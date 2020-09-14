阿里回应向网约车公司Grab投资30亿美元：不予置评

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阿里回应向网约车公司Grab投资30亿美元：不予置评

2020-09-14 17:06 · 稿源：站长之家

今日，针对“阿里巴巴洽谈向网约车公司Grab投资 30 亿美元”的报道，阿里巴巴回应称，不予置评。此前，知情人士透露，阿里巴巴集团正在展开商谈，将向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。阿里巴巴是本轮的唯一投资者，它将动用部分资金来收购Uber持有的部分Grab股票。

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