阿里回应向网约车公司Grab投资30亿美元：不予置评

今日，针对“阿里巴巴洽谈向网约车公司Grab投资 30 亿美元”的报道，阿里巴巴回应称，不予置评。此前，知情人士透露，阿里巴巴集团正在展开商谈，将向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。阿里巴巴是本轮的唯一投资者，它将动用部分资金来收购Uber持有的部分Grab股票。
今日，针对“阿里巴巴洽谈向网约车公司Grab投资 30 亿美元”的报道，阿里巴巴回应称，不予置评。此前，知情人士透露，阿里巴巴集团正在展开商谈，将向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。阿里巴巴是本轮的唯一投资者，它将动用部分资金来收购Uber持有的部分Grab股票。
据企查查APP显示， 9 月 7 日，花小猪经营主体北京鸿易博科技有限公司发生工商变更，原股东赵意波退出，新增股东北京小桔科技有限公司，持股100%。
9月10日消息，50余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早7时-9时，网约车司机通过该50余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。联合发起“早高峰免佣金”计划的网约车平台包括妥妥E行、风韵出行、携华出行、365约车、及时用车、哈喽优行、恒好用车、900出行、斑马快跑、全民GO、安安用车等超过50家平台，该计划将覆盖以上参与平台所有已开通运营城市。近期，全国不少?
今日， 50 余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早 7 时- 9 时，网约车司机通过该 50 余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。包含该计划的平台包括了：妥妥E行、风韵出行
DoNews 8月19日消息（记者 叶子）今日，青岛交通运输官微发博称：近期，网约车软件—“花小猪打车”在青岛上线运营。但经市交通运输综合行政执法支队调查，“花小猪打车”平台未在青岛市取得网络预约出租汽车经营许可，不具备网约车经营资质。青岛市交通运输表示，“花小猪打车”平台未依法取得网络预约出租汽车经营许可，平台公司、车辆、驾驶员存在无资质非法运营的情况，对人车线下管理失控，存在营运车辆年度审验和检测、驾驶?
据财联社消息，有知情人士透露称，阿里巴巴集团正在展开商谈，计划向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。一位不愿意具名的知情人士称，这家中国电子商务巨头是本轮唯一的投资者，它将动用部分资金来收购Uber Technologies Inc.持有的部分Grab股票。
近日，一段司机提醒乘客系安全带遭暴打的视频被热传。据报道，8月13日凌晨1点50左右，广东普宁一名司机让乘客上车后系好安全带，乘客起初以“监控拍不到”为由拒绝，随后在司机劝说
8月19日消息，青岛交通运输官方在微博表示，经市交通运输综合行政执法支队调查，“花小猪打车”平台未在青岛市取得网络预约出租汽车经营许可，不具备网约车经营资质。青岛市交通运输表示，“花小猪打车”平台未依法取得网络预约出租汽车经营许可，平台公司、车辆、驾驶员存在无资质非法运营的情况，对人车线下管理失控，存在营运车辆年度审验和检测、驾驶员从业资格、背景情况审核把关、教育培训等管理缺失，无法投保?
据市场消息称，阿里巴巴已经暂时停止了对印度公司的投资计划，未来至少六个月内都不会再向印度投出一分钱。不过，阿里暂不计划在已经投资的印度公司中减持股份，或者完全退出投资，后续具体如
导语：从战略合作伙伴到获得战略投资，密集的双赢合作使得河狸家终与阿里巴巴“联姻”。36 氪获悉，美业服务平台河狸家近期完成了一轮新融资，投资人为阿里巴巴。融资完成后，阿里成为河狸家第一大股东。阿里巴巴集团副总裁、天猫快速消费品&服饰风尚事业部总经理古迈此前也表示，阿里一直在考虑如何拓展天猫美妆在虚拟服务上的场景，新零售和本地化是两个重要战略，在这个过程中注意到了河狸家的价值。事实上，从去年起，阿里巴巴
纳指报收11311.8点，再创新高凤凰网科技讯 北京时间8月22日消息，调查显示8月份美国商业活动恢复至自2019年初以来最高水平，7月二手房成交量环比增长24.7%，提振了市场情绪，今天美股收高。截至收盘，道指涨190.6点，涨幅为0.69%，报收27930.33点；标普500指数涨11.65点，涨幅为0.34%，报收3397.16点；纳指涨46.85点，涨幅为0.42%，报收11311.8点。美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook跌0.74%，亚马逊跌0.38%，苹果涨5.15%，Ne
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
DoNews8月25日消息（记者 程梦玲）据36氪报道，美业服务平台河狸家近期完成了一轮新融资，投资人为阿里巴巴，金额数亿元。融资完成后，阿里成为河狸家第一大股东。阿里巴巴集团副总裁、天猫快速消费品&服饰风尚事业部总经理古迈此前也表示，阿里一直在考虑如何拓展天猫美妆在虚拟服务上的场景，新零售和本地化是两个重要战略，在这个过程中注意到了河狸家的价值。天眼查APP显示，河狸家关联公司为北京河狸家信息技术有限公司，注册
近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
图：纳指报收11665.06点，再创新高凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，大盘科技股推动美股收高，纳指涨幅超过1.7%。截至收盘，道指涨83.48点，涨幅为0.3%，报收28331.92点；标普500指数涨35.11点，涨幅为1.02%，报收3478.73点；纳指涨198.59点，涨幅为1.73%，报收11665.06点。美国主要科技巨头全线上涨：图：美国主要科技巨头中国主要科技股绝大多数上涨：图：中国主要科技股中概股股价其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：图
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
近日，阿里推出了一款名为「阿里云网盘」的 app。其开发者为阿里旗下的阿里云团队，定位是为 C 端用户提供可靠安全的存储备份及智能相册等服务的网盘产品。目前，该 app 采用的是邀请方式注册登录，还没有提供大规模下载，App Store 上架不到一天就下架了。
9月14日消息，如涵控股对外发布了截至6月30日的2021财年第一季度财报，数据显示，如涵第一季度总净营收为人民币2.804亿元（约合3970万美元），同比..
