上半年向中国电视制造商TCL提供量子点(QD)面板。
TCL计划在明年 9 月的IFA展推出使用QD-OLED面板的 65 英寸电视，而三星电子仍然没有计划在其生产的电视上使用量子点面板。
9月10日消息，据国外媒体报道，一名行业知情人士表示，三星电子旗下三星显示已申请一项出口许可证，以便持续向华为供货。三星显示的竞争对手LG显示已发布声明称，由于对华为的面板出货量有限，
9月10日消息，据国外媒体报道，受美国限制措施影响，三星显示和LG显示预计将停止向华为高端智能手机供应面板。LG Display知情人士称，三星显示和LG显示决定自美国限制措施9月15日开始生效后停止向华为供货，因为美国的限制禁令涵盖显示器操作所需的芯片，并且相对于苹果等客户，来自华为的订单占公司业务比重不大。LG显示发布声明称，由于对华为的面板出货量有限，美国的限制措施对LG显示影响极小，公司将持续分散客户
9月10日消息，据国外媒体报道，一名行业知情人士表示，三星电子旗下三星显示已申请一项出口许可证，以便持续向华为供货。三星美国对华为的出口限制措施将于下周生效，美国的限制禁令涵盖显示器操作所需的芯片。三星显示的竞争对手，LG显示已发布声明称，由于对华为的面板出货量有限，美国的限制措施对LG显示影响极小，公司将持续分散客户基础。三星显示拒绝对外媒置评。
旗下品类扩展到显示器后，小米已经推出了5款产品，包括曲面显示器34英寸、小米显示器23.8英寸、小米显示器1A 23.8英寸、Redmi显示器1A 23.8英寸和小米显示器27英寸。来自聚讯门的最新报道称，
周末的下午，王伟安装好刚刚到货的显示器，作为一名程序员，王伟每天对着电脑显示器超过 10 小时。对于他来说，显示器的好坏既影响他的健康，又很大程度决定了他的办公效率。而像王伟这样的人比比皆是，设计师、股票分析师、电竞玩家等不同的职业属性对显示器有着不同的需求。据了解，京东将联合群智Sigmaintell在 8 月 27 日下午 14 点举办线上发布会，发布“ 2020 中国显示器行业白皮书”，披露更为详实的显示器市场行业以及用户
经过十年搏杀，全球面板产业“两超多强”格局初露端倪，中日韩“三国杀”的局面正宣告终结。 9 月 1 日，北京商报记者获悉，TCL华星位于广州的8. 5 代印刷OLED产线将在明年动工，此前，TCL华星刚刚宣布拟收购苏州三星显示有限公司。京东方、TCL华星的强势崛起，让中国内地面板在十年内实现了弯道超车，不仅成功拿到了大尺寸面板定价的话语权，同时与韩日企业在布局下一代显示的竞争中站到了同一起跑线上。兼并重组高峰期到来据悉，
近期， 全球安全科学公司UL（Underwriters Laboratories）验证了三星通孔显示屏，认为其可提供出色的图像，且不会出现颜色偏差，通孔周围图像质量清晰且均匀。本次图像质量均匀性评估，是在三星电子近期发布的Samsung Galaxy Note20 Ultra 和Samsung Galaxy Z Fold2 上的120Hz高速OLED显示屏上进行的。无色差意味着摄像头小孔周围的图像质量，与面板的其他部分相同，屏幕清晰流畅，没有任何水纹。UL在小孔外围指定了 12 个点，通过
华为的智慧生活全场景战略可简单概括为1+8+N，1是手机，8则包含平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机。在PC领域，华为的笔记本已经取得不俗成绩。在本周MateBook X发布会上，余承东介绍
9月15日对华为来说将是关键性的时间节点，此前余承东已经确认，由于“制裁”，麒麟高端芯片在那之后将无法生产。本周，韩媒传出，三星、SK海力士9月15日后将暂停将华为供应存储芯片
根据周三一项提交给美国加州北部地区法院的集体诉讼称，苹果 MacBook Pro存在设计缺陷，将导致部分设备出现背光显示问题。该诉讼主要针对的是在2016 年和 2017 年生产的 MacBook Pro 型号出现所谓的 “stage light”或 “flexgate”问题。
HDMI 2.1标准早在2017年11月就发布了，带宽高达48Gbps，能支持到10K分辨率显示，但时至今日，相关产品仍然寥寥无几。终于，最新发布的RTX 30系列显卡已经原生支持HDMI 2.1，AMD RDNA2 RX 6000
最近一段时间，大家的眼光似乎都放在苹果即将发布的iPhone12 系列手机上，可能已经有一部分人忘了关注苹果折叠屏手机的消息。 9 月 10 日，微博数码博主@i冰宇宙 爆料称，苹果公司要求三星显示公司提供大量可折叠手机屏幕的样品，并希望三星方面能够独家提供一年的量，这些信息或说明苹果已在研发折叠屏手机。
今天上午，韩媒报道称，受美方禁令限制，三星和SK海力士将于本月15日停止向华为供应存储芯片，目前两家公司已经提交了临时许可申请，尚待审批。现在，更坏的消息传来。同一消息源的最新报道
8 月 27 日，京东联合群智咨询（Sigmaintell）发布了《 2020 年中国显示器行业白皮书》，本次白皮书在用户、产品、供应链等多维度洞察先机，从新增长、新需求、新机会、新变革、新模式五大关键词出发，揭示了中国显示器行业 2020 年核心趋势前瞻。值得一提的是，在京东C2M反向定制的助力下，通过京东大数据洞察等为显示器的产业链上游零件实现反向定制、探索行业全新模式已取得显著成效，引领行业发展新趋势的同时，促进品牌再获新
9月3日消息，据国外媒体报道，日本显示器公司JDI（Japan Display Inc.，简称JDI）和松下就液晶面板专利在美国地方法院起诉中国面板厂商天马微电子（深天马A）。日本显示器公司JDIJDI和松下向美国得州的联邦地方法院提交起诉书，其中涉及JDI和松下共同拥有的9项专利和JDI的6项专利。JDI和松下指控天马微电子在视角及图像对比度等有关液晶面板画质的技术上存在专利侵权。天马微电子深耕中小尺寸显示领域，据该公司介绍，
