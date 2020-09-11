多款游戏类APP隐私不合规 十四款违法移动应用被公布

随着社会和时代的进步，如今的职场是越来越难混，如果能拥有一口流利的英语，那无疑是让你在起步线上赢了一大步。但很多成年人因为长期没有接触过英语，所以对学习英语摸不到头脑，在英语学习的道路上遭受了不少的折磨。 面对这个困扰，大家不用担心，国内知名英语教育软件——开言英语app，在逐渐走进人们的视线。开言英语作为英语教育的一大热门app，自然有他的独到之处，开言英语app是专门为成人设计的，可以让你学到一口地道?