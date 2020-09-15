三星显示器公司将向中国的TCL供应QD面板

周末的下午，王伟安装好刚刚到货的显示器，作为一名程序员，王伟每天对着电脑显示器超过 10 小时。对于他来说，显示器的好坏既影响他的健康，又很大程度决定了他的办公效率。而像王伟这样的人比比皆是，设计师、股票分析师、电竞玩家等不同的职业属性对显示器有着不同的需求。据了解，京东将联合群智Sigmaintell在 8 月 27 日下午 14 点举办线上发布会，发布“ 2020 中国显示器行业白皮书”，披露更为详实的显示器市场行业以及用户