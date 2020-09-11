多款游戏类APP隐私不合规 十四款违法移动应用被公布

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > APP最新资讯 > 正文

多款游戏类APP隐私不合规 十四款违法移动应用被公布

2020-09-11 15:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据国家计算机病毒应急处理中心消息，近日，国家计算机病毒应急处理中心在“净网2020”专项行动中通过互联网监测发现，多款游戏移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

黑客，泄露，互联网

违法、违规移动应用具体如下：

1.在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意。具体App如下：《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《宾果消消消》(版本7.5.1)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)。

2.未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《迷你世界》(版本0.44.2)、《开心消消乐》(版本1.83)、《和平精英》(版本1.8.10)、《天天飞车》 (版本3.6.4.709)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)、《微赛斗地主》(版本1.7.2.0)。

3.未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《贪吃蛇大作战》(版本4.3.36)、《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《神庙逃亡2》(版本5.4.0)。

4.未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《贪吃蛇大作战》(版本4.3.36)、《天天酷跑》(版本1.0.78.0)、《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《迷你世界》(版本0.44.2)、《宾果消消消》(版本7.5.1)、《和平精英》(版本1.8.10)、《天天飞车》 (版本3.6.4.709)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)、《神庙逃亡2》(版本5.4.0)、《地铁跑酷》(版本3.08.0)、《微赛斗地主》(版本1.7.2.0)。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动应用，避免手机操作系统受到安全威胁;其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，第一时间监控未知病毒的入侵活动。

网友热搜:

一起中学学生端app亚米app网址是多少戒掉app暗恋APP旅划算apphtml5APP开发誉用金服是哪个app巴士管家官网app下载app store在哪里下载战技app嗨球app玖富app官方下载
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • App

    在 WWDC20 开发者大会中，iOS 14 带来了 App Clips。作为 iOS 14 新功能的「轻 App（App Clips）」在 iOS14 Beta5 开发者测试版更新出现在「设置」里，用户可以在隐私设置等地方找到「轻App」的设置选项。

    轻App iOS14 苹果

  • 90秒APP是真的吗？——一个购物APP引发的讨论

    最近，一款定位为“新型趣味购物平台”的 90 秒APP在网络上引发了热烈讨论。部分网友提出了如下质疑： 90 秒APP是真的吗? 90 秒APP怎么样? 90 秒APP有诈骗嫌疑吗?等等。这些疑问很大程度上源于对 90 秒会员电商创新的网上购物模式的不理解。从社会心理学的角度来看：人性的一大特点就是对新理念、新事物由于缺乏了解，有一种本能的担心和恐惧，从而产生抵触、排斥心理。因此当一种新的事物刚出现时，可能只有少数人能及早理解，多?

    购物APP

  • 微博很火的宠物滤镜app叫什么 宠物滤镜app在哪下载

    最近在微博上出现了一款宠物的滤镜app，不少博主都在秀这款app的滤镜效果，引起了不少网友的兴趣。这款宠物的滤镜app叫什么名字，在哪里可以下载到呢，以下我们来看下宠物滤镜的具体介绍。

    宠物滤镜app

  • 开言英语APP，专为成年人开发设计的英语APP

    对于成年人来说，英语口语一直是一个痛点。目前，随着国际贸易、出国旅游等各种需要外语的场景普及，蹩脚的英语无论是在职场还是日常生活中都显得颇为尴尬。此时，作为国内知名在线英语教育品牌，开言英语逐渐走进人们视角。 开言英语是一款主打北美主播情景对话式英语学习的app。一般采用的都是模拟真实场景对话，提倡场景化的学习，让语言学习在真实的情景下进行。力求通过营造“母语”环境的练习氛围，让每一位学员都更快掌握?