8月27日消息，据国外媒体报道，苹果供应商日本显示器公司JDI（Japan Display Inc.，简称JDI）昨日召开了股东大会，会长Scott Callon表示，争取2年内扭亏为盈。日本显示器公司JDIJDI股东大会通过了接受独立投资顾问公司Ichigo Asset Management追加出资等决议。JDI已从Ichigo Asset接受504亿日元，在此次决议通过之后，出资额达到最多1108亿日元（约合人民币72亿元）。JDI会长Scott Callon表示，将拼命努力，争取实现盈
今年1月份的CES展会上，NVIDIA联合华硕等厂商推出了G-Sync Esports电竞显示器，将刷新率提升到360Hz，华硕的ROG Swift PG259QN首发，这款显示器9月底上市，售价699欧元，约合5711元。玩游戏
9月2日消息，据国外媒体报道，韩国检方周二指控三星电子掌门李在镕非法交易、操纵股价，违反了该国法律。三星韩国检方认为，三星物产和第一毛织2015年进行合并旨在为李在镕接班三星铺路，李在镕等人涉嫌在合并过程中哄台第一毛织股价、压低三星物产股价、散布虚假信息、集中购买公司股操纵行情等非法交易。李在镕不会因这起控告而被逮捕，但他必须在首尔的一家地方法院接受审判。审判日期目前尚未确定。三星律师团发布
从TCL官方获悉，TCL华星将换股收购三星苏州8.5代线，未来一年产能将大涨60%。8月28日晚间，TCL科技发布了2020年半年报，报告显示，尽管遭遇新冠疫情侵袭，2020年上半年TCL科技仍实现293.3亿元
【TechWeb】8月29日消息，昨日晚间，TCL科技发布2020年上半年财报，报告显示，公司上半年实现营业收入 293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%，剔除资产重组收益后归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。同时，TCL科技发布公告称，TCL华星10.8亿美元收购苏州三星8.5代线，三星显示将占TCL 华星12.33%股权。此外，拟发行资产证券化产品（ABS）总额度不超20亿元。将交易方案调整为不构
今日晚间，联想在北京全球总部未来中心举办了联想×学而思网校战略合作发布会暨“联想公开课”第一课，联想与好未来旗下学而思网校的正式建立战略..
今天稍早些时候，我们刚刚了解了Intel DG2独立显卡的一些情报，现在更激动人心的来了，第一次见到了它的PCB封装基底设计图，并确定了封装尺寸。In..
据中新网报道，今天，以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。据最新公布的数据显示，目前，目前我国5G用户已经超过1. 1..
据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招..
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 5..
日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。..
人们普遍预计索尼将在周三公布PS5 和PS5 数字版的发布日期和价格信息，而上周微软已经公布了Xbox Series S和X的供货细节，索尼无疑面临着压力，尤..
微软宣布于今日通过其Xbox Game Pass Ultimate订阅服务发布150多款游戏。作为游戏流媒体功能，xCloud被捆绑到了Xbox Game Pass Ultimate中。微软将..
面对不确定的事物，好奇与恐惧是最难纾解的感受。求神拜佛，周易八卦，塔罗占卜……在以玄学为名的迷宫中，大多数人都在里面兜兜转转。在各个短视..
恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙..
9 月 12 日，张韶涵在抖音开启了直播带货首秀。这场由歌手向主播的跨界，张韶涵究竟给我们交了一份怎样的答卷?..
16日，外媒援引知情人士消息称，汽车之家计划赴香港二次上市，最快可能在2021年初进行这一计划。据报道，汽车之家赴港二次上市融资规模将达到10亿..
9月15日，小米发布了“巨省电”新品——小米新3级空调，1.5匹，直流变频，静音设计，售价2299元。顾名思义，小米新3级空调支..
9月10日，华为开发者大会正式发布了全新的EMUI 11系统。作为一款全新的手机操作系统，EMUI 11在UX设计、分布式技术、安全隐私等多方面进行了全面升..
9月10日举办的2020华为开发者大会上，华为发布了全新的EMUI 11。EMUI11充分借鉴了鸿蒙2.0的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。据华为E..
2020年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生理健康的知识的，问题是“听诊器最初被发明出来是为了什么？”这个听诊器大家都见过，当初发..
9月15日，峰米科技正式发布峰米激光影院4K Max，目前已上架京东预售，27999元，首发26999元。峰米激光影院4K Max，是峰米科技在激光电视产品上的又..
安全研究员Volodymyr Diachenko日前发现了硬件外围设备制造商雷蛇的安全漏洞。据报道，Volodymyr发现一个配置不正确的Elasticsearch集群，其中包含..
埃隆·马斯克的脑机接口公司 Neuralink 自 2019 年首次公开展示以来，激发了无数科技爱好者的想象力。而在马斯克构想的未来世界中，通过直接和大脑..
DoNews 9月15日消息（记者 程梦玲）特朗普的亲密盟友、共和党参议员乔西·霍利（Josh Hawley）9月15日发文，呼吁CFIUS（美国外国投资委员会）拒绝..