公益扶贫代言人、贫困学生资助者、抗洪抢险物资捐赠人，如果这么多正能量满满的头衔都集中到一个人身上，你或许会以为这应该是一位名人、明星或..
在国内发布之后，9月14日下午，OPPO也发布了CorlorOS 11海外版，依然是最早升级安卓11的系统之一，UI全面可定制，同时系统响应速度提升32%。谷歌9..
前段时间电视剧《庆余年》热播，爱奇艺等视频网站针对这部热播剧开启超前点播模式，该收费模式被戏称为“VVIP”。与此同时，爱奇艺因超..
综合目前的消息，苹果将于 9 月 16 日凌晨 1 点举行发布会，但有传言称，这次发布会只有 Apple Watch 和新款 iPad ，可能不会发布iPhone12 等手机..
华为举办了HDC 2020大会，在本次会议上华为消费者业务云服务总裁张平安向全球的开发者和合作伙伴介绍华为HMS的最新进展。华为HDC 2020大会的举办，..
9月9日下午，由勾正数据携手中国无线营销联盟MMA China举办的“智引屏起”2020家庭数据营销创新论坛于上海凯宾斯基大酒店顺利举行。中国广告协会、..
8月31日，工信部公开通报了101家存在侵害用户权益行为App企业的名单。根据工信部最新通告，截至目前，经第三方检测机构核查复检，仍然有23款App未..
距离苹果秋季发布会越来越近，也有很多用户开始关注苹果新品的消息。根据已知的信息来看，新一代iPhone12 大概率将在今年 10 月正式发布，而Apple..
儿童是上帝赐予的宝贝，关爱他们，快乐成长是每一个父母的职责。而且要孩子快乐成长，不能让孩子吃的饱，穿的暖就够了，还不能让他们玩的开心，心..
Uber本周将反对禁止其在伦敦运营的决定，寻求继续在其重要国际市场运营。报道称，预计Uber将在听证会上辩称，它已经解决了当地交通监管机构——伦..
【徐州共享电动车自带头盔】据央视新闻消息，近日部分共享单车企业已为徐州投入使用的共享电单车配备了安全头盔。安全头盔和车把之间设有防盗伸缩..
这段时间，《重启之极雷听海》第二部正式开播，这部剧还是由原班人马演绎，故事剧情承接第一季，主要讲了吴邪与白昊天两人一同闯死档区，第一季中..
近日多地倡导骑电动车戴安全头盔，那么如果骑的是共享电动车怎么办呢？提前准备头盔实在不方便。据国内媒体报道，日前，江苏省徐州市部分共享电动..
9月15日，美国对华为的新禁令正式生效。已知消息显示，当日起台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为。9月8日，..
2020年二季度,中国经济增长3.2%。在新冠肺炎疫情依旧肆虐全球之时,中国经济已经企稳回升。这离不开全国1.23亿户市场主体的共同努力。如今,积极复工..
9 月 15 日，美国对华为的新禁令将正式生效。当日起包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。今年 8 月，余承东在中国信息..
全球顶尖科技盛会——2020云栖大会将在9月17日在在线拉开帷幕，本届大会以“数智未来，全速重构”为主题，聚集众多科技大咖和产业生态，智能交通和..
疫情之下，很多人的创业计划暂时被搁浅，旅游酒店行业经历着前所未有的寒冬，艰难的生存下，是对疫情结束后的繁荣的期盼。尽管许多酒店品牌纷纷推..
2020年苹果秋季发布会的新品消息已经被曝光了很多，除了备受瞩目的iPhone12之外，其实还有很多款新产品值得大家关注，以下我们来就盘点今年苹果秋..