    开言英语APP

  • 第一弹app为什么登录不了 app打不开是怎么回事

    有用户表示最近第一弹APP无法登录，或者app根本就打不开，这是怎么回事呢，为什么会打不开app，这里我们来看下第一弹app无法正常打开的一个原因吧。

    第一弹APP

  • 易信APP你知道怎么用吗？

    最近研究了不少小众社交软件，易信是其中一款，已经推出近七年，不过对很多人来说仍然有点陌生。易信是谁?它怎么用?易信APP是由中国电信和网易联合开发的免费手机限时通讯软件，特有高清语音、双击发语音、阅后即焚等通讯功能，更有“说吧”和海量免费贴图表情包等。易信界面易信分为五个界面，分为易信消息、发现页、说吧、资讯以及个人主页，框架清晰。目前产品主推的“说吧”稳坐C位，“说吧”是易信用户分享自己兴趣、知识的平

    易信APP

  • 平安好医生回应App商标侵权：App不会下架

    今日，针对“平安健康被判侵权”一事，平安健康回应称，有关平安好医生商标纠纷案件，正在向上一级人民法院提请复议重审程序。尊重法院已生效判决，并持续与相关法院沟通判决执行事宜。将一如既往为广大用户提供服务，App不会下架。

    平安健康 平安好医生 商标侵权

  • 14款游戏APP隐私不合规：和平精英、开心消消乐等

    据国内媒体报道，近日，国家计算机病毒应急处理中心通过互联网监测发现，多款游戏类移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。此次被曝光的违法

    游戏 和平精英 开心消消乐

  • 印度宣布再禁用118款中国App 附禁用App完整名单汇总

    【印度宣布再禁用118款中国App】据印度ANI新闻网消息，印度印度电子和信息技术部(MEIT) 9 月 2 日发布公告，宣称禁用 118 款中国App，其中包括《绝地求生》手游(PUBG MOBILE LITE)、企业微信(WeChat Work)、微信读书(WeChat reading)、名片识别软件“名片全能王”(CamCard)、百度(Baidu)、照片编辑软件“Cut Cut”、视讯应用“VooV”、新浪新闻(sina news)、手机淘宝(mobile taobao)、优酷(youku)、支付宝(Alipay)等。

    绝地求生 企业微信 支付宝

  • 印度21岁学生因吃鸡游戏被禁自杀 印度禁用118款中国APP

    【印度21岁学生因吃鸡游戏被禁自杀】据海外网等国内媒体援引据印度报业托拉斯 7 日报道，印度西孟加拉邦纳迪亚地区警方 6 日表示， 21 岁的学生普里塔姆·哈尔德因政府的禁令而无法继续打《绝地求生》，被发现在家中上吊自杀。

    吃鸡游戏

  • 上伊对app 寻找余生共同看电影之“友”

    近日，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。由于疫情的发生，导致电影院无法开放，现在电影院开放的消息，可谓使人激动欢喜。消息一出，在网络上炸开了锅，讨论之余，也有一些“单身狗”惆怅起来，别人都有对象一起看电影，难道我看电影的时候还要吃“狗粮”吗？这时，相亲软件——伊对app，派上了用场。看似自我调侃，其实是对爱情的渴

    伊对app

  • 开言英语App，让你遇见更好的自己

    英语作为国际通用语言这是不争的事实。而且，随着如今工作和生活上的需要，英语也变的越来越普遍，这时拥有一口流利的的英语就显得尤为重要。但很多成年人已经很久没有接触过英语了，如何学习英语也成了很多人的一大难题。但值得庆幸的是，国内知名成人英语教育软件——开言英语App，逐渐走进人们的视线。 在众多英语学习软件中，开言英语App又为什么能脱颖而出呢？ 1.教学方法 开言英语作为一款主打情景对话式英语的在线学习App?

    开言英语App

  • 开言英语APP伴你左右，让你更加优秀

    随着社会和时代的进步，如今的职场是越来越难混，如果能拥有一口流利的英语，那无疑是让你在起步线上赢了一大步。但很多成年人因为长期没有接触过英语，所以对学习英语摸不到头脑，在英语学习的道路上遭受了不少的折磨。 面对这个困扰，大家不用担心，国内知名英语教育软件——开言英语app，在逐渐走进人们的视线。开言英语作为英语教育的一大热门app，自然有他的独到之处，开言英语app是专门为成人设计的，可以让你学到一口地道?

