多款游戏类APP隐私不合规 十四款违法移动应用被公布

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据国家计算机病毒应急处理中心消息，近日，国家计算机病毒应急处理中心在“净网2020”专项行动中通过互联网监测发现，多款游戏类移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。
违法、违规移动应用具体如下：
1.在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意。具体App如下：《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《宾果消消消》(版本7.5.1)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)。
2.未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《迷你世界》(版本0.44.2)、《开心消消乐》(版本1.83)、《和平精英》(版本1.8.10)、《天天飞车》 (版本3.6.4.709)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)、《微赛斗地主》(版本1.7.2.0)。
3.未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《贪吃蛇大作战》(版本4.3.36)、《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《我的安吉拉》(版本4.6.2.1007)、《我的汤姆猫》(版本5.8.8.671)、《神庙逃亡2》(版本5.4.0)。
4.未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。具体App如下：《贪吃蛇大作战》(版本4.3.36)、《天天酷跑》(版本1.0.78.0)、《汤姆猫跑酷》(版本4.3.2.351)、《迷你世界》(版本0.44.2)、《宾果消消消》(版本7.5.1)、《和平精英》(版本1.8.10)、《天天飞车》 (版本3.6.4.709)、《植物大战僵尸2》(版本2.4.84)、《神庙逃亡2》(版本5.4.0)、《地铁跑酷》(版本3.08.0)、《微赛斗地主》(版本1.7.2.0)。
针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动应用，避免手机操作系统受到安全威胁;其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，第一时间监控未知病毒的入侵活动。