    开言英语APP

  • 开言英语app轻松助攻你的“三十而已”

    不久前，一部都市情感大剧《三十而已》引发不少女性的共鸣，正是因为其人物设定，与现实生活中的不少女性都有相同点。在大结局中王漫妮选择了出国留学，而出国留学，首先要面对的，就是语言带来的障碍。作为国内知名在线英语教育品牌，开言英语专为成人打造。 开言英语作为成人英语领域的知名品牌，通过多年的探索总结出了一套自己的教学方式，通过充分沉浸、吸收第一手英语母语资源，大量输入实用地道的语料来进行学习是开言英语

    开言英语app

  • 淘客代理APP的起盘、发展和挑战

    好久都没写文章了，在 5 月和 6 月分别写了两篇关于淘宝联盟新政策解读的相关文章，虽然都不同程度上获得了一定的传播，但是在我看来并没有太多的实际干货输出给大家。

    淘客 淘宝联盟 淘客代理

  • iOS 14引入新的App Attest API以减少应用欺诈

    为增强移动平台上的应用程序安全性，苹果已经为 iOS 14 引入了一项被称作“Device Attest”的设备检查新功能。据悉，苹果在 iOS 11 上开始引入 DeviceCheck 框架，以减少欺诈性应用的开发和使用。在 iOS 14 中，苹果进一步向该框架中注入了一个名为“App Attest”的新 API 。与 DeviceCheck 一样，App Attest 旨在减少针对其开发服务的不当使用。

    iOS14 苹果

  • 第一弹app负责人被批捕 第一弹app是干什么的

    ​【第一弹APP负责人被批捕】第一弹APP擅自上传大量美国、日本、韩国等国家的影视剧集，从中收取会员充值费及广告费用，合计非法获利 3418 万余元，日前知名二次元社区第一弹APP负责人被批捕。据媒体报道，近日中国打击侵权假冒工作网发布一起盗版影视APP侵犯著作权案。

    第一弹app 第一弹

  • 小鹿省钱APP震撼发布：购物省钱必备

    前些日子,一直喜欢网购的我,被朋友安利了一款名为小鹿省钱App的线上购物优惠返利商城的应用,整体效果还算不错。今天在这里,借助这个平台,简单与大家分享一下,小鹿省钱App的真实使用体验,希望能给大家带来一些帮助。一、实用性相较于现在大部分靠竞价提升排名的网购平台不同,小鹿省钱App是通过综合评分进行排序的,这一点下,能够使得用户在最大程度上搜寻到自己想要的产品,而非官方的推荐,节省了很大一部分自己另外筛选的时间。二、?

    小鹿省钱APP

  • 探寻设计价值，住小帮app为设计助力

    8 月，深圳家居界迎来多个业内盛会，深圳国际家具展、深圳国际家居生活设计展等大展接连而至，各地家装设计师聚集深圳，住小帮app线下分享会深圳站也吸引了众多设计师。 此次分享会以“探寻设计价值，为设计助力”为主题，家装明星大咖、城市研究学者、媒体人与现场来宾围绕家装设计师的职业发展等话题交流切磋，分享各自对设计价值的感悟，探讨如何借助互联网工具达成个人成就与商业效益。 设计治愈生活 设计可以带有温暖和善意?

    住小帮app

  • 买球鞋到nice App 与潮人一起分享潮流穿搭

    如果手机里只有一个购物APP，那肯定不能称之为“潮人”。去各个购物平台扫货，才是打开潮人生活的正确方式。比如买球鞋，首选就是niceAPP。这里有潮人在社区分享穿搭，有最新款、限量款的首发，有火爆的二手交易，有玩具衣物一应俱全的兴趣选择。垂直电商好在哪?与经营范围广阔的多元电商相比，至少有三个优势。其一，在垂直电商的经营活动中，平台对产品质量有着不可推卸的直接责任，促使垂直电商在品控方面有着更加科学的管理。?

    购物APP
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
ofo自动续费 Ribbon acid Groupby springmvc rpc ip加速器永久免费 百度世界2020大会 磁力链接 telnet